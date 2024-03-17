Türk robot "Cuma" yapay zekayla yeni beceriler kazanacak

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Ulutek Teknopark'taki bilişim firması, robotik kodlama eğitim materyali olarak ürettiği "Cuma"nın, yetişkin insan boyutunda, yürüyebilen, konuşabilen, öğrenebilen fiziki bir asistana dönüşmesi için çalışıyor.

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Bursa'da, Ulutek Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren bilişim firması, ilk fazını robotik kodlama eğitim materyali olarak tasarladığı robot "Cuma"yı yetişkin insan boyutunda, yürüyebilen, konuşabilen, öğrenebilen fiziki bir asistana dönüştürmek için çalışma başlattı.

Yazılım sektöründe 2002'den bu yana hizmet veren Biorobotec firması, Ulutek Teknopark'ın avantajlarını kullanarak kodlama eğitim seti, asistan robot ve insansı biyonik robot üzerine çalışmalar yürütüyor.

Firma ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü işbirliğiyle ilk aşama çalışmalarının ardından robotik kodlama eğitim materyali olarak kafa, yarım gövde ve kollar şeklinde üretilen, kadın erkek, çocuk yetişkin ayrımı yapabilen, karşısındaki kişinin el, yüz hareketlerini taklit edebilen robotun prototipinin yapımı 6 ay sürdü.

"Cuma" adı verilen, TEKNOFEST'te geçen yıl Eğitim Teknolojileri Çadırı'nda tanıtılan robotun yapay zeka ile görüntü işleme, dil çözümleme, duygu çözümleme, sorulan sorulara cevap verebilme gibi beceriler kazanması için çalışılıyor.

AR-GE çalışmalarında, şu anda 4-5 yaşlarındaki bir çocuk görünümünde olan robotun metal parçalar kullanılarak yetişkin formunda 1,80 metre boyunda biyonik bir fiziki asistana dönüştürülmesi hedefleniyor.

Firmanın sahibi Adem Aksu, AA muhabirine, öncelikle biyonik eğitim materyali alanındaki boşluğu doldurmak için ellik, kafa, yarım gövde şeklinde robotik kodlama seti ürettiklerini söyledi.

Projenin ikinci fazında Prof. Dr. Ahmet Emir Dirik ve Doç. Dr. Murtaza Cicioğlu ile firmalarında çalışan bilgisayar mühendislerince yapay zekayla görüntü işleme ve dil çözümleme, duygu çözümleme alanlarında AR-GE çalışmalarının sürdüğünü belirten Aksu, son aşamaya geldiklerinde yürüyen, konuşan, insansı biyonik bir asistan görmeyi umduklarını dile getirdi.

Biyonik robotun insansı, yüz mimikleriyle dış görüntüsüyle yetişkin boyutlarında yürüme ve denge AR-GE'sine de başlayacaklarını aktaran Aksu, şöyle devam etti: "Birinci faz ile aslında robotik kodlama eğitim teknolojilerindeki bir eksiği gidermiş olduk. İkinci fazda ise asistan robot diye adlandırdığımız, görüntü işleme ve yapay zeka çalışmamız tamamlandığında, şu an için ön görüşmelerine başladığımız, bizim Teknopark bünyesinde bulunan diğer AR-GE firmalarıyla yapacağımız işbirlikleriyle hastanelerde, belediyelerde, otellerde önce danışma görevlisi olarak bunu programlamayı düşünüyoruz. Burada vatandaşla etkileşim kuracak robotlar, vatandaşın her türlü sorusuna, bulunduğu kurumun kendi 'database'i içindeki tüm sorularına cevap verebileceği, yönlendirmeleri yapabileceği asistan robot olarak değerlendireceğiz. Aynı zamanda eğitim sektöründe de yine kendisiyle ilgili konuların eğitimini veren asistan robot geliştirmesini sağlayacağız."

Aksu, projeyle ulaşmak istedikleri asıl hedefin güvenlik sektörü olduğuna dikkati çekti.

"Gelecekte toplu taşıma istasyonlarında, terminallerde yürüyen robotlar göreceğiz. Bu çok uzak değil. Bu robotlardan biri de bizimki neden olmasın?" düşüncesiyle hareket ettiklerini bildiren Aksu, "Robotumuz, görüntü işleme sayesinde herkesin yüz taramasını yaparak GBT sorgulamasını yapabilecek. Karşıdan gelen insanın nabız ve ateşini ölçebilecek, aynı zamanda kameraların görmediği kör noktaları tespit etmesi, nesne tanımlamayla ilgili bulunan nesneleri birbirleriyle eşleştirmesi, eşleştiremediği nesneleri şüpheli paket olarak ilgili birimlere yine kendi sistemi üzerinden bilgi vermesi gibi aynı zamanda burada dolaşırken de tabii insanları yönlendirme, bilgi, danışmanlık gibi hizmetleri verebileceği sektöre evrilmek istiyoruz." diye konuştu.

"Cuma"nın yazılım ve tasarımını yerli imkanlarla yaptıklarını, bazı parçaları yurt dışından getirttiklerini kaydeden Aksu, ilerleyen aşamalarda down sendromlular için etkileşim ve eğitim amaçlı da kullanmayı hedefledikleri bilgisini verdi.

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