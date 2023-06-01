Devasa soğutucu olmadan PCIe Gen5 SSD ile 12,4 GB/s hız!

Devasa soğutucusu olmayan PCIe Gen5 SSD
Computex 2023'te ilk PCIe Gen5 sürücüsü olan Viper PV553 M.2 2280 PCIe Gen5 x4 SSD'yi tanıtan Patriot, düşük profilli bir soğutucu kullanarak 12.400MB/s'ye (12,4GB/s) varan etkileyici sıralı okuma hızları ve 11.800MB/s'ye (11,8GB/s) varan yazma hızları sunarak adeta gövde gösterisi yaptı. Her ne kadar soğutucu küçük olsa da içerisinde bir adet fan bulunuyor. Açıkçası küçük fan, olası yüksek ses nedeniyle kafalarda biraz soru işareti yaratıyor.
Viper PV553 PCIe Gen5 x4 SSD’nin net çıkış tarihi belli değil fakat, firma yakında bu bilgiyi açıklayacağını söylüyor. Bununla birlikte bu SSD’nin 1 TB’tan 4 TB’a kadar farklı kapasitelerde olacağını da belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)