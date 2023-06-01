Devasa soğutucu olmadan PCIe Gen5 SSD ile 12,4 GB/s hız!

Tam Boyutta Gör Yeni nesil PCIe Gen5 SSD'ler, depolama alanında daha önce duyulmamış hızlara ulaşmamızı sağlıyor. An itibariyle firmaların yüksek hızlı depolama çözümü yarışının ortasında bulunuyoruz ancak, “ufak” bir sorun bulunuyor. PCIe Gen5 SSD'lerde gittikçe büyüyen soğutma çözümleri endişe yaratıyor. Öte yandan Patriot Memory ve Viper Gaming, Computex’e getirdikleri PCIe Gen5 SSD modeliyle bu sorunu kaldırıyor.

Devasa soğutucusu olmayan PCIe Gen5 SSD

Tam Boyutta Gör Teknolojiyle ilgili her şeyde olduğu gibi, daha hızlı olmak daha fazla ısı üretmek anlamına geliyor. Aynı durumda PCIe Gen5 depolama çözümleri için de geçerli. Artık bu SSD’ler için deva soğutucu blokları, fanlar ve hatta sıvı soğutma çözümlerini bile gördük.

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Computex 2023'te ilk PCIe Gen5 sürücüsü olan Viper PV553 M.2 2280 PCIe Gen5 x4 SSD'yi tanıtan Patriot, düşük profilli bir soğutucu kullanarak 12.400MB/s'ye (12,4GB/s) varan etkileyici sıralı okuma hızları ve 11.800MB/s'ye (11,8GB/s) varan yazma hızları sunarak adeta gövde gösterisi yaptı. Her ne kadar soğutucu küçük olsa da içerisinde bir adet fan bulunuyor. Açıkçası küçük fan, olası yüksek ses nedeniyle kafalarda biraz soru işareti yaratıyor.

Viper PV553 PCIe Gen5 x4 SSD’nin net çıkış tarihi belli değil fakat, firma yakında bu bilgiyi açıklayacağını söylüyor. Bununla birlikte bu SSD’nin 1 TB’tan 4 TB’a kadar farklı kapasitelerde olacağını da belirtelim.

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