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    Dezenformasyon Yasası yürürlüğe girdi: Yeni sosyal medya yasası devrede!

    2022 sosyal medya yasası ve "sansür yasası" olarak da tanımlanan ilgili yasa artık yürürlükte. Bu yasanın tanımladığı suçlardan ötürü bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası almak artık mümkün.
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    2022 sosyal medya yasası Tam Boyutta Gör
    İnternet haber sitelerini, basın mensuplarını ve sosyal medya platformlarına üye olan herkesi ilgilendiren bu yeni düzenleme Türkiye'nin gündemini haftalardır meşgul ediyor. Milyonlarca kişyii ilgilendiren ilgili düzenlemede neler var?

    Dezenformasyonla Mücadele Yasası Resmî Gazete'de!

    Sosyal medya platformlarının sıkı denetim altında olmasına neden olan Dezenformasyonla Mücadele Yasası birçok içeriği denetleyebilecek. Cumhuriyet Başsavcılığı gerekli görüldüğü takdirde bu içeriklerle ilgili işlemler yapabilecek ve asliye ceza mahkemesine başvurabilecek.

    Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla kabul edilen bu düzenlemenin 29. maddesi hâlâ tartışılıyor. Bu madde aşağıda yer alıyor.

    MADDE 29- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa 217 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

    “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma

    MADDE 217/A- (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

    (2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi hâlinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır.”

    Asıl adı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun olan bu düzenlemeye "buradan" erişebilirsiniz.

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