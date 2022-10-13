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    Sosyal medyadaki paylaşımlara hapis cezası getiren düzenleme TBMM'de kabul edildi

    Sosyal medya yasası olarak bilinen kanun teklifinin 29. maddesi kabul edildi. Sosyal medyada yalan bilgi paylaşanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
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    Sosyal medya yasasının hapis cezası getiren maddesi kabul edildi Tam Boyutta Gör

    Sosyal medyadaki paylaşımlara hapis cezası getiren düzenleme TBMM Genel Kurul’da kabul edildi. Kanun teklifinin, sosyal medyadaki paylaşımlara 3 yıla kadar hapis cezası getiren 29. maddesi, AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edildi.

    Sosyal medya yasası olarak bilinen ve 40 maddeden oluşan Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 29. maddesine göre, sosyal medyada kasten yalan bilgi paylaşanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Paylaşım yapan kişiye ek olarak, yalan bilginin yayılmasına yardımcı olacak şekilde beğeni, retweet gibi eylemleri yapanlara da hapis cezası verilebilecek.

    Hangi paylaşımlar suç sayılacak?

    Kanun teklifinde belirtilen ifadelere göre; halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Failin, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde söz konusu ceza yüzde 50 oranında artırılacak.

    Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin son 10 maddesinin görüşmeleri TBMM Genel Kurul’da sürüyor. Görüşülecek maddelerde; mesajlaşma uygulamalarına yönelik düzenleme yetkisinin BTK’ye verilmesi, sosyal medya temsilcilerine düzenleme getirilmesi, mahkemece talep edilen kullanıcı bilgilerini cumhuriyet başsavcılığı veya mahkemeyle paylaşmayan sosyal medya platformlarına yüzde 90 bant daraltma cezası verilmesi gibi maddeler bulunuyor.

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