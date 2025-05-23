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    Meta’dan yapay zeka için 650 MW güneş enerjisi anlaşması

    Meta, bir başka büyük güneş enerjisi anlaşmasına imza atarak Kansas ve Teksas'taki projelerde 650 megavat (MW) güvence altına aldı. Bu enerji anlaşmaları yapay zekanın büyümesi için kullanılacak.

    Meta’dan yapay zeka için 650 MW güneş enerjisi anlaşması Tam Boyutta Gör
    Meta, yapay zeka altyapısını büyütme hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Şirket, Amerika'nın önde gelen enerji şirketlerinden AES ile yaptığı yeni anlaşmayla Kansas ve Teksas eyaletlerinde toplam 650 megavatlık (MW)güneş enerjisi projeleri için el sıkıştı. Bu kapasitenin 400 MW Teksas'ta, 250 MW ise Kansas'ta devreye alınacak.

    Amaç yapay zekayı doyurmak

    Meta, büyüyen veri merkezi operasyonlarını desteklemek amacıyla bu yatırımı gerçekleştirdiğini belirtti. Şirketin halihazırda 12 gigavat (GW) aşan bir yenilenebilir enerji portföyü bulunuyor. Bu yeni anlaşma, Meta’nın 2025 yılı içerisinde duyurduğu dördüncü büyük güneş enerjisi yatırımı olma özelliğini taşıyor. Bu yıl duyurulan diğer anlaşmaların tamamı da Teksas’ta gerçekleşmişti ve kapasite olarak sırasıyla 595, 505 ve 200’er MW’lık büyüklüklerdeydi.

    AES yetkilileri, bu tür anlaşmaların genellikle ticari faaliyete başlamadan iki ila üç yıl önce imzalandığını ve sözleşme süresinin ortalama 15-20 yıl arasında değiştiğini ifade etti. Öte yandan Teksas, son yıllarda güneş enerjisi yatırımlarında Amerika’nın lideri konumuna yükseldi. 2023 ve 2024 yıllarında kurulan yeni güneş enerjisi kapasitesi açısından ülke genelinde zirvede yer aldı. Bu başarının arkasında ise bol güneş ışığına sahip olması, hızlı izin süreçleri ve çabuk şebeke bağlantıları gibi faktörler bulunuyor.

    Meta’nın bu hamlesi, teknoloji devlerinin artan enerji ihtiyacını temiz kaynaklardan karşılama eğiliminin bir yansıması olarak okunabilir. Bazı teknoloji devleri nükleer enerjiye yönelirken bazıları da yenilenebilir kaynaklara odaklanıyor. Ancak hepsinin amacı benzer; büyüyen yapay zeka veri merkezlerinin oluşturduğu enerji talebini karşılamak.

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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 5 saat önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 5 saat önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    Richard Parker 12 saat önce

    para getirisi olunca full dolu son sitemi nasıl da getiriyor haşmetli devletimiz

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    turkelvis 2 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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