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    TikTok, fotoğrafları videoya dönüştüren yapay zeka aracını tanıttı

    TikTok, görselden video oluşturan yapay zeka aracını kullanıma sunuyor. TikTok AI Alive, içerik üreticilerinin tek komutla durağan fotoğraflardan videolar yapmasına imkan verecek.

    TikTok AI Alive fotoğraftan video yapma yapay zeka Tam Boyutta Gör
    TikTok, kendi platformu için ilk görüntüden video oluşturan yapay zeka aracını duyurdu. Yeni özellik TikTok AI Alive olarak adlandırılıyor ve kullanıcıların TikTok Hikayeleri içinde durağan fotoğrafları videolara dönüştürmelerine olanak tanıyor.

    TikTok AI Alive kullanıma sunuluyor

    Yeni yapay zeka aracına TikTok Hikaye kamerası aracılığıyla erişilebiliyor. Örneğin; fotoğrafta gökyüzü, bulutlar ve deniz varsa, TikTok fotoğrafı gökyüzünün yavaş yavaş renk değiştirdiği, bulutların kaymaya başladığı, dalgaların çarpma sesini duyduğunuz bir videoya dönüştürecek.

    TikTok AI Alive ile oluşturan hikayeler, içeriğin yapay zekayla oluşturulduğunu gösteren özel bir etiket içerek. Bu içeriklerde ayrıca başkalarının videonun yapay zeka tarafından oluşturulduğunu belirlemesine yardımcı olan teknik bir standart olan C2PA meta verileri gömülü olacak.

    TikTok, videolar için aldıkları güvenlik önlemlerinden de bahsetti. TikTok, yüklenen fotoğrafın, yapay zekaya verilen komutun ve yapay zekanın hazırladığı videonun içerik üreticisine gösterilmeden önce moderasyon teknolojisiyle incelendiğini, hikaye paylaşımı esnasında da son bir güvenlik kontrolünden geçtiğini söylüyor.

    Kaynakça https://newsroom.tiktok.com/en-us/introducing-tiktok-ai-alive https://techcrunch.com/2025/05/13/tiktok-launches-tiktok-ai-alive-a-new-image-to-video-tool/
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