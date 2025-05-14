TikTok, fotoğrafları videoya dönüştüren yapay zeka aracını tanıttı

TikTok AI Alive kullanıma sunuluyor
Yeni yapay zeka aracına TikTok Hikaye kamerası aracılığıyla erişilebiliyor. Örneğin; fotoğrafta gökyüzü, bulutlar ve deniz varsa, TikTok fotoğrafı gökyüzünün yavaş yavaş renk değiştirdiği, bulutların kaymaya başladığı, dalgaların çarpma sesini duyduğunuz bir videoya dönüştürecek.
TikTok AI Alive ile oluşturan hikayeler, içeriğin yapay zekayla oluşturulduğunu gösteren özel bir etiket içerek. Bu içeriklerde ayrıca başkalarının videonun yapay zeka tarafından oluşturulduğunu belirlemesine yardımcı olan teknik bir standart olan C2PA meta verileri gömülü olacak.
TikTok, videolar için aldıkları güvenlik önlemlerinden de bahsetti. TikTok, yüklenen fotoğrafın, yapay zekaya verilen komutun ve yapay zekanın hazırladığı videonun içerik üreticisine gösterilmeden önce moderasyon teknolojisiyle incelendiğini, hikaye paylaşımı esnasında da son bir güvenlik kontrolünden geçtiğini söylüyor.Kaynakça https://newsroom.tiktok.com/en-us/introducing-tiktok-ai-alive https://techcrunch.com/2025/05/13/tiktok-launches-tiktok-ai-alive-a-new-image-to-video-tool/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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