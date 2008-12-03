DH Özel: Phenom II 940 3GHz & 3.4GHz Blackbox ve CPU-Z görüntüleri

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AMD'nin geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği Phenom II toplantısına yönelik olarak paylaşımlarımız devam ediyor. Toplantı esnasında kurulan Phenom II test sistemini çok kısa süre için dahi olsa kurcalama imkanı yakaladık. Açıkçası etkinlik programı ve toplantıya olan katılım dolayısıyla test sistemi ile çok fazla vakit geçiremedik ama birkaç ekran görüntüsü almayı başardık.

3GHz'de çalışan Phenom II'nin HWM Blackbox ve aynı işlemcinin 3.4GHz'deki CPUZ & Overdrive görüntüleri bu haberimizin baş aktörleri.Son günlerde gelen bilgiler de sürekli Phenom II işlemci ailesinin hız aşırtma potansiyeli üzerinde durulduğu için biz de o karambol de çok kısa bir deneme yaparak çarpan kilidi açık olarak gelen işlemcinin çarpanını Windows altında iki basamak yükselterek 17'ye aldık ve işlemci hızını 3.4GHz'e çıkardık.

Daha yüksek hızları denemek için yeterli zamanımız olmadığından biz de ilgili hızlarda ekran görüntüsü almayı tercih ettik. Bu arada işlemciyle 3.4GHz'de Cinebench testi yaptığımızı ve skor aldığımızı da belirtmeliyim fakat NDA kuralları çerçevesinde şimdilik herhangi bir skor yayınlamamız mümkün değil fakat AMD'den onay geldiği anda Donanım Haber farkıyla elimizdeki test sonuçlarını da yayınlayacağımız belirtelim.

Ekran görünütülerinde işlemci sıcaklık bilgileri de yer alıyor. Her iki görselde de bekleme durumunda olan işlemcinin sıcaklıkları merak uyandırmayı başarıyor. Zira 3GHz'de çalışan dört çekirdekli işlemci için bahsi geçen değerler dikkat çekiyor. Bu konuda danıştığımz HWM Blackbox programının yapımcısı Alp Özdemir, sıcaklık bilgilerinin yanlış olma ihtimalinin düşük olduğunu, bilgilerin işlemci zarı üstündeki sensörlerden alındığını belirtti.

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Bu arada ekran görüntülerinde de yer aldığı üzere sistemde Foxconn'un 790GX yonga setli anakartı yer aldı. Zaten AMD de Dragon platformu dahilinde özellikle 790GX yonga setini ön plana çıkıyor. Zira her ne kadar 790FX ile de kullanılmaya başlanmış olsa da 790GX ile duyurulan SB750 köprüsünün hem AAC teknolojisi ile sağladığı ekstra hız aşırtma potansiyeli hem de RAID 5 gibi ekstralar firma adına oldukça önemli.