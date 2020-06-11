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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DH uygulamasının yeni özelliklerini ilk siz deneyin

    DonanımHaber’in mobil uygulamaları sizlerden gelen taleplerle yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Bu özellikleri ilk deneyen olmak için yapmanız gerekenler yazımızda.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
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    DH uygulamasının yeni özelliklerini ilk siz deneyin
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    DonanımHaber’in iOS uygulaması her yeni sürümde yeni özellikler ve performansa dönük iyileştirmeler ile gelişmeye devam ediyor. Yeni süreçte ise sizlerden gelen talepler ölçüsünde uygulamanın iPad gibi büyük ekranlı cihazlardaki görünümüne yönelik iyileştirmeler yapmaya odaklandık.

    Bu sayede iPad’de yatay olarak kullanabilmek olanaklı hale gelecek. Özellikle de iPad sürümde klavye kullanarak forumda gezinmek veya mesaj yazmak isteyen kullanıcılar için ilerleyen günlerde yayınlanacak yeni sürüm ile beklentileri karşılamaya çalışacağız.

    Siz de iPad sürüm veya bundan sonraki versiyonlarda gelecek güncellemelerde yeni özellikleri ilk deneyen olmak, uygulamanın gelişmesine katkıda bulunmak veya uygulamaya eklenmesini istediğiniz yeni özellikleri hızlıca bizlere iletmek için test sürümüne kaydolabilirsiniz. Buradan veya aşağıda yer alan TestFlight bağlantısı üzerinden beta sürüm için kaydolabilirsiniz.

    İlginizi Çekebilir Avatar DH, Android ve iOS uygulamalarının yeni sürümlerinde neler var?

    https://testflight.apple.com/join/OZDV59JX

    Henüz DH uygulamasının Android veya iOS sürümlerinden birini denemediyseniz aşağıda yer alan bağlantıları hemen kullanabilirsiniz.

    Bunun yanı sıra DonanımHaber mobil uygulamaları hakkında taleplerinizi veya tespit ettiğiniz hataları iletmek için habere yorum gönderebilirsiniz. Tüm taleplerinize yanıt vermeye çalışacağız.

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    formgonder2055 (regaip duman) 57 dk.
    o değilde android ve ios uygulamnızda hiç reklam yok, suyla çalışan bilgisayar mı icat ettiniz yoksa alıştırma dönemine mi denk geldik instagramın zamnında reklamsız olması gibi😋
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