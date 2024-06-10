Diablo IV'ün ilk genişleme paketi geliyor: İşte fragman ve çıkış tarihi

Diablo 4'ün ilk genişleme paketi (DLC) Vessel of Hatred, Diablo'da daha önce hiç görülmemiş Spiritborn sınıfı, yeni orman bölgesi Nahantu, Paralı Askerler ve yeni bir Pve modu dahil olmak üzere çok sayıda yenilik içeriyor. Ayrıca oyunda bulunan tüm sınıf becerileri, glifler, zindanlar ve fısıltı ağacı aktivitelerinde de yenilikler olacak.
Üstelik Vessel of Hatred, tahmin edebileceğiniz gibi Neyrelle ve Sanctuary için şeytani planları olan Mephisto etrafında şekillenecek. İşte Xbox Game Showcase 2024 sırasında yayınlanan fragman...
Diablo IV Vessel of Hatred ne zaman yayınlanacak?
Blizzard, Diablo IV Vessel of Hatred'ın 8 Ekim'de çıkış yapacağını duyurdu. Halihazırda ön siparişe açılan genişleme paketinin Türkiye fiyatı ise, 1,039.99 TL'den başlıyor. Deluxe ve Ultimate Edition paketleri ise sırasıyla 1,559.99 TL ve 2,339.99 TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.