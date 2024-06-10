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    Anlık Bildirim

    Diablo IV'ün ilk genişleme paketi geliyor: İşte fragman ve çıkış tarihi

    Diablo 4'ün ilk genişleme paketi (DLC) Vessel of Hatred için ilk tarih bilgisi paylaşıldı. Diablo'da daha önce hiç görülmemiş yepyeni bir karakter geliyor. İşte detaylar...
    Diablo IV Vessel of Hatred için çıkış tarihi açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Xbox Game Showcase 2024 sırasında Diablo 4'ün ilk genişleme paketi Vessel of Hatred'in açılış sinematiği paylaşıldı. Bilmeyenler için Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan Diablo 4, bir haftadan kısa sürede Blizzard tarihinde en hızlı satan oyunu olmuştu. Vessel of Hatred ise, Blizzard'da geliştirilmekte olduğu bilinen iki genişleme paketinden ilki olacak.

    Diablo 4'ün ilk genişleme paketi (DLC) Vessel of Hatred, Diablo'da daha önce hiç görülmemiş Spiritborn sınıfı, yeni orman bölgesi Nahantu, Paralı Askerler ve yeni bir Pve modu dahil olmak üzere çok sayıda yenilik içeriyor. Ayrıca oyunda bulunan tüm sınıf becerileri, glifler, zindanlar ve fısıltı ağacı aktivitelerinde de yenilikler olacak.

    Üstelik Vessel of Hatred, tahmin edebileceğiniz gibi Neyrelle ve Sanctuary için şeytani planları olan Mephisto etrafında şekillenecek. İşte Xbox Game Showcase 2024 sırasında yayınlanan fragman...

    Diablo IV Vessel of Hatred ne zaman yayınlanacak?

    Blizzard, Diablo IV Vessel of Hatred'ın 8 Ekim'de çıkış yapacağını duyurdu. Halihazırda ön siparişe açılan genişleme paketinin Türkiye fiyatı ise, 1,039.99 TL'den başlıyor. Deluxe ve Ultimate Edition paketleri ise sırasıyla 1,559.99 TL ve 2,339.99 TL.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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