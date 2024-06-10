Diablo IV'ün ilk genişleme paketi geliyor: İşte fragman ve çıkış tarihi

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Tam Boyutta Gör Xbox Game Showcase 2024 sırasında Diablo 4'ün ilk genişleme paketi Vessel of Hatred'in açılış sinematiği paylaşıldı. Bilmeyenler için Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan Diablo 4, bir haftadan kısa sürede Blizzard tarihinde en hızlı satan oyunu olmuştu. Vessel of Hatred ise, Blizzard'da geliştirilmekte olduğu bilinen iki genişleme paketinden ilki olacak.

Diablo 4'ün ilk genişleme paketi (DLC) Vessel of Hatred, Diablo'da daha önce hiç görülmemiş Spiritborn sınıfı, yeni orman bölgesi Nahantu, Paralı Askerler ve yeni bir Pve modu dahil olmak üzere çok sayıda yenilik içeriyor. Ayrıca oyunda bulunan tüm sınıf becerileri, glifler, zindanlar ve fısıltı ağacı aktivitelerinde de yenilikler olacak.

Üstelik Vessel of Hatred, tahmin edebileceğiniz gibi Neyrelle ve Sanctuary için şeytani planları olan Mephisto etrafında şekillenecek. İşte Xbox Game Showcase 2024 sırasında yayınlanan fragman...

Diablo IV Vessel of Hatred ne zaman yayınlanacak?

Blizzard, Diablo IV Vessel of Hatred'ın 8 Ekim'de çıkış yapacağını duyurdu. Halihazırda ön siparişe açılan genişleme paketinin Türkiye fiyatı ise, 1,039.99 TL'den başlıyor. Deluxe ve Ultimate Edition paketleri ise sırasıyla 1,559.99 TL ve 2,339.99 TL.

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Diablo IV Vessel of Hatred için çıkış tarihi açıklandı!