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    Dijital müzik platformlarından 424 milyon dolarlık rekor telif ödemesi

    Apple ve Spotify gibi popüler müzik akışı hizmetleri ABD Telif Hakkı Bürosu'nun atadığı Mechanical Licensing Collective kuruluşuna 424 milyon dolar gibi rekor bir telif ödemesi yaptı.
    17 Şubat 2021, 12:00 (16 sa.)
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Dijital müzik platformlarından 424 milyon dolarlık rekor telif ödemesi
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    ABD Telif Hakkı Bürosu tarafından görevlendirilen Mechanical Licensing Collective (MLC), 2021'in başından bu yana dijital müzik sağlayıcılarına mekanik lisans verior. Kuruluş daha sonra bu lisanslar kapsamında ödenmesi gereken telif ücretlerini toplayarak söz yazarı, besteciler ve müzik yayıncılarına dağıtacak.

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    MLC, 2018'de kabul edilen Müzik Modernizasyonu Yasası'nın (MMA) geçmiş ihlallerine ilişkin sorumluluk sınırlaması uyarınca aralarında Spotify ve Apple Music'in yer aldığı müzik akışı hizmetlerinden 424 milyon dolar gibi rekor bir telif ödemesi aldığını duyurdu. Bu şirketler ayrıca kuruluşa 1.3 terabayttan büyük ve dokuz milyar veri satırı içeren 1.800'den fazla veri dosyası teslim etti.

    Dijital müzik platformlarından 424 milyon dolarlık rekor telif ödemesi
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    En yüksek ödeme Apple'dan

    Dijital yayın platformlarından MLC'ye aktarılan en yüksek telif ödemesi Apple tarafından yapıldı. Şirket dijital müzik hizmeti Apple Music için kuruluşa 163 milyon dolardan fazla para ödedi. İkinci sırada 152 milyon dolarla İsveçli popüler dijital müzik platformu Spotify yer alıyor.

    MLC'ye yüksek meblağ ödeyen iki dev daha var. Bunlardan biri 42 milyon dolar telif ödemesi gerçekleştiren Amazon. Diğeri ise Google Play Music ve YouTube için 32 milyon dolar ödeme yapan Google. Toplam 20 müzik akışı hizmetinden toplanan para Nisan ayından itibaren telif hakkı sahiplerine dağıtılmaya başlanacak.



    https://themlc.com/press/mechanical-licensing-collective-receives-424-million-historical-unmatched-royalties-digital Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    O Oktanzeynep 13 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    nasıl karar veriyorlar bu fiyatlara çok garip geliyor bana
    1 Yanıt Yanıtla
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    esmerbuyucu (E. B.) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) Oktanzeynep
    İçerik sayısı ve dinlenme sayısına göre. Her müzik platformunun dinlenme başına ödediği telif ücreti de farklı oluyor.
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