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    Tsunaminin etkisini önceden tahmin edebilen yapay zeka geliştirildi

    Japon bilim insanları dünyanın en hızlı süper bilgisayarını kullanarak tsunami taşkınlarının etkisini önceden tahmin edebilen bir yapay zeka modeli geliştirdi. Araç normal bilgisayarlarda da çalışıyor
    16 Şubat 2021, 19:30 (1 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Tsunaminin etkisini önceden tahmin edebilen yapay zeka geliştirildi
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    Japon bilim insanları, yapay zekaya (AI) dayalı yeni bir algoritma oluşturdu. Fujitsu tarafından yayınlanan basın bildirisine göre, söz konusu araç tsunaminin etkisini önceden tahmin edebilme yeteneğine sahip.

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    Bilim insanları araştırmayı RIKEN ve Fujitsu tarafından ortaklaşa geliştirilen dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Fugaku üzerinde gerçekleştirdi. Cihazın hesaplama gücü, yüksek çözünürlükte tsunami simülasyonları çalıştırmak için kullanıldı.

    Tsunaminin etkisini önceden tahmin edebilen yapay zeka geliştirildi
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    Fujitsu, Tohoku Üniversitesi ve Tokyo Üniversitesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden oluşan araştırma ekibi, Fugaku sayesinde yapay zeka modelini eğitmek için kullanılmak üzere 20.000 olası tsunami senaryosu oluşturmayı başardılar.

    Uzaysal çözünürlükte öngörüyor

    Deprem anında açık denizde gözlemlenen tsunami dalga formu verilerini incelemek için derin öğrenme algoritması kullanıldı. Sonuç olarak ortaya tsunami taşkınlarını neredeyse gerçek zamanlı olarak yüksek uzaysal çözünürlükte tahmin edebilen bir yapay zeka çıktı.

    Tsunaminin etkisini önceden tahmin edebilen yapay zeka geliştirildi
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    Daha da önemlisi bu yapay zeka aracının normal bilgisayarlarda da kullanılabilecek olması. Böylelikle afet müdahale ekipleri tsunami taşkınlarının binalar, yollar ve çevredeki diğer altyapılar üzerindeki yıkıcı etkisini önceden görme olanağına kavuşmuş olacaklar.



    Kaynakça https://www.fujitsu.com/global/about/resources/news/press-releases/2021/0216-01.html https://newatlas.com/environment/worlds-fastest-supercomputer-artificial-intelligence-predicts-tsunami-flooding/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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