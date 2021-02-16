Tsunaminin etkisini önceden tahmin edebilen yapay zeka geliştirildi

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Japon bilim insanları, yapay zekaya (AI) dayalı yeni bir algoritma oluşturdu. Fujitsu tarafından yayınlanan basın bildirisine göre, söz konusu araç tsunaminin etkisini önceden tahmin edebilme yeteneğine sahip.

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Bilim insanları araştırmayı RIKEN ve Fujitsu tarafından ortaklaşa geliştirilen dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Fugaku üzerinde gerçekleştirdi. Cihazın hesaplama gücü, yüksek çözünürlükte tsunami simülasyonları çalıştırmak için kullanıldı.

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Fujitsu, Tohoku Üniversitesi ve Tokyo Üniversitesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden oluşan araştırma ekibi, Fugaku sayesinde yapay zeka modelini eğitmek için kullanılmak üzere 20.000 olası tsunami senaryosu oluşturmayı başardılar.

Uzaysal çözünürlükte öngörüyor

Deprem anında açık denizde gözlemlenen tsunami dalga formu verilerini incelemek için derin öğrenme algoritması kullanıldı. Sonuç olarak ortaya tsunami taşkınlarını neredeyse gerçek zamanlı olarak yüksek uzaysal çözünürlükte tahmin edebilen bir yapay zeka çıktı.

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Daha da önemlisi bu yapay zeka aracının normal bilgisayarlarda da kullanılabilecek olması. Böylelikle afet müdahale ekipleri tsunami taşkınlarının binalar, yollar ve çevredeki diğer altyapılar üzerindeki yıkıcı etkisini önceden görme olanağına kavuşmuş olacaklar.

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