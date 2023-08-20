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    Dikkat! WinRAR'da ciddi bir güvenlik açığı keşfedildi

    Milyonlarca kullanıcısı olan popüler dosya sıkıştırma programı WinRAR'da yüksek önem derecesine sahip bir güvenlik açığı tespit edildi. İşte etkilenmemek için yapmanız gerekenler.
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    Dikkat! WinRAR'da ciddi bir güvenlik açığı keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Dünya genelinde 500 milyonu aşkın kullanıcısı olan popüler dosya sıkıştırma programı WinRAR'da ciddi bir güvenlik açığı tespit edildi. CVE-2023-40477 referans numarası ile tanımlanan açık, hedef kullanıcının sisteminde rastgele kod yürütülmesine izin veriyor.

    Yüksek önem derecesine sahip güvenlik açığı Zero Day Initiative ekibinden "goodbyeselene" takma adlı bir araştırmacı tarafından tespit edildi. Uzman hemen harekete geçerek sorunla ilgili detaylı bir raporu WinRAR'ı geliştiren RARLAB şirketine iletti.

    Dikkat! WinRAR'da ciddi bir güvenlik açığı keşfedildi

    Açık nasıl istismar ediliyor?

    ZDI web sitesinde yayınlanan bir güvenlik bültenine göre saldırganların bu güvenlik açığından yararlanabilmesi için kullanıcı etkileşimi gerekiyor. Yani bilgisayar korsanlarının, kurbanı kandırarak kötü amaçlı bir arşiv dosyasını açmaya ikna etmesi lazım.

    Sorun, kullanıcı tarafından sağlanan verilerin uygun şekilde doğrulanmamasından kaynaklanıyor. Bu da tahsis edilen arabellek dışında bellek erişimine yol açabilir. Sonuç olarak mevcut süreç bağlamında sistemde kod çalıştırmak mümkün hale geliyor.

    Dikkat! WinRAR'da ciddi bir güvenlik açığı keşfedildi Tam Boyutta Gör

    Nasıl korunurum?

    RARLAB, WinRAR 6.23 sürümünü yayınlayarak bu açığı giderdi. WinRAR kullanıcılarının herhangi bir saldırıya maruz kalmamak için programı bir an önce güncellemeleri şiddetle tavsiye ediliyor. Yeni versiyonu buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz web sitesinden indirebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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