Tam Boyutta Gör Dünya genelinde 500 milyonu aşkın kullanıcısı olan popüler dosya sıkıştırma programı WinRAR'da ciddi bir güvenlik açığı tespit edildi. CVE-2023-40477 referans numarası ile tanımlanan açık, hedef kullanıcının sisteminde rastgele kod yürütülmesine izin veriyor.

Google Play Store'un koyu teması daha da kararıyor 1 gün önce eklendi

Yüksek önem derecesine sahip güvenlik açığı Zero Day Initiative ekibinden "goodbyeselene" takma adlı bir araştırmacı tarafından tespit edildi. Uzman hemen harekete geçerek sorunla ilgili detaylı bir raporu WinRAR'ı geliştiren RARLAB şirketine iletti.

Açık nasıl istismar ediliyor?

ZDI web sitesinde yayınlanan bir güvenlik bültenine göre saldırganların bu güvenlik açığından yararlanabilmesi için kullanıcı etkileşimi gerekiyor. Yani bilgisayar korsanlarının, kurbanı kandırarak kötü amaçlı bir arşiv dosyasını açmaya ikna etmesi lazım.

Sorun, kullanıcı tarafından sağlanan verilerin uygun şekilde doğrulanmamasından kaynaklanıyor. Bu da tahsis edilen arabellek dışında bellek erişimine yol açabilir. Sonuç olarak mevcut süreç bağlamında sistemde kod çalıştırmak mümkün hale geliyor.

Tam Boyutta Gör

Nasıl korunurum?

RARLAB, WinRAR 6.23 sürümünü yayınlayarak bu açığı giderdi. WinRAR kullanıcılarının herhangi bir saldırıya maruz kalmamak için programı bir an önce güncellemeleri şiddetle tavsiye ediliyor. Yeni versiyonu buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz web sitesinden indirebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Siber Güvenlik Haberleri

Dikkat! WinRAR'da ciddi bir güvenlik açığı keşfedildi