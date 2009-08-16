DirectX 11 destekli ATi RV870, 1GB veya 2GB GDDR5 bellekle gelebilir

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Evergreen kod adını taşıyan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartı ailesini 10 Eylül'de yapacağı bir etkinlikle tanıtmaya hazırlanan AMD-ATi'nin, RV870 GPU'su ve güç vereceği yeni modelleri son kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. Firma tarafından Cypress kod adıyla geliştirilen ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli RV870 GPU'sunun Radeon HD 5800 veya Radeon 7 serisi olarak isimlendirilmesi beklenen performans modellerine güç vermesi beklenirken karta yönelik detaylar da netleşmeye devam ediyor.

GDDR5 bellek teknolojisini endüstride ilk defa Radeon HD 4870 modelinde kullanan AMD-ATi, 512MB ve 1GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunmuştu. Ardından kullanıma sunulan çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modelinde 2GB GDDR5 bellek kapasitesine yer veren firma sadece birkaç ay önce kullanıma sunduğu Radeon HD 4890 modelinde ise 1GB GDDR5 bellek kapasitesini standart olarak sunmuş firmanın iş ortaklarından Sapphire ve Power Color ise 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip özel tasarım HD 4890 çözümleri de hazırlamışlardı.

RV870 GPU'sunu temel alacak yeni modellerde 1GB veya 2GB GDDR5 bellek kapasitesinin standart olması bekleniyor. Resmi detaylar açıklanmadığı için AMD-ATi'nin nasıl bir adım atacağı henüz bilinmiyor ancak görünüşe bakılırsa RV870 tabanlı üstü seviye modellerde 512MB bellek kapasitesine yer verilmeyebilir. Öte yandan kullanılacak bellek yongaları için de tartışma devam ediyor. Kimi kaynaklar R800 kod adlı X2 modelinde 7Gbps'lik Hynix GDDR5 yongalarına yer verileceğini iddia ederken, RV870 tabanlı çözümlerde bellek hızının 5GHz seviyesinde olabileceği konuşuluyor.