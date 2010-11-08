DirectX 12, Windows 8 ile birlikte 2012'de lanse edilebilir

Windows 7 ile birlikte DirectX 11 API'sini lanse eden Microsoft'un, DirectX 11.1 ve DirectX 12 üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Redmond merkezli firmadan, konuyla ilgili olarak şu ana kadar yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmasa da, DirectX 11.1 güncellemesinin Windows Vista ile izlenen stratejinin bir benzeriyle yani Windows 7 için hazırlanan Hizmet Paketi (SP) ile sunulması beklenebilir. Öte yandan DirectX 11.1'in, ikinci çeyrekte yapılacak Gamefest etkinliğinde tanıtılması da ihtimaller arasında yer alıyor.

DirectX 12 içinse yol haritası biraz daha net gibi görünüyor. 2012 için planlanan yeni DirectX API'si ile Microsoft'un geleneği bozması beklenmiyor. Windows Vista ile DirectX 10, Windows 7 ile de DirectX 11'i pazara sunan yazılım devi, çekirdek tasarımında önemli yenilikler sunması beklenen ve Steve Ballmer tarafından Microsoft'un en riskli girişimi olarak tanımlanan Windows 8 işletim sistemiyle birlikte DirectX 12 API'sini sunacak gibi görünüyor. Bu gelişmelerin yanı sıra bazı kaynaklar DirectX 11 için .1 gibi bir güncellemenin çıkmayacağını ve Microsoft'un bir sonraki aşama olarak DirectX 12'ye yoğunlaşacağını öne sürseler de, yeni sürüm öncesi güncelleme olması bekleniyor.

Yazılım tarafında Microsoft'un çalışmaları devamededursun, ekran kartı üreticilerinin yeni DirectX güncellemelerine nasıl adapte olacakları ise henüz bilinmiyor. DirectX 10.1'e sıcak bakmayarak ilgili dönemde kaynaklarını DirectX 11'e aktaran Nvidia'nın hangi jenerasyonla hangi DirectX güncellemesine destek vereceği henüz bilinmiyor ancak firmanın yol haritasına göre önümüzdeki yılın sonuna doğru lanse edilmesi beklenen Maxwell tabanlı yeni nesil ekran kartlarının DirectX 12 desteği içermesi beklenebilir. AMD cephesinde ise olası bir DirectX 11.1 güncellemesinin değerlendirilebileceği, DirectX 12 desteğinin ise 2012'de çıkacağı söylene Radeon HD 8000 serisi ekran kartlarında olacağı öne sürülüyor.