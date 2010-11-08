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DirectX 12, Windows 8 ile birlikte 2012'de lanse edilebilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
47,7b
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168
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 7 ile birlikte DirectX 11 API'sini lanse eden Microsoft'un, DirectX 11.1 ve DirectX 12 üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Redmond merkezli firmadan, konuyla ilgili olarak şu ana kadar yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmasa da, DirectX 11.1 güncellemesinin Windows Vista ile izlenen stratejinin bir benzeriyle yani Windows 7 için hazırlanan Hizmet Paketi (SP) ile sunulması beklenebilir. Öte yandan DirectX 11.1'in, ikinci çeyrekte yapılacak Gamefest etkinliğinde tanıtılması da ihtimaller arasında yer alıyor.

DirectX 12 içinse yol haritası biraz daha net gibi görünüyor. 2012 için planlanan yeni DirectX API'si ile Microsoft'un geleneği bozması beklenmiyor. Windows Vista ile DirectX 10, Windows 7 ile de DirectX 11'i pazara sunan yazılım devi, çekirdek tasarımında önemli yenilikler sunması beklenen ve Steve Ballmer tarafından Microsoft'un en riskli girişimi olarak tanımlanan Windows 8 işletim sistemiyle birlikte DirectX 12 API'sini sunacak gibi görünüyor. Bu gelişmelerin yanı sıra bazı kaynaklar DirectX 11 için .1 gibi bir güncellemenin çıkmayacağını ve Microsoft'un bir sonraki aşama olarak DirectX 12'ye yoğunlaşacağını öne sürseler de, yeni sürüm öncesi güncelleme olması bekleniyor.

Yazılım tarafında Microsoft'un çalışmaları devamededursun, ekran kartı üreticilerinin yeni DirectX güncellemelerine nasıl adapte olacakları ise henüz bilinmiyor. DirectX 10.1'e sıcak bakmayarak ilgili dönemde kaynaklarını DirectX 11'e aktaran Nvidia'nın hangi jenerasyonla hangi DirectX güncellemesine destek vereceği henüz bilinmiyor ancak firmanın yol haritasına göre önümüzdeki yılın sonuna doğru lanse edilmesi beklenen Maxwell tabanlı yeni nesil ekran kartlarının DirectX 12 desteği içermesi beklenebilir. AMD cephesinde ise olası bir DirectX 11.1 güncellemesinin değerlendirilebileceği, DirectX 12 desteğinin ise 2012'de çıkacağı söylene Radeon HD 8000 serisi ekran kartlarında olacağı öne sürülüyor.


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865pe 7 yıl en beğenilen
Yani DX 12 çıtktığında ekran kartları çöp. Futuremark da DX 12 destekli bir test çıkarır, bu arada NVIDIA ve AMD yeni DX 12 kartları sürerler milletin önüne, 2 tanede yalandan görüntü yayınlarlar. Bakın DX 11 ile DX 12 arasındaki farka, bizde vay beeee farka bak adamlar yapmış. Eeeee hadi enayiler alın DX 12 lı kartları derler bizde alırız. Bu hep böyle oldu şimdiye kadar, yalanmı arkadaşlar.
Yani DX 12 çıtktığında ekran kartları çöp. Futuremark da DX 12 destekli bir test çıkarır, bu arada NVIDIA ve AMD yeni DX 12 kartları sürerler milletin önüne, ...
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TURK SITH 9 yıl
Çıkartın tabi dx12-13... doğru düzgün yenilik içermeyen api'leri çıkartın, yeni ekran kartı, işletim sistemi satın.. orta sınıf ekran kartları da 1000 liraya yaklaşsın fiyat olarak...
Çıkartın tabi dx12-13... doğru düzgün yenilik içermeyen api'leri çıkartın, yeni ekran kartı, işletim sistemi satın.. orta sınıf ekran kartları da 1000 liraya y...
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bocekgrafik 7 yıl
Ne alaka. Konu DX'in nimetlerinden faydalanmak-faydalanmamak veya getirdiği yeniliklerin iyi-kötü olduğu konusu değil ki!

Her yeni gelen DX versiyonunda, ekran kartları ve diğer PC donanımlarının bilinçli olarak sûnî biçimde çok fazla kastırıldığından (bug) bahsediyor arkadaşlar ve ben de onlara katılıyorum. HD7970 veya GTX680'le bile BF3 ve benzeri oyunları sürekli olarak 60+ FPS ile oynayamamak nedir Allah aşkına? Bu bilinçli kastırma, insanları yeni donanım almaya zorlamaktan başka hiçbirşey değildir.


Crysis 2 için yapılan modları gördünüz mü bilmiyorum. Modu yapan adamlar, detayları o kadar güzel çalışmışlar ki, DX9'da çalıştığı halde oyunu DX11 modunda oynadığınızı sanarsınız. Üstelik FPS'ler de oldukça yüksek; aynen DX9'daki gibi... Demek ki istenince oluyormuş ama birilerinin işine gelmediği için yapmıyormuş.


Bir başka örnek ise, ekran kartlarının DX11 desteğinin olması veya olmaması konusu. Malum ki AMD'nin HD4xxx serisi ile NVIDI'nın GTX2xx serisinin DX11 destekleri yok. DX11'in yalnızca yazılımsal bir konu olduğunu göz önünde bulunduracak olursak, adamlar istemiş olsalar, bu kartlara bile DX11 desteğini sağlayabilirlerdi ama olur mu? Öyle yaparlarsa yeni kartları kim alacak değil mi?


Ne alaka. Konu DX'in nimetlerinden faydalanmak-faydalanmamak veya getirdiği yeniliklerin iyi-kötü olduğu konusu değil ki!Her yeni gelen DX versiyon...
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kartalcin 6 yıl

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kartalcin 6 yıl
Arkadaşlar şimdi DX12 ne zaman çıkıcak sistemimi yenilemek için bekleyeyimmi?
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xxpenguenxx 7 yıl
Mutlu Dal
hadi dx 9 ile dx 10 arasındaki farkı gördüm gerçekten var özellikle shader yansımalarında belli oluyor aradaki fark diğer ayrıntılarda gayet iç açıcı dx 9 a göre dx 10un ama dx 11 ile o bahsettikleri videoları izledim bide oyunlara baktım ulen zaten dx 10 ile dx 11 aynı neredeyse bi tesseletion özelliği çıkarmışlar onuda anca crysis 2 de görebildim kaç tane dx 11 oyun varki zaten :D dx 11.1 i geçtim bunlar dx12 için hazırlanıyor ulen ortada dx 11.1 oyun mu var ya da var ben bilmiyorum. Adamlar tüketiciyi hiçç düşünmüyor hep kendilerini düşünüyorlar ortada dx11.1 oyun yok kalkmış bunlar dx12 çıkartıyorlar. Normalde sık sık kart değiştiren birisiyim bunları anlayıp gördükten sonra neler yaptıklarını kartımı değiştirmiyorum değiştirmeyecemde oyunları açmadığı zamana kadar gitsin

Aynen dostum sana katılıyorum ...
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865pe 7 yıl en beğenilen
Yani DX 12 çıtktığında ekran kartları çöp. Futuremark da DX 12 destekli bir test çıkarır, bu arada NVIDIA ve AMD yeni DX 12 kartları sürerler milletin önüne, 2 tanede yalandan görüntü yayınlarlar. Bakın DX 11 ile DX 12 arasındaki farka, bizde vay beeee farka bak adamlar yapmış. Eeeee hadi enayiler alın DX 12 lı kartları derler bizde alırız. Bu hep böyle oldu şimdiye kadar, yalanmı arkadaşlar.
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khytr89 7 yıl
directx...
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Ferrari 8 yıl
DAHA DİRECT X 11 OYUNLAR YAYGINLAŞMADI BİDE DİRECT X 12 BU BÖYLE GİDER....
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turbocat1 8 yıl
beyler şimdi öğrendim directx 31 çıkıyormuş ; ama bu özel sürüm olduğu için xxx filmleri hızlandırmak için kullanılabiliyormuş ; bu sürüm yüklü olmadan xxx hd filmlerde donanımsal hızlandırma maalesef çalışmayacakmış.....
microsoft yazılımcıları bu sürümü çıkartmak için nedense 10 kg vermiş.......







sürümün çıkış tarihide çok manidar ; 31 mayıs 2031





ahlaksız iblis yaptı yapacağını yine......


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Elessar Eredhian 8 yıl
Batuist

DX konusunda şimdiye kadar ki en büyük sıçramayı DX9 ile yaptılar.. ondan sonrası hep sancılı geçti.. hatta oyunlar hala DX9 ile yapılıyor.. O yüzden yeni DXlere pek kafa yormamak lazım gibi.. yılın bomba oyun olması beklenen black opps bile DX9 kullanacak sanırım.. oyun zevki için çokta önemli değil... COD bunu bize bir kaç kez ispatladı..




Oyunların DX9'la yapılmasının tek sebebi var bence; Xbox 360(Playstation'da DX kullanılıyor mu veya neyle yapıyorlar bilmiyorum eğer kullanılıyorsa PS de bu sebebe dahil.). Bu iki konsol DX9 desteklemeye devam ettiği sürece, DirectX 500 çıksa yine de bir işimize yaramaz.
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DH Misafiri 8 yıl
dx9 ile dx10 arasında dağlar kadar fark var. buradaki incelik yapısal farklılıktan kaynaklanıyor. uzun hikaye sadece söyleyebileceğim dx9 ile de dx10 daki efekleri yapabilirsiniz ama iş kaynakları kullanmaya geldiğinde dx9 canavarlaşıyor. görünüş olarak dx9 da dx10 daki her bir özelliği verebiliyor fakat işin sırrı dx 10 aynı kaynakla daha fazla efek doku vb. sunuyor. tabi bunun için yazılım yetmiyor. ayrıca donanım desteğide şart. işte dananın kuyruğu burda kopuyor. çünkü hiç bir konsol dx10 desteği sunamaz anlamına geliyor bu. işte bu yüzden maasef oyunlar bu harika teknolojik gelişimi es geçiyor ve sırf port belasına bizi dx9 mahkum ediyor. sizlerde bu yüzden bir fark göremiyorsunuz. çünkü dx10 tabanlı yazılmış ortada bir iki oyun var. dx10.1 ve dx11 zaten dx10'un a ve b gibi sürümlerinden başka birşey değil. mozaiklemeye gelince evet bu özellik dx9 da değil ATİ kartlarda var. ancak bu özellik şu an bile kullanabilecek kart yok sanırım. deli işlem gerektiriyor. ancak birçok oyunda tadımlıkta olsa görmek hoş. kullanıldığında hoş efekler oluşturuyor.
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tda 1562q 9 yıl
Yıl 2020 işletim sistemi windows 25 directx 25 office 2030 ulan directx 11 de ne gördükki directx 12 dede bişe görelim hep milleti kandırıyor bu pc firmaları cebinden para çıkaran kazıklanan hep biz oluoyoruz zaten en basit örneği agp den pcı e ekran kartlarına geçildi giriş seviyesi kartlarda performans adına hiç bişe olmadı arkadaş bu işin sonu gelmez yaa uzadıkça uzar ......
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KANUNI61 9 yıl
nvidia atlar şimdi dx 12 önemlideyil biz dx 10 le devam edecez zaten bi işeyarmıyor kactane oyun varkı zaten falna filan :)
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CaReTTa_99 9 yıl
Bu ne yaw harbiden sinir bozucu, işin tezeği çıktı, başlarım DX 'ine yaw...
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Swothra 9 yıl
Seninkisi Fake haberdi ama
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