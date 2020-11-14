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    Disfaji tedavisinde kullanılabilecek cihaz geliştirildi

    Birleşik Krallık temelli Phagenesis firması ‘’Phangenyx’’ adını verdiği bir tür cihaz geliştirdi. Yeni geliştirilen cihazın yutma güçlüğü tedavisinde kullanılabileceği açıklandı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Disfaji tedavisinde kullanılabilecek cihaz geliştirildi
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    İnsanlar serebrovasküler olay ( inme ), beyin hasarı veya çeşitli patolojiler sebebiyle yutma fonksiyonlarını kaybedebiliyor ve bu durum hastanın oral alımını engellemekle birlikte hastanın genel durumunu da olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bahsi geçen durumu daha da iyileştirmek ve tedavi etmek amacıyla Birleşik Krallık temelli Phagenesis ( firma adında ince bir anlam bulunuyor zira ‘’pharynx’’ ( Türkçede yutak anlamına gelir ) kelimesi Yunanca ‘’pharyngos ‘’ sözcüğünden gelmekte ) firması ‘’Phangenyx’’ adını verdiği bir tür cihaz geliştirdi.

    Yeni geliştirilen cihazda bulunan tek kullanımlık katater hastanının burnundan farinksine ( yutak ) gönderiliyor ve 10 dakika boyunca bahsi geçen kataterde bulunan elektrotlardan çevre dokulara elektriksel sinyaller gönderiliyor. Bu işlem ardışık 3 gün bıyunca uygulanıyor.

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    Elektriksel uyarımlar

    Hastalara verilen elektriksel uyarımların beyinde bulunan ve hasarlandığı kabul edilen yutma merkezini, dokulardan beyne iletilen elektrik aktivitesine bağlı sinirsel uyarımlar sayesinde eğittiği ve 3 seans sonunda yutma işlevinin yeniden kazanılabileceği düşünülüyor.

      Ayrıca Bkz. "Kartilaj dokusunun rejenerasyonunu sağlayan implant geliştirildi"

    Yeni cihaz çeşitli ülkelerde, 5 farklı nörolojik patoloji sebebiyle disfaji ( yutma güçlüğü ) semptomu ( belirti ) gösteren toplamda 255 hasta üzerinde denendi ve sonuçlara göre deneklerin büyük çoğunluğunda disfaji semptomlarının şiddetinin klinik olarak anlamlı derede azaldığı tespit edildi.

    Yeni araştırma EClinicalMedicine dergisinde yayımlandı.



    Kaynakça http://www.phagenesis.com/general/largest-real-world-study-of-phagenyx-demonstrates-significant-benefits-of-treatment-in-patients-with-unsafe-swallowing-neurogenic-dysphagia-resulting-from-multiple-causes https://www.nottingham.ac.uk/news/neurogenic-dyshagia Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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