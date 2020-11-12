Kartilaj dokusunun rejenerasyonunu sağlayan implant geliştirildi

İnsan vücudunda bulunan eklemler herkesin bildiği üzere yaşlanmayla birlikte çeşitli patofizyolojik mekanizmalarda hasar görebiliyor ve çeşitli fonksiyon kayıpları gelişebiliyor. Özellikle diz eklemleri vücudun yükünü taşıdıkları ve aktif olarak kullanılan eklem türünü oluşturdukları için bahsi geçen durumda daha fazla etkilenebiliyor. Şimdi ise bilim insanları hasarlı eklem yüzeylerinin onarılmasında kullanılabilecek ve 3 boyutlu yazıcılar ile üretilebilen bir tür mürekkep ve doku geliştirdi.

Menisküs olarak adlandırılan ve diz eklemindeki kartilaj ( kıkırdak ) dokusunu oluşturan kaba tabirle c şeklindeki 2 yapıyı oluşturan yüzeyler femur ( uyluk kemiği ) ile tibia ( kaval kemiği ) arasındaki sürtünmenin engellenmesinde görev alıyor. Fizyolojik yaşlanma başta olmak üzere çeşitli mekanizmalar ve travmalarla bahsi geçen yapılar aşınabiliyor ve bazı durumlarda tedavi yalnızca cerrahi ile mümkün olabiliyor.

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Menisküsler ve rejenerasyon

Wake Forest Institute for Regenerative Medicine (WFIRM) araştırmacıları 3 boyutlu yazıcılarla Integrated Tissue and Organ Printing System (ITOPS) adı verilen sistemle rejenerasyonu ( yenilenme ) indükleyen ( uyaran ) kartilaj dokusunu ve çevre dokuları üretmeyi başardı.

Üretim için çeşitli biyolojik mürekkeplerden yararlanan araştırma ekibi içerisinde fibrinojen ile fibroin metakrilat ve çeşitli maddeler içeren mürekkepleri kullanarak üretilen deneysel dokular yapılan hücresel çalışmalarda olumlu sonuç verdi.

Ayrıca Bkz. "Enfeksiyonları önleyebilecek implant kaplaması geliştirildi"

Farelerde yapılan diğer bir araştırmada ise bahsi geçen yapılar tekrar oluşturuldu ve farelere implante edilidi. İmplantasyondan 10 hafta sonra farelerde kartilaj bölgesinde rejenerasyon gözlendi yani implantasyon sonrasındaki rejenerasyon umulduğu üzere olumlu sonuç verdi.

Yeni araştırma Chemistry of Materials adlı dergide yayımlandı.

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