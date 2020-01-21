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    Disney+ video akış hizmeti 24 Mart'ta Avrupa'ya geliyor

    Eğlence sektöründe dünya devi olan The Walt Disney Company'nin, geçtiğimiz Kasım ayında başlattığı Disney+ video akış hizmetinin, Avrupa ülkelerine yayılacağı açıklandı.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Disney+ video akış hizmeti 24 Mart'ta Avrupa'ya geliyor
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    Eğlence sektöründe, dünyanın en büyük medya şirketi olan The Walt Disney Company, Disney+ video akış hizmetini, 12 Kasım 2019'da ABD'de ayda 6,99 dolardan başlatmıştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre hizmet Avrupa'ya yayılmaya başlıyor.

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    Türkiye'ye gelip gelmeyeceği meçhul

    Disney+ akış hizmetinde; Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic'ten içerikler yer alıyordu. Ayrıca bu yıl platforma 25 orijinal dizi ve 10 film eklenmişti. Şirket bugün yaptığı açıklama ile birlikte, ABD'de sınırlı olan hizmetin 24 Mart tarihinde İngiltere, İrlanda, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Avusturya ve İsviçre'de başlatılacağını duyurdu.

    Disney+ video akış hizmeti 24 Mart'ta Avrupa'ya geliyor

    Disney+ Avrupalı kullanıcılara, aylık 5,99 euro / 6,99 euro veya yıllık abonelik için 59,99 euro / 69,99 euro'ya mal olacak. 2020 yazında Belçika, Portekiz ve diğer İskandinav ülkelerinde de başlatılacak olan video akış hizmetinin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği konusunda ise henüz bir bilgi yer almıyor.



    https://dtcimedia.disney.com/news/disney-plus-emea-launch Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    The Hollow 23 sa. en beğenilen
    Servisi getirecekleri ülkelerin adları var işte. Türkiye yoksa durum bellidir. Durumun belli olduğu bir konuda nedir bu bilgi yok muhabbeti. Gelmeyecek işte.
    Servisi getirecekleri ülkelerin adları var işte. Türkiye yoksa durum bellidir. Durumun belli olduğu bir konuda nedir bu bilgi yok muhabbeti. Gelmeyecek işte. ...
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    barkin67 2 sa.
    Türkiye’ye gelmeyecek mi :(
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    DH Misafiri 4 sa.
    The Hollow disney Plus 2 yıl içinde tüm dünya gelecek ama kademe kademe tüm dünya açılacak 24 marta da batı Avrupa gelecek. Biz doğu Avrupa da bulunuyoruz Doğu Avrupa 2020 sonu da 2021 sonuna kadar olan dönem içerisinde gelecek yani Evet disney plus Türkiye gelecek ama 2021 de Falan gelecek.
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    eaglepaw_1903 5 sa.
    ..
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    onuray89 10 sa.
    Akıllı Tv'lere ve konsollara istemcisinin gelmesi gerekiyor. Netflix her yerde var.
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    Ulan Musk 22 sa.
    Ayrıca bu yıl platforma 25 orijinal dizi ve 10 film eklenmişti.

    Bir yanlışlık var sanırım. Daha bir ay olmadı yıla gireli. Eğer doğruysa bu hız ile tekel olurlar.
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    The Hollow 23 sa. en beğenilen
    Servisi getirecekleri ülkelerin adları var işte. Türkiye yoksa durum bellidir. Durumun belli olduğu bir konuda nedir bu bilgi yok muhabbeti. Gelmeyecek işte.
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