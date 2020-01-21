Disney+ video akış hizmeti 24 Mart'ta Avrupa'ya geliyor

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Eğlence sektöründe, dünyanın en büyük medya şirketi olan The Walt Disney Company, Disney+ video akış hizmetini, 12 Kasım 2019'da ABD'de ayda 6,99 dolardan başlatmıştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre hizmet Avrupa'ya yayılmaya başlıyor.

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Türkiye'ye gelip gelmeyeceği meçhul

Disney+ akış hizmetinde; Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic'ten içerikler yer alıyordu. Ayrıca bu yıl platforma 25 orijinal dizi ve 10 film eklenmişti. Şirket bugün yaptığı açıklama ile birlikte, ABD'de sınırlı olan hizmetin 24 Mart tarihinde İngiltere, İrlanda, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Avusturya ve İsviçre'de başlatılacağını duyurdu.

Disney+ Avrupalı kullanıcılara, aylık 5,99 euro / 6,99 euro veya yıllık abonelik için 59,99 euro / 69,99 euro'ya mal olacak. 2020 yazında Belçika, Portekiz ve diğer İskandinav ülkelerinde de başlatılacak olan video akış hizmetinin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği konusunda ise henüz bir bilgi yer almıyor.

https://dtcimedia.disney.com/news/disney-plus-emea-launch

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