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    Apple, koruyucu sağlık teknolojisi üzerinde çalışıyor

    Apple CEO'su Tim Cook, geçtiğimiz gün İrlanda'da katıldığı bir etkinlikte şirketin gelecek planlarından bahsetti ve Apple'ın hastalıkları önceden teşhis edecek teknolojiler geliştirdiğini açıkladı.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple, koruyucu sağlık teknolojisi üzerinde çalışıyor
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    Teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook, Pazartesi günü İrlanda'nın Dublin kendinde katıldığı bir etkinlikte, şirketin Apple Watch ile sunulan kalp izleme özelliklerine benzer şekilde sağlık risklerini erken bir aşamada tanımlamaya yardımcı olabilecek teknolojiyi araştırdıklarını duyurdu.

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    AR teknolojisi sağlıkta devrim yaratabilir

    Pek çoğunuzun bildiği üzere Apple Watch Series 4 ve Series 5 modelleri FDA onaylı bir Elektrokardiyografi özelliğine sahip ve bu da kullanıcıların kalp ritmlerinin ölçülebilmesini sağlıyor. Tim Cook'un açıklamalarına bakılırsa Apple'ın ürünlerine ekleyeceği sağlık teknolojileri bununla sınırlı kalmayacak. Sağlık teknolojilerinin tüketici cihazlarına entegre edilerek hem erken teşhisin, hem de sağlık harcamalarının düşürülebileceğine dikkat çeken Tim Cook şu ifadeleri kullandı:

    "Sağlık hizmetlerindeki paranın çoğu, yeterince erken teşhis edilmemiş vakalara gidiyor. Biraz zaman alacak ama şu an yaptığımız şeyler - bugün hakkında konuşmayacağım - bana umutlu olmak için çok fazla neden veriyor."

    Apple, koruyucu sağlık teknolojisi üzerinde çalışıyor
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    Apple'ın birçok sağlık odaklı girişim üzerinde çalıştığı biliniyor, ancak hiçbiri henüz resmi olarak açıklanmış değil. Örneğin şirketin Aralık ayında ortaya çıkan bir patent başvurusu Parkinson hastalığının ve titreme semptomlarının teşhis edilmesi için Apple Watch'un nasıl kullanılabileceğini konu alıyordu. Tim Cook özellikle AR (Artırılmış Gerçeklik) teknolojisinin sağlık alanında devrim yaratabileceğine inanıyor.



    https://appleinsider.com/articles/20/01/20/apple-working-on-preventative-healthcare-technology-ceo-cook-reveals Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    eaglepaw_1903 5 sa.
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    Bob Kelso 1 gün
    Apple çok başka yerde ya.
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    DH Misafiri 1 gün
    Gervais şakasından sonra vicdan yapmış kıyamam
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