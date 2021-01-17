DisplayPort 2.0 destekli monitörler bu yıl geliyor

Oyuncuların artan çözünürlük ve yüksek tazeleme hızı ihtiyacı daha güçlü ekran kartı gerektirmesinin yanı sıra kartın üreteceği görsellerin taşınacağı yüksek bant genişlikli yola ihtiyacı da doğurdu.
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HDMI standartı geliştiricilerinin sıkıştırmaya gerek kalmaksızın 4K 12-bit 120 Hz sinyal taşıyabilen HDMI 2.1'idestekleyen ilk monitörler CES 2021 fuarında boy gösterdi. 2017 yılında detaylanan standartın yaklaşık 3 yıllık gecikmeyle gelmesine karşın DisplayPort kanadı halen bu seviyeyi destekleyen bir standart sunabilmiş değil.
Pandemi yeni standartların da gecikmesine yol açtı
80 Gbit/s’lik toplam bant genişliğine imkan tanıyacak Displayport 2.0 arayüzünün 8K 85 Hz ya da 4K 240 Hz veri aktarması beklenirken yeni versiyonun geçtiğimiz yıl duyurulması bekleniyordu. Bununla birlikte ortaya çıkan pandemi her konuda olduğu gibi VESA ekibinin işlerini de aksatmış durumda.
VESA’dan bir yetkiliye yöneltilen sorunun cevabına göre DisplayPort 2.0 destekli monitörler hali hazırda geliştirme aşamasında. Henüz markete sürülmeyen monitörlerle çalışacak donanımlarsa bu yılın sonlarına doğru gelecek.
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Hali hazırda AMD kanadının RX 6000 modelleri ve Nvidia’nın RTX 3000 kartları DP 2.0 destekli değil. Bu açıdan en erken AMD’nin RDNA 3 mimarili ekran kartları ya da Nvidia tarafının LoveLace mimarili modellerinde DisplayPort 2.0 arayüzleri görebiliriz.
https://videocardz.com/newz/displayport-2-0-monitors-to-appear-later-in-2021 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot
taş devrinde mi jetgilllerdemi hatırlamıyorum ama evcil hayvanlarının yerini alan robotlar vardı sanırım
Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.
damn
Tüy döküyor mu ? :)
ürkütücü
Bu yıl bayağı seviye atlayacak gibi PC dünyası