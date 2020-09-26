Dizüstü bilgisayar üretimi Çin'den, Vietnam'a kayıyor

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Çin hala dünyadaki dizüstü bilgisayar üretiminin yüzde 90'ından sorumlu, ancak bu durum önümüzdeki yıllarda değişmeye başlayacak. Salgınla birlikte ABD yaptırımları, üretimin ülke dışına transferine katkıda bulunan faktörlerden sadece birkaçı. Önümüzdeki on yılın sonunda ise yeni dizüstü bilgisayarların yalnızca yüzde 40'ı Çin menşeli olacak.

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Pazar araştırmaları yapan Market Intelligence & Consulting Institute'nün (MIC) raporuna göre Vietnam ve Tayland dizüstü bilgisayar üretiminin merkezi olacak. Bunun nedenlerinden birincisi, Çin'de ücret seviyesinin artması olarak gösteriliyor. Zira artık işletme sahipleri için yerel üretimi sürdürmek o kadar da kârlı değil. İkincisi ise bir ülkede yüksek derecede üretim kapasitesinin yoğunlaşmasının getirdiği jeopolitik riskler.

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Bu yıl dizüstü bilgisayar üretim artacak

Geçen yıl, dünya çapında yaklaşık 160 milyon dizüstü bilgisayar üretildi ve bu hacmin yüzde 90'ını Çin üretimi oluşturdu. Dizüstü bilgisayarların fason üretimi artık çoğunlukla Tayvanlı şirketler tarafından yapılıyor, ancak Çinli şirketler artık montaj fabrikalarını Vietnam veya Tayland'a taşımaya başladılar bile. Örneğin Wistron, ABD'ye ithal edilen Çin mallarına uygulanan gümrük vergilerinin artmasını önlemek için ABD markalı dizüstü bilgisayarlarını Vietnam'da üretmeye başladı.

Bu yıl, dizüstü bilgisayarların satış hacmi, Koronavirüs pandemisinin neden olduğu izolasyon nedeniyle yüzde 6 artarak 170 milyon adede yükselmesi bekleniyor. Google Chrome OS işletim sistemini çalıştıran cihazların yüksek talep gördüğü de gelen bilgiler arasında.

https://asia.nikkei.com/Business/Electronics/Southeast-Asia-to-be-world-s-top-laptop-producer-surpassing-China

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