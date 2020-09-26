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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dizüstü bilgisayar üretimi Çin'den, Vietnam'a kayıyor

    Dünya dizüstü bilgisayar üretiminin yüzde 90'ını gerçekleştiren Çinli şirketler, ABD yaptırımları ve ücret seviyesinin artması sebebiyle rotayı Vietnam'a çevirdi.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Dizüstü bilgisayar üretimi Çin'den, Vietnam'a kayıyor
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    Çin hala dünyadaki dizüstü bilgisayar üretiminin yüzde 90'ından sorumlu, ancak bu durum önümüzdeki yıllarda değişmeye başlayacak. Salgınla birlikte ABD yaptırımları, üretimin ülke dışına transferine katkıda bulunan faktörlerden sadece birkaçı. Önümüzdeki on yılın sonunda ise yeni dizüstü bilgisayarların yalnızca yüzde 40'ı Çin menşeli olacak.

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    Pazar araştırmaları yapan  Market Intelligence & Consulting Institute'nün (MIC) raporuna göre  Vietnam ve Tayland dizüstü bilgisayar üretiminin merkezi olacak. Bunun nedenlerinden birincisi, Çin'de ücret seviyesinin artması olarak gösteriliyor. Zira artık işletme sahipleri için yerel üretimi sürdürmek o kadar da kârlı değil. İkincisi ise bir ülkede yüksek derecede üretim kapasitesinin yoğunlaşmasının getirdiği jeopolitik riskler.

    Dizüstü bilgisayar üretimi Çin'den, Vietnam'a kayıyor
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    Bu yıl dizüstü bilgisayar üretim artacak

    Geçen yıl, dünya çapında yaklaşık 160 milyon dizüstü bilgisayar üretildi ve bu hacmin yüzde 90'ını Çin üretimi oluşturdu. Dizüstü bilgisayarların fason üretimi artık çoğunlukla Tayvanlı şirketler tarafından yapılıyor, ancak Çinli şirketler artık montaj fabrikalarını Vietnam veya Tayland'a taşımaya başladılar bile. Örneğin Wistron, ABD'ye ithal edilen Çin mallarına uygulanan gümrük vergilerinin artmasını önlemek için ABD markalı dizüstü bilgisayarlarını Vietnam'da üretmeye başladı.

    Bu yıl, dizüstü bilgisayarların satış hacmi, Koronavirüs pandemisinin neden olduğu izolasyon nedeniyle yüzde 6 artarak 170 milyon adede yükselmesi bekleniyor. Google Chrome OS işletim sistemini çalıştıran cihazların yüksek talep gördüğü de gelen bilgiler arasında.



    https://asia.nikkei.com/Business/Electronics/Southeast-Asia-to-be-world-s-top-laptop-producer-surpassing-China Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 38 dk.
    Türkiye'de "rekabetçi kur" varken neden vietnam'a gidiyorlar? Kur o kadar düşmedi mi henüz? Türkiye'de kaliteli ucuz işçilik varken neden vietnama gidersin ki...
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    corpixx (Yiğit Can) 10 dk. Return to Monke
    Gelmezler Türkiyeye baksana ülkeye adam getirse para 1 gün sonra parasının değeri gidiyor.Kim parasının göz göre göre erimesini göze alıp yatırım yapar.
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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 2 sa.
    Taşeron olup müteahhite kafa tutarsan başka taşeron bulurlar. Çin'in süper gücü bu kadar işte.
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    fakasupi (Harun Balaban) 2 sa. gcb1903
    Güzel tesbit...ama belli de olmaz Çini hafife almamak lazım, boynuz kulağı geçermiş hocam :)
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    RAIZEN 1 sa. gcb1903
    Adamlar öğreneceklerini öğrendi, teknolojide Amerika'yı çoktan geçtiler. Gerçekten kim kaybetti acaba?
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