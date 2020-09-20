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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei, uygulama mağazası AppGallery'nin kullanıcı arayüzünü güncelledi

    Çinli Huawei şirketinin ABD yasakları sonrasında büyük önem verdiği kendi uygulama mağazası AppGallery'nin kullanıcı arayüzüne çeşitli yenilikler ve düzenlemeler getirildi.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei, uygulama mağazası AppGallery'nin kullanıcı arayüzünü güncelledi
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    Huawei, AppGallery dijital içerik mağazası için bir güncelleme yayınladı. Güncelleme, beraberinde bir dizi UI (arayüz) değişikliği ve kontroller için yeni yeni bir düzen getiriyor.

    Ana yenilik, çalışma alanının alt kısmında bulunan panelde ek elemanların ortaya çıkması diyebiliriz. Artık burada "Sık Kullanılanlar", "Uygulamalar" ve "Oyunlar" gibi sekmeler mevcut.  Böylece, daha önce kullanılan "Kategoriler" ve "Üst" sekmelerinin yerini "Uygulamalar" ve "Oyunlar" almış oldu. Yukarıda belirtilen bölümlerden birine giderek, uygulamaları ve oyunları türe ve diğer kriterlere göre sıralamak için filtreler kullanabilirsiniz.

    Huawei, uygulama mağazası AppGallery'nin kullanıcı arayüzünü güncelledi
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    AppGallery arayüzü güncellendi

    Daha önce uygulamaları yüklemek ve güncellemeleri kontrol etmek için kullanılan Yönetici sekmesi tamamen kaldırıldı. Uygulama yönetimi bölümü profile taşındı ve hediyeler, ödüller ve yorumlar gibi bazı seçenekler artık güncellemeler bölümünün üzerinde simgeler olarak görüntüleniyor. Ek olarak, uygulamada kullanılan simgelerin görünümünde küçük değişiklikler de yapılmış durumda. AppGallery güncellemesinin dağıtımı yakın zamanda başladı, bu nedenle şu anda tüm kullanıcılar tarafından kullanılamayabilir.

    AppGallery platformunun Çinli Huawei şirketinin dijital içerik mağazası olduğunu hatırlatalım. AppGallery, tüm Huawei ve Honor akıllı telefonlara ve tabletlere yüklenebiliyor. Çinli şirkete göre, AppGallery şu anda dünyanın en popüler üçüncü mobil uygulama platformu ve aylık 400 milyondan fazla kullanıcı kitlesine sahip.



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