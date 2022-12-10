4K HDR video kaydı yapabilen ultra hafif drone DJI Mini 3 tanıtıldı

DJI Mini 3 özellikleri
Şehir ve şehir çevresindeki yerleşim alanlarında ilk kez drone uçuracaklar için uygun olduğu belirtilen DJI Mini 3, 249 gram ağırlığında ve 12MP fotoğraf çekebiliyor. Pro modeli gibi 4K 60p video kaydı yapamasa da, gerçek dikey video ve fotoğraf çekimi sunuyor ve kamerası 90 derece dönebiliyor. Drone, düşük ışıkta çekimler için çift yerel ISO’ya sahip. Drone’un uçuş süresi 38 dakika ile 51 dakika arasında değişiyor. İlginç olarak, daha uzun pil seçeneği Amerika’ya özel olacak. Bu arada drone’un sert rüzgârlara karşı dayanıklı olduğu belirtildi.
DJI Mini 3 fiyatı
Quickshots, Dronie, Helix, Rocket, Boomerang ve Circle gibi kolay çekim modları sunan DJI Mini 3, 469 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. DJI uzaktan kumandanın fiyatı ise 230 dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım