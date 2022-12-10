4K HDR video kaydı yapabilen ultra hafif drone DJI Mini 3 tanıtıldı

Tam Boyutta Gör DJI, Mini 3 drone modelini resmî olarak duyurdu. DJI Mini 3 Pro’nun sadeleştirilmiş, dolayısıyla da daha ucuz versiyonu desek sanırız yanlış olmaz. DJI’ın yeni dronunda ön ve arkada engel sensörleri bulunmuyor ve en yüksek 4K 30p videolar çekebiliyor. Daha düşük fiyatlı olmasının getirdiği bir diğer dezavantaj olarak, ActiveTrack özelliği de bulunmuyor. Öne bakan sensörler ızgaralarla değiştirilirken, arka sensörlerin olduğu yer pürüzsüz plastik ile kaplanmış.

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DJI Mini 3 özellikleri

Şehir ve şehir çevresindeki yerleşim alanlarında ilk kez drone uçuracaklar için uygun olduğu belirtilen DJI Mini 3, 249 gram ağırlığında ve 12MP fotoğraf çekebiliyor. Pro modeli gibi 4K 60p video kaydı yapamasa da, gerçek dikey video ve fotoğraf çekimi sunuyor ve kamerası 90 derece dönebiliyor. Drone, düşük ışıkta çekimler için çift yerel ISO’ya sahip. Drone’un uçuş süresi 38 dakika ile 51 dakika arasında değişiyor. İlginç olarak, daha uzun pil seçeneği Amerika’ya özel olacak. Bu arada drone’un sert rüzgârlara karşı dayanıklı olduğu belirtildi.

DJI Mini 3 fiyatı

Quickshots, Dronie, Helix, Rocket, Boomerang ve Circle gibi kolay çekim modları sunan DJI Mini 3, 469 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. DJI uzaktan kumandanın fiyatı ise 230 dolar.

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