DJI Mavic 3 Multispectral serinin amiral gemisi oldu

Tam Boyutta Gör Günümüzde Drone kullanımı özellikle tarım sektöründe giderek yaygınlaşıyor ve önemli bir verimlilik avantajı sağlıyor. Tarımsal Drone kullanımında başı çeken Çin’in önemli markası DJI da odak ürünlere devam ediyor.

DJI Mavic 3 Multispectral özellikleri

DJI Mavic 3 Multispectral ya da DJI Mavic 3M olarak adlandırılan yeni Drone modeli serinin amiral gemisi konumunda. Cihaz detaylı olarak bitki yetişmesini takip edebiliyor ve tarımsal faaliyetler için ideal.

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0.95Kg ağırlığında olan Drone katlanabilir bir gövdeye sahip. Kamera sisteminde bir adet 20MP çözünürlüğünde 4/3 inçlik CMOS sensör mekanik deklanşöre sahip ve 1/2000 hıza ulaşabiliyor. İkinci sensör ise 4 lensli ve üst seviye görüntüleme yetenekleri mevcut. Bitkilerin büyüme sürecini insan gözünden daha iyi bir şekilde gözlemleyebiliyor.

RTK modülü ile daha hassas konumlama yapabilen Drone tek şarj ile 43 dakika havada kalıyor ve 2 kilometrekarelik bir alanı tarayabiliyor. Tek bir modelin 70 hektarlık alanı takip edebilecek kapasitede olduğu ifade edilmiş.

Elde edilen bitki verileri elbette destekli uygulamalarla analiz ediliyor. Böylece çiftçiler ürünlerinde kaliteyi ve verimliliği arttırabiliyorlar. Belirli ülkelerde satışa çıkacak DJI Mavic 3 Multispectral için henüz bir fiyat açıklanmadı.

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