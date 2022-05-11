Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    DJI Mini 3 Pro üç yönlü engelden kaçınma ile geliyor

    DJI Mini 3 Pro modeli hafifliği ile yasal düzenlemelerin dışında kalırken 3 yönlü engellerden kaçınma, 48MP kamera, 4K 60fps video kaydı, uzun kullanım süresi gibi detaylar sunuyor. 
    Oy Ver

    DJI Mini 3 Pro
    Tam Boyutta Gör

    DJI markasının biraz da regülatörlerin düzenlemelerinden kaçınmak için hafiflik odaklı olarak tasarladığı Mini Drone serisine yeni bir üye daha ekleniyor. DJI Mini Pro 3 premium sınıfa hitap ediyor. 

    DJI Mini 3 Pro özellikleri ve fiyatı

    DJI Mini 3 Pro modeli sadece 249 gram ağırlığında ve katlandığında cebe sığabiliyor. Öne, arkaya ve aşağıya doğru engel sensörleri Spotlight 2.0, Point of Interest 3.0, Active Track 4.0 ve MasterShots gibi tam otonom modlara uyumlu. 

    48MP çözünürlüğündeki 24mm sensör 12MP birleştirilmiş görseller elde edebiliyor. 4K 60fps veya 4K HDR 30fps video kaydı mümkün. 8-bit renk desteği sunan sensör üç eksenli gimbal ile TikTok ve Reels için dikey görüntüler alabiliyor. 150Mbps aktarıma kadar H.264 ve H.265 desteği, 4K videoda 2x, Full HD videoda 4x yakınlaştırma ve 4K60fps veya Full HD 120fps yavaş çekim mevcut.

    Standart akıllı uçuş modu ile 34 dakika havada kalabilen Drone opsiyonel batarya ile bunu 47 dakikaya çıkarıyor ancak ağırlık yasal düzenlemelerin üzerine çıkıyor. Yeni opsiyonel RC kontrolcünün 5.5 inçlik ekranı 700 nit parlaklık seviyesine kadar çıkıyor. DJI Mini 3 Pro modeli standart kontrolcü ile 829 Avro. Yeni kontrolcü dahil 999 Avro olurken kontrolcü olmadan 739 Avro olarak satılacak. 


     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

    Profil resmi
    Bloodin 2 gün önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

    Profil resmi
    daysleeperxp 3 gün önce

    Sınıra lazım bundan

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 5 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A53 5G
    Samsung Galaxy A53 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C350.5005-4C00E
    Casper Nirvana C350.5005-4C00E
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız