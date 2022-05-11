DJI Mini 3 Pro üç yönlü engelden kaçınma ile geliyor

Tam Boyutta Gör

DJI markasının biraz da regülatörlerin düzenlemelerinden kaçınmak için hafiflik odaklı olarak tasarladığı Mini Drone serisine yeni bir üye daha ekleniyor. DJI Mini Pro 3 premium sınıfa hitap ediyor.

DJI Mini 3 Pro özellikleri ve fiyatı

DJI Mini 3 Pro modeli sadece 249 gram ağırlığında ve katlandığında cebe sığabiliyor. Öne, arkaya ve aşağıya doğru engel sensörleri Spotlight 2.0, Point of Interest 3.0, Active Track 4.0 ve MasterShots gibi tam otonom modlara uyumlu.

Anka İHA, Kazakistan'da üretilecek 2 sa. önce eklendi

48MP çözünürlüğündeki 24mm sensör 12MP birleştirilmiş görseller elde edebiliyor. 4K 60fps veya 4K HDR 30fps video kaydı mümkün. 8-bit renk desteği sunan sensör üç eksenli gimbal ile TikTok ve Reels için dikey görüntüler alabiliyor. 150Mbps aktarıma kadar H.264 ve H.265 desteği, 4K videoda 2x, Full HD videoda 4x yakınlaştırma ve 4K60fps veya Full HD 120fps yavaş çekim mevcut.

Standart akıllı uçuş modu ile 34 dakika havada kalabilen Drone opsiyonel batarya ile bunu 47 dakikaya çıkarıyor ancak ağırlık yasal düzenlemelerin üzerine çıkıyor. Yeni opsiyonel RC kontrolcünün 5.5 inçlik ekranı 700 nit parlaklık seviyesine kadar çıkıyor. DJI Mini 3 Pro modeli standart kontrolcü ile 829 Avro. Yeni kontrolcü dahil 999 Avro olurken kontrolcü olmadan 739 Avro olarak satılacak.





Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.