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GoPro'nun yeni rakibi DJI Osmo Action'ın Türkiye fiyatı belli oldu

Çinli drone üreticisi DJI, şimdi de aksiyon kamera sektörüne adım attı. DJI Osmo Action adı verilen aksiyon kamerasının Türkiye fiyatı belli oldu. DJI Osmo Action fiyatı ve özellikleri:
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
5,2b
1
5
Cep Tel Aksesuarları
Yusuf Akbaş
Yazar
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GoPro'nun yeni rakibi DJI Osmo Action'ın Türkiye fiyatı belli oldu
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Ünlü drone üreticisi DJI, geçtiğimiz günlerde DJI Osmo Action ismindeki aksiyon kamerasını tanıttı. DJI firmasının aksiyon kamerası, bugüne kadar ciddi bir rakibi bulunmayan GoPro Hero 7 Black’e meydan okuyacak.

DJI Osmo Action özellikleri 

Osmo Action, önünde ve arkasında birer adet renkli ekrana sahip. Arkadaki 2.25 inç büyüklüğündeki ekranı, Hero 7 Black’in 1.4 inç büyüklüğündeki ekranı karşısında bir adım önde. İki cihazda da aynı sensör kullanılıyor ancak Osmo Action, HDR video kayıt yeteneği ile rakibinden ayrışıyor. Osmo Action’da Rocksteady adı verilen görüntü sabitleme teknolojisi kullanılıyor. Sabitleyicinin Hero 7 Black’e karşı nasıl performans sergilediği hakkında çıkarımda bulunmak için detaylı testleri beklemek gerek. Gimbal modelleri de bulunan DJI firmasının bu konuda tecrübeli olduğunu hatırlatmakta fayda var.

İki cihazın ortak özellikleri ise şöyle:

  • İki mikrofon
  • Akıllı telefon yardımıyla canlı yayın
  • Suya karşı dayanıklılık
  • 145 derece geniş açı kayıt
  • Timelapse çekim
  • 60 kare 4K video kaydı
  • 240 fps 1080p video kaydı
  • 12 MP fotoğraf
  • Ses ile kontrol

DJI Osmo Action fiyatı 

DJI Osmo Action, ülkemizde 2799 TL’lik fiyat etiketi ile ön satışa sunuldu. Çıkış tarihi ise açıklanmadı. Kutu içeriğinde kamera çerçevesi, düz yapıştırıcı tutacak, açılı yapıştırıcı tutacak, hızlı montaj aparatı, batarya, batarya kutusu, sabitleme vidası ve USB-C kablosu bulunacak..



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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alaz1903 3 hf. en beğenilen İtalyada ilticacı
O cümleden GoPro'yu çıkarın yerine DJI yazın sorun çözüldü. Dilkatsizlikten kaynaklı bir yazım yanlışı sadece. Editörler haberlerini yayınlamadan önce bir başkasına da teknik ve imla açısından okutursa bu tür hatalar tamamen yok olmaz ama hatırı sayılır ölçüde azalır. Çünkü insan defalarca okusa bile kendi yaptığı hatayı göremeyebiliyor.
O cümleden GoPro'yu çıkarın yerine DJI yazın sorun çözüldü. Dilkatsizlikten kaynaklı bir yazım yanlışı sadece. Editörler haberlerini yayınlamadan önce bir başka...
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Aty. 3 hf.
Görüntüyü fazla kesiyor olsa bile Rocksteady özelliği gerçekten inanılmaz. Toplam pakete ve fiyata bakınca kesinlikle GoPro'ya göre daha dolu ve başarılı bir ürün olmuş.
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İtalyada ilticacı 3 hf.
Bu nasıl bir başlık? gopro aslinda drone üreticisimiydiki aksiyon kamarası üretmeye başladı
Çinli drone üreticisi GoPro, şimdi de aksiyon kamera sektörüne adım attı. DJI Osmo Action adı verilen aksiyon kamerasının Türkiye fiyatı belli oldu. DJI Osmo Action fiyatı ve özellikleri:
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2 Yanıt Yanıtla +3
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alaz1903 3 hf. İtalyada ilticacı
O cümleden GoPro'yu çıkarın yerine DJI yazın sorun çözüldü. Dilkatsizlikten kaynaklı bir yazım yanlışı sadece. Editörler haberlerini yayınlamadan önce bir başkasına da teknik ve imla açısından okutursa bu tür hatalar tamamen yok olmaz ama hatırı sayılır ölçüde azalır. Çünkü insan defalarca okusa bile kendi yaptığı hatayı göremeyebiliyor.
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theJuDGe_41 3 hf. İtalyada ilticacı
Haber metnini 3 defa okudum ama intro bölümünü gözden geçirmemişim. GoPro kelimesi yerine DJI gelecek. Uyarı için teşekkürler
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LegendM 3 hf.
349 dolar abd fiyatı...
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