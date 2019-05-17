GoPro'nun yeni rakibi DJI Osmo Action'ın Türkiye fiyatı belli oldu

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Ünlü drone üreticisi DJI, geçtiğimiz günlerde DJI Osmo Action ismindeki aksiyon kamerasını tanıttı. DJI firmasının aksiyon kamerası, bugüne kadar ciddi bir rakibi bulunmayan GoPro Hero 7 Black’e meydan okuyacak.

DJI Osmo Action özellikleri

Osmo Action, önünde ve arkasında birer adet renkli ekrana sahip. Arkadaki 2.25 inç büyüklüğündeki ekranı, Hero 7 Black’in 1.4 inç büyüklüğündeki ekranı karşısında bir adım önde. İki cihazda da aynı sensör kullanılıyor ancak Osmo Action, HDR video kayıt yeteneği ile rakibinden ayrışıyor. Osmo Action’da Rocksteady adı verilen görüntü sabitleme teknolojisi kullanılıyor. Sabitleyicinin Hero 7 Black’e karşı nasıl performans sergilediği hakkında çıkarımda bulunmak için detaylı testleri beklemek gerek. Gimbal modelleri de bulunan DJI firmasının bu konuda tecrübeli olduğunu hatırlatmakta fayda var.

İki cihazın ortak özellikleri ise şöyle:

İki mikrofon

Akıllı telefon yardımıyla canlı yayın

Suya karşı dayanıklılık

145 derece geniş açı kayıt

Timelapse çekim

60 kare 4K video kaydı

240 fps 1080p video kaydı

12 MP fotoğraf

Ses ile kontrol

DJI Osmo Action fiyatı

DJI Osmo Action, ülkemizde 2799 TL’lik fiyat etiketi ile ön satışa sunuldu. Çıkış tarihi ise açıklanmadı. Kutu içeriğinde kamera çerçevesi, düz yapıştırıcı tutacak, açılı yapıştırıcı tutacak, hızlı montaj aparatı, batarya, batarya kutusu, sabitleme vidası ve USB-C kablosu bulunacak..