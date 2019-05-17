GoPro'nun yeni rakibi DJI Osmo Action'ın Türkiye fiyatı belli oldu

DJI Osmo Action özellikleri
Osmo Action, önünde ve arkasında birer adet renkli ekrana sahip. Arkadaki 2.25 inç büyüklüğündeki ekranı, Hero 7 Black’in 1.4 inç büyüklüğündeki ekranı karşısında bir adım önde. İki cihazda da aynı sensör kullanılıyor ancak Osmo Action, HDR video kayıt yeteneği ile rakibinden ayrışıyor. Osmo Action’da Rocksteady adı verilen görüntü sabitleme teknolojisi kullanılıyor. Sabitleyicinin Hero 7 Black’e karşı nasıl performans sergilediği hakkında çıkarımda bulunmak için detaylı testleri beklemek gerek. Gimbal modelleri de bulunan DJI firmasının bu konuda tecrübeli olduğunu hatırlatmakta fayda var.
İki cihazın ortak özellikleri ise şöyle:
- İki mikrofon
- Akıllı telefon yardımıyla canlı yayın
- Suya karşı dayanıklılık
- 145 derece geniş açı kayıt
- Timelapse çekim
- 60 kare 4K video kaydı
- 240 fps 1080p video kaydı
- 12 MP fotoğraf
- Ses ile kontrol
DJI Osmo Action fiyatı
DJI Osmo Action, ülkemizde 2799 TL’lik fiyat etiketi ile ön satışa sunuldu. Çıkış tarihi ise açıklanmadı. Kutu içeriğinde kamera çerçevesi, düz yapıştırıcı tutacak, açılı yapıştırıcı tutacak, hızlı montaj aparatı, batarya, batarya kutusu, sabitleme vidası ve USB-C kablosu bulunacak..
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Çinli drone üreticisi GoPro, şimdi de aksiyon kamera sektörüne adım attı. DJI Osmo Action adı verilen aksiyon kamerasının Türkiye fiyatı belli oldu. DJI Osmo Action fiyatı ve özellikleri: