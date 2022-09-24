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    DJI Osmo Mobile 6 gimbal, gelişmiş takip ve hızlı başlatma özelliğiyle geliyor

    DJI, yeni akıllı telefon gimbal modeli Osmo Mobile 6'yı tanıttı. DJI Osmo Mobile 6 özellikleri ile neler sunuyor bakalım.                                        
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    DJI Osmo Mobile 6 özellikleri

    DJI Osmo Mobile 6 akıllı telefon gimbal modeli tanıtıldı. Osmo Mobile 5’e kıyasla hem tasarım hem de deneyim tarafında iyileştirmeler söz konusu.

    Gelişmiş DJI ActiveTrack

    DJI Osmo Mobile 6 akıllı telefon tutucu tanıtıldı. Daha büyük ekranlı telefonları veya büyük kasaya sahip küçük telefonları yerleştirmek için Osmo Mobile 5 modeline kıyasla daha geniş kıskaca sahip. Tutma yerinin kullanımı kolaylaştıracak şekilde yeniden tasarlandığı belirtildi ve Osmo Mobile 5’te olduğu gibi gimbalı selfie çubuğu olarak kullanmanıza imkan veren dahili uzatma çubuğu mevcut. Osmo 6, aynı zamanda DJI ActiveTrack’in daha uzun mesafeler için sabit izlemeye imkan veren ve telefonun ön kamerasının dönen veya çevrilen nesneleri takip etmesini sağlayan geliştirilmiş bir sürümüne sahip.

    Hızlı başlatma: iPhone'lara özel

    DJI Osmo Mobil 6 ile gelen diğer bir yeni özellik, iPhone’lar için hızlı başlatma (quick launch). iPhone, sabitleyiciye takılı durduğu sürece, gimbal açıldığında DJI Mimo uygulaması anında kamera görüntüsüne geçiyor. DJI, geçiş süresinin önemli ölçüde azaltıldığını ve telefonun önceki Osmo Mobile modellerinden üç kat daha hızlı fotoğraf çekmeye hazır hale geldiğini söylüyor.

    Osmo Mobil 6
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    Yeni modlar

    DJI’ın yeni akıllı telefon gimbalı, pil seviyesini hızlı bir şekilde kontrol etmenizi sağlayan dahili durum panelinin yanı sıra her dokunuşta modlar arasında geçiş yapmanızı sağlayan mod düğmesi barındırıyor. Follow modunda kamera görüntüsü kilitleniyor, gimbalın çevrilme, eğilme hareketlerini takip ediyor. Tilt lock, kamera görüntüsünün gimbalın çevrilme hareketini takip etmesini sağlıyor. Kamera görüntüsü, daha dinamik çekimler için FPV modunda gimbalın tüm hareketlerini takip ederken, SpinShot, kumanda çubuğunu sola veya sağa hareket ettirerek kamera görüntüsünü kontrol etmenizi sağlıyor.

    Osmo Mobil 6, selefi gibi, timelapse, hareketle kontrol, otomatik dinamik yakınlaştırma, panorama, hikaye modu gibi bir dizi akıllı özelliğe sahip. OM 6, odak uzunluğunu kontrol etmenize, dilediğinizce ayarlamanıza, yakınlaştırıp uzaklaştırmanıza olanak tanıyan yan tekerlek ile geliyor.  Unutmadan, DJI OM6, 6 saat 24 dakika kullanım süresi sunan 1000 mAh bataryaya sahip.

    DJI Osmo Mobile 6 özellikleri

    • Gimbal boyutları: 276x111,5x99 mm (katlanmamış), 189x84,5x44 mm (katlanmış
    • Ağırlık: 309 g (gimbal), 31 g (manyetik telefon kıskacı)
    • Uzatma çubuğu mak. uzunluğu: 215mm
    • Uyumlu telefon ağırlığı: 170 - 290 g
    • Uyumlu telefon kalınlığı: 6,9 - 10 mm
    • Uyumlu telefon genişliği: 67 - 84 mm
    • Batarya: 1000 mAh
    • Şarj süresi: 1 saat 24 dakika (10w USB-C şarh cihazı ile)
    • Kablosuz modu: Bluetooth 5.1
    • Uygulama: DJI Mimo
    • Tutucu tripodu: 138mm (uzunluk) x 32mm (çap), 72 g

    DJI Osmo Mobile 6 fiyatı

    DJI Osmo Mobile 6, 160 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Osmo Mobil 6, manyetik telefon kıskacı, tripod, güç kablosu, bilek bandı ve saklama çantası ile geliyor.

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    M
    makine26 4 gün önce

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