Tam Boyutta Gör OnePlus, ilk Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili amiral gemisi telefonu OnePlus 15'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Marka, cihazı zaten sergiledi ancak akıllı telefonun çoğu özelliğini henüz resmî olarak açıklamadı. Son sızıntılar, yeni OnePlus telefondan neler bekleyeceğimize dair ipuçları vermiş olsa da, bir Weibo kullanıcısı, yeni modelin en çok merak edilen özelliklerinden birini paylaştı.

7300 mAh batarya, 120W hızlı şarj

Tam Boyutta Gör OnePlus 15, önceki modele göre hem daha güçlü bataryaya sahip olacak hem de daha hızlı şarj olacak. Telefon, 120 W hızlı şarj, 50W kablosuz şarjı destekleyen 7300 mAh bataryadan güç alacak. Batarya kapasitesi artmasına rağmen telefon daha ince (8.5mm yerine 8.1mm) olacak ancak biraz daha ağır (211 gr) olacak.

Diğer tasarım detaylarına gelince, OnePlus, telefonun Xiaomi 17’den daha ince çerçevelere sahip (1.15 mm) ekranla geleceğini paylaştı. OnePlus ayrıca telefonun titanyum, paslanmaz çelik ve alüminyumdan daha güçlü olduğu iddia edilen uzay havacılık sınıfı nano seramik metal orta çerçeveye sahip olacağını onayladı.

OnePlus 15, Sony LYT-700 sensörünü içeren 1/1,5 inç 50 megapiksel ana kamerayla gelecek. Ana kameraya, Samsung JN5 sensörünü barındıran 50 megapiksel 1/2,76 inç periskop telefoto kamera, ultra geniş açılı çekimler için 50 megapiksel Samsung JN5 sensör eşlik edecek.

OnePlus 15 beklenen özellikleri

Ekran: 6.78 inç, 1.5K, 165Hz, 1800 nit BOE X3 AMOLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5

Bellek: 12GB, 16GB RAM (LPDDR5x)

Depolama: 256GB, 512GB, 1TB (UFS 4.1)

Batarya: 7300 mAh, 120W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj

Arka kamera: 50MP + 50MP + 50MP

OnePlus 15, devasa batarya ve yüksek hızda şarjla geliyor

