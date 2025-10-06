OnePlus 15, devasa batarya ve yüksek hızda şarjla geliyor

7300 mAh batarya, 120W hızlı şarj
Diğer tasarım detaylarına gelince, OnePlus, telefonun Xiaomi 17’den daha ince çerçevelere sahip (1.15 mm) ekranla geleceğini paylaştı. OnePlus ayrıca telefonun titanyum, paslanmaz çelik ve alüminyumdan daha güçlü olduğu iddia edilen uzay havacılık sınıfı nano seramik metal orta çerçeveye sahip olacağını onayladı.
OnePlus 15, Sony LYT-700 sensörünü içeren 1/1,5 inç 50 megapiksel ana kamerayla gelecek. Ana kameraya, Samsung JN5 sensörünü barındıran 50 megapiksel 1/2,76 inç periskop telefoto kamera, ultra geniş açılı çekimler için 50 megapiksel Samsung JN5 sensör eşlik edecek.
OnePlus 15 beklenen özellikleri
- Ekran: 6.78 inç, 1.5K, 165Hz, 1800 nit BOE X3 AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5
- Bellek: 12GB, 16GB RAM (LPDDR5x)
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB (UFS 4.1)
- Batarya: 7300 mAh, 120W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj
- Arka kamera: 50MP + 50MP + 50MP
beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...
ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...