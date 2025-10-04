2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max, piyasaya sürüldükleri günden bu yana çeşitli nedenlerle gündemde. Örneğin; iPhone 17 Pro serisi, iddiaya göre kolayca çizilen alüminyum çerçevesi nedeniyle hem kullanıcılar hem de içerik üreticileri tarafından yoğun bir şekilde eleştiriliyor. Şimdi, iPhone'un kamera sistemiyle ilgili bir başka iddia edilen sorun daha ortaya çıktı.

iPhone 17 sorunlarını çözen iOS 26.0.1 güncellemesi yayınlandı 5 gün önce eklendi

Apple, iPhone 17 Pro modellerde flaşı kamera grubundan diğer tarafa taşıdı. Bunun sonucunda yeni bir sorunun ortaya çıktığı bildiriliyor.

Bir kullanıcı, iPhone 17 Pro Max’te kamera flaşı kullanıldığında flaşın objenin üzerinde bir gölge oluşturduğu, bu nedenle de çekimlerin bulanık göründüğünü bildirdi. Başka biri, flaşın yeni konumunun bu soruna yol açtığını belirten bir paylaşımda bulundu.

Başka bir içerik üreticisinin soruna ilişkin paylaşımı: “iPhone 17 Pro serisiyle çekim yaparken sanki köşeden ışık tutuyormuş gibi görünüyor. Bu gerçekten çok sinir bozucu."

Bu sorun diğer iPhone serilerinde görülmüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 17 Pro modellerde flaş sorunu: Çekimler gölgeli çıkıyor!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: