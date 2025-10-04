iPhone 17 Pro modellerde flaş sorunu: Çekimler gölgeli çıkıyor!

Apple, iPhone 17 Pro modellerde flaşı kamera grubundan diğer tarafa taşıdı. Bunun sonucunda yeni bir sorunun ortaya çıktığı bildiriliyor.
Bir kullanıcı, iPhone 17 Pro Max’te kamera flaşı kullanıldığında flaşın objenin üzerinde bir gölge oluşturduğu, bu nedenle de çekimlerin bulanık göründüğünü bildirdi. Başka biri, flaşın yeni konumunun bu soruna yol açtığını belirten bir paylaşımda bulundu.
Başka bir içerik üreticisinin soruna ilişkin paylaşımı: “iPhone 17 Pro serisiyle çekim yaparken sanki köşeden ışık tutuyormuş gibi görünüyor. Bu gerçekten çok sinir bozucu."
Bu sorun diğer iPhone serilerinde görülmüyor.
