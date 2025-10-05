Giriş
    Samsung'dan Çin'e özel katlanabilir telefon: Samsung W26 neler sunacak?

    Samsung, Çin’de yeni bir katlanabilir telefonu tanıtmaya başladı ve duyurunun 11 Ekim’de yapılacağı açıklandı. Samsung W26 adıyla çıkması beklenen telefon neler sunacak?

    Samsung, Çin'e özel katlanır telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, katlanabilir telefon portföyüne iki yeni model daha eklemeye hazırlanıyor. Bunlardan biri üçe katlanabilen bir cihazken, diğeri Çin'e özel bir model olacak.

    Samsung, Çin’de yeni bir katlanabilir telefonu tanıtmaya başladı ve duyurunun 11 Ekim’de yapılacağı açıklandı. Bu cihazın Samsung W26 adıyla çıkması bekleniyor ve yalnızca Çin’de satışa sunulacak. W24 ve W25 modellerinde olduğu gibi, W26’nın da o dönemki en güncel Galaxy Z Fold serisi üzerine inşa edilmesi olası görünüyor. Şu anda bu model Galaxy Z Fold 7.

    Samsung, Çin'e özel katlanır telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan tanıtım görselinde cihazın silüeti görülüyor. Önceki modellerde olduğu gibi siyah ve kırmızı renk seçenekleri ve altın çerçeveli tasarımla sunulacak.

    Samsung W26 beklenen özellikler

    Donanım tarafında cihazın, Galaxy Z Fold 7 ile aynı özelliklere sahip olması bekleniyor: Snapdragon 8 Elite işlemci, 16 GB’a kadar RAM, 1 TB’a kadar depolama alanı. Cihazın One UI 8.0 ile gelmesi ve yedi nesil Android işletim sistemi güncellemesi garantisine sahip olması muhtemel.

    Samsung W26’nın 6.5 inç OLED dış ekran, 8 inç katlanabilir OLED ana ekran ve yan tarafa konumlandırılmış parmak izi okuyucu ile donatılması bekleniyor. Ayrıca IP48 toz ve suya dayanıklılık, geliştirilmiş Armor Alüminyum çerçeve özelliklerine de sahip olabilir.

    Batarya kapasitesinin Galaxy Z Fold 7’deki 4.400 mAh ile aynı olup olmayacağı henüz belli değil, ancak 25W hızlı kablolu şarj ve 15W kablosuz şarj desteği sunacağı düşünülüyor.

    Kamera tarafında ise cihazın iki adet 10 MP ön kamera, 200 MP OIS destekli ana kamera, 12 MP otofokuslu ultra geniş kamera ve 10 MP OIS destekli 3x telefoto kamera taşıması bekleniyor.

