Bir telefon 3 farklı isim: Samsung Galaxy F07

Samsung Galaxy F07 özellikleri ve fiyatı
- Ekran: 6.7 inçlik 720x1600 piksel LCD
- İşlemci: Helio G99 yonga seti
- RAM: 4GB
- Depolama: 64GB
- Arka kamera: 50MP+2MP
- Ön kamera: 8MP
- Batarya: 5000mAh, 25W hızlı şarj
- Fiyat: 86$
Samsung Galaxy F07 yine çok uygun fiyata 6 büyük güncelleme sunuyor. Bunun haricinde farklı olan renkleri. Galaxy F07 modeli yeşil renkte, Galaxy M07 modeli ile siyah renkte geliyor. Bu iki modelde Hindistan'da satışa sunuldu. Galaxy A07 ise 3 farklı renkte diğer pazarlarda satışa çıktı.
