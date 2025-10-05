Bir telefon 3 farklı isim: Samsung Galaxy F07

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Alt seviyelerde daha fazla kitleye hitap ederken maliyetleri de düşürmek isteyen Samsung, modeller arasında sadece renk farkları koymaya başladı. Eskiden olduğu gibi RAM veya depolama farklılıklarına ise rastlanmıyor.

Samsung Galaxy F07 özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6.7 inçlik 720x1600 piksel LCD

İşlemci: Helio G99 yonga seti

RAM: 4GB

Depolama: 64GB

Arka kamera: 50MP+2MP

Ön kamera: 8MP

Batarya: 5000mAh, 25W hızlı şarj

Fiyat: 86$

Samsung Galaxy F07 yine çok uygun fiyata 6 büyük güncelleme sunuyor. Bunun haricinde farklı olan renkleri. Galaxy F07 modeli yeşil renkte, Galaxy M07 modeli ile siyah renkte geliyor. Bu iki modelde Hindistan’da satışa sunuldu. Galaxy A07 ise 3 farklı renkte diğer pazarlarda satışa çıktı.

