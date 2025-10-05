Giriş
    Bir telefon 3 farklı isim: Samsung Galaxy F07

    Samsung Galaxy F07 akıllı telefon modeli Galaxy M07 ve Galaxy A07 ile donanım anlamında hiç bir farklılık sunmazken tasarım anlamında bazı rötuşlar barındırıyor. 

    Samsung Galaxy F07 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Alt seviyelerde daha fazla kitleye hitap ederken maliyetleri de düşürmek isteyen Samsung, modeller arasında sadece renk farkları koymaya başladı. Eskiden olduğu gibi RAM veya depolama farklılıklarına ise rastlanmıyor. 

    Samsung Galaxy F07 özellikleri ve fiyatı

    • Ekran: 6.7 inçlik 720x1600 piksel LCD 
    • İşlemci: Helio G99 yonga seti
    • RAM: 4GB 
    • Depolama: 64GB 
    • Arka kamera: 50MP+2MP 
    • Ön kamera: 8MP 
    • Batarya: 5000mAh, 25W hızlı şarj
    • Fiyat: 86$

    Samsung Galaxy F07 yine çok uygun fiyata 6 büyük güncelleme sunuyor. Bunun haricinde farklı olan renkleri. Galaxy F07 modeli yeşil renkte, Galaxy M07 modeli ile siyah renkte geliyor. Bu iki modelde Hindistan’da satışa sunuldu. Galaxy A07 ise 3 farklı renkte diğer pazarlarda satışa çıktı.

