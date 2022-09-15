DJI Osmo Action 3 daha iyi batarya ve hızlı şarj ile geliyor

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Sektör lideri GoPro’nun yeni Hero 11 Black amiral gemisini tanıttığı gün DJI da kendi aksiyon kamerasını tanıttı. DJI Osmo Action 3 aksiyon kamerası daha iyi batarya ve hızlı şarj gibi avantajlarla geliyor.

DJI Osmo Action 3 özellikleri ve fiyatı

12MP 1/1.7 inç 155 derecelik sensör

4K 120fps (16:9), 4K 60fps (4:3) ve 1080p 240fps (16:9)

RockSteady 3.0 elektronik dengeleme

HorizonSteady ile 2.7K 60fps kayıt

1.4 inçlik dokunmatik ön ekran

2.2 inç arka ekran

3 adet mikrofon

360 Avro başlangıç

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DJI Osmo Action 3 aksiyon kamerası özellikle daha uygun fiyat etiketi ile rekabete katılıyor. 160 dakikaya kadar Full HD 30fps kayıt yapabilen batarya 18 dakikada yüzde 80 dolum oranına ulaşıyor. Videolar microSD karta 130Mbps hızında aktarılabiliyor.

Farklı yavaş çekim ve Hyperlapse modları olan kamera elektronik dengeleme özelliğini 4K 120fps seviyesine kadar kullanabiliyor. Dikey ve yatay kullanım yanında HorizonSteady özelliği dikey sarsıntılarda bir ufuk çizgisine bağlı kalarak düzeltme yapabiliyor. Modelin bataryası -20 derecede de çalışabiliyor ancak 5 derece üzerinde şarj edilebiliyor. Hem dokunmatik ekranlar hem de lensler Gorilla Glass ile korunmuş.

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DJI Osmo Action 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı