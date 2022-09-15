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    DJI Osmo Action 3 daha iyi batarya ve hızlı şarj ile geliyor

    DJI Osmo Action 3 aksiyon kamerası GoPro’ya göre daha uygun bir fiyat etiketi ile daha uzun batarya süreleri, hızlı şarj, dayanıklılık gibi özelliklerle geliyor. 
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    DJI Osmo Action 3
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    Sektör lideri GoPro’nun yeni Hero 11 Black amiral gemisini tanıttığı gün DJI da kendi aksiyon kamerasını tanıttı. DJI Osmo Action 3 aksiyon kamerası daha iyi batarya ve hızlı şarj gibi avantajlarla geliyor.

    DJI Osmo Action 3 özellikleri ve fiyatı

    • 12MP 1/1.7 inç 155 derecelik sensör
    • 4K 120fps (16:9), 4K 60fps (4:3) ve 1080p 240fps (16:9)
    • RockSteady 3.0 elektronik dengeleme
    • HorizonSteady ile 2.7K 60fps kayıt
    • 1.4 inçlik dokunmatik ön ekran
    • 2.2 inç arka ekran
    • 3 adet mikrofon
    • 360 Avro başlangıç

    DJI Osmo Action 3 aksiyon kamerası özellikle daha uygun fiyat etiketi ile rekabete katılıyor. 160 dakikaya kadar Full HD 30fps kayıt yapabilen batarya 18 dakikada yüzde 80 dolum oranına ulaşıyor. Videolar microSD karta 130Mbps hızında aktarılabiliyor.

    Farklı yavaş çekim ve Hyperlapse modları olan kamera elektronik dengeleme özelliğini 4K 120fps seviyesine kadar kullanabiliyor. Dikey ve yatay kullanım yanında HorizonSteady özelliği dikey sarsıntılarda bir ufuk çizgisine bağlı kalarak düzeltme yapabiliyor. Modelin bataryası -20 derecede de çalışabiliyor ancak 5 derece üzerinde şarj edilebiliyor. Hem dokunmatik ekranlar hem de lensler Gorilla Glass ile korunmuş.

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