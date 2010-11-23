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Doğrulandı: AMD'nin 8 çekirdekli Bulldozer işlemcisi 16MB bellek kapasitesiyle gelecek

8 yıl
29,8b
1
55
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'ni Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemci ailesi için merak edilen detaylar her geçen gün biraz daha netlik kazanıyor. Şubat ayında düzenlenecek 2011 IEEE International Solid-State Circuits Konferansı'nın katılımcı detayları arasında yer alan bilgiler, AMD'nin Bulldozer işlemci ailesi için önemli ipuçları verdi. Bilindiği gibi Bulldozer mimarisi ile birlikte AMD, tasarım anlayışında güncellemeye giderek modül yapısına geçiş yapıyor. İşlemci içerisinde yer alan ve hem ortak hem de bağımsız kaynaklara sahip olan çift çekirdekli modüllerin sayısı, işlemci modeline göre şekillenecek ve örneğin 8 çekirdekli Bulldozer işlemcisi dört modülden oluşacak. Elde edilen bilgilere göre, Bulldozer mimarisindeki çift çekirdekli her modül, 3.5GHz ve üzeri hızlara çıkabilecek şekilde tasarlanmış. 11 metal katmanlı 32nm High-K Metal Kapı SOI CMOS teknolojisiyle hazırlanan işlemcilerdeki her modül, 213 milyon transistör içeriyor ve 0.8v ile 1.3v gerilimleri arasında çalışabiliyor.

AMD'nin açıklamalarına göre modül tasarımını esas alan yeni mimari, aynı üretim teknolojisiyle hazırlanacak K10.5 mimarili işlemcilere kıyasla artan performans ve saat hızlarına rağmen güç tüketimi ve zar alanı konusunda önemli avantajlar sağlayacak. Çift çekirdekli her modülün 2MB, yani her çekirdeğin 1MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle donatıldığı üst seviye Bulldozer işlemcileri aynı zamanda 8MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesiyle gelecek ve bu sayede örneğin 8 çekirdekli masaüstü Bulldozer işlemcisi toplamda 16MB bellek kapasitesine sahip olacak. Çoklu izlek performansına yönelik önemli tasarım güncellemeleri içeren Bulldozer tabanlı işlemcilerin, artan bellek kapasitesiyle birlikte tek izlekli uygulamalarda da performans çıtasını mevcut jenerasyona kıyasla önemli ölçüde yukarı taşıması bekleniyor. Bulldozer mimarisindeki bir diğer önemli güncelleme ise ilk defa Phenom II X6 ailesinde gördüğümüz TurboCore teknolojisi üzerine olacak.

Bilindiği gibi TurboCore teknolojisi ile uygulama ihtiyacına göre kullanılmayan çekirdekler kapatılarak üç çekirdeğe kadar çalışma frekansı otomatik olarak arttırılabiliyordu. AMD'nin Bulldozer işlemcileriyle birlikte kullanacağı TurboCore 2.0 teknolojisi ile birlikte çekirdek yerine modül kontrolü devreye girebilir. Zira 8 çekirdekli ve 16MB bellekli üst seviye işlemcilerin 3.5GHz gibi yüksek bir hızda standart olarak çalışması beklenmezken, TurboCore 2.0 teknolojisiyle birlikte işlemci modeline göre çalışma frekansının 500MHz civarında otomatik olarak artacağı ve yine modeline göre hızların 3.5GHz ve üzerine çıkabileceği üzerinde duruluyor.


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unspokenfear 8 yıl
gelsin artıık da yeni sistemimi toplayayım:)
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Tiegro 8 yıl
Bende buldozerli bi sistem toplayacağım fakat bunun fiyatı hakkında bi bilgisi olan var mı ?? ben 600-700 tl arasında düşünüyorum ama amd eğer düşük fiyatlı satış politikasını uygulamaya devam ederse 600tlden alırız gibime geliyo zamanında ilk phenom x6 lar çıktığındada 600tl idi şimdi 1090t 420tl civarında muhtemelen dayanamayıp işlemcinin çıktığı ilk ay alıcam 2 ay sonra fiyat ucuzlucak o 200tl için kendimi kemiricem
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SE.exe 8 yıl
Ayrıca bence amd şuan gayet iyi ;) 8mb 9mb önbellekleri yeterince fazla ve hızlı çalışmanızı sağlayacağından eminim ;)
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SE.exe 8 yıl
yorumlarınız bu kadar aşırıya kaçmasına gerek yok , paranız varsa intel 6 çekirdek alıp bilgisayarınızla uğraşabilirsiniz , fakat 6 çekirdekli bir sistem şuan da bile gereksiz. Ne kullanacaksınızki 6 çekirdek intel işlemcili bir sistem kurucaksınız. bende intel kullanıyorum fakat ama hala C2D , şuanda belki C2Q şart bana fakat AM3 955BE 965BE bir sistem şuanda herkezi ayakta tutabilicek bir sistem ama illa 6 çekirdek diyosanız bence amd 6core'lar yeterli yada i7 i5'li 4 çekirdekte iş görebilir bence şuan , çünkü daha fazlasına ihtiyacınız olan uygulama , paket programlar yok ki piyasada.
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IgorStravinsky 8 yıl

sjnaNerq1N

yorumlarınız bu kadar aşırıya kaçmasına gerek yok , paranız varsa intel 6 çekirdek alıp bilgisayarınızla uğraşabilirsiniz , fakat 6 çekirdekli bir sistem şuan da bile gereksiz. Ne kullanacaksınızki 6 çekirdek intel işlemcili bir sistem kurucaksınız. bende intel kullanıyorum fakat ama hala C2D , şuanda belki C2Q şart bana fakat AM3 955BE 965BE bir sistem şuanda herkezi ayakta tutabilicek bir sistem ama illa 6 çekirdek diyosanız bence amd 6core'lar yeterli yada i7 i5'li 4 çekirdekte iş görebilir bence şuan , çünkü daha fazlasına ihtiyacınız olan uygulama , paket programlar yok ki piyasada.

6 çekirdek alcak ev kullanıcısı için AMD yeterlidir. Intel'e oturup 2000 lira saymak gereksiz. Bulldozerler çıkınca intelde indirime gidebilir, o zaman düşünülür bu tür şeyler.
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DH Misafiri 8 yıl
AMD nin zaten 12 çekirdekli opteronları var.
HP DL 585 G7 yi incelerseniz görürsünüz.
4 cpu x 12 core = 48 core. Nasıl ama canavar dimi? Yaklaşık 18bin dolar.
İmkanım olsaydı alırdım. Render işlemleri saatler sürüyor.
Masaüstü işlemcileri geniş pazar payı. Ağır ağır kazana kazana arttırıyorlar.
Bir ikincisi 1090T nin test sonuçlarına THGTR den baktım.
I7 ile pek fark yok. Yazanlar atmış sallamış biraz.
Intel Türkiyede haksız bir ün salmış. Avrupada böyle değil.
Bizimkiler satıcların bilinçsizliğinden intel almak mecburiyetinde bırakılıyorlar.
AMD nin en büyük eksikliği, ADAM gibi Türkiye de pazarlama ve aktivite yapamaması.
Yoksa AMD nin Türkiye başında biz olsaydık, Türkiye deki pazar payını eşi görülmemiş derecede arttırırdık. Ama bu işerden el etek çektik.
AMD çok zeki çok kurnaz çok fırtına bi yönetici bulursa Türkiyedeki pazarının %50 sinden fazla yapar. Yöneticilerinde iş yok.
A.Yıldırım Kutlu
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demircibu 8 yıl
DH Misafiri

AMD nin zaten 12 çekirdekli opteronları var.
HP DL 585 G7 yi incelerseniz görürsünüz.
4 cpu x 12 core = 48 core. Nasıl ama canavar dimi? Yaklaşık 18bin dolar.
İmkanım olsaydı alırdım. Render işlemleri saatler sürüyor.
Masaüstü işlemcileri geniş pazar payı. Ağır ağır kazana kazana arttırıyorlar.
Bir ikincisi 1090T nin test sonuçlarına THGTR den baktım.
I7 ile pek fark yok. Yazanlar atmış sallamış biraz.
Intel Türkiyede haksız bir ün salmış. Avrupada böyle değil.
Bizimkiler satıcların bilinçsizliğinden intel almak mecburiyetinde bırakılıyorlar.
AMD nin en büyük eksikliği, ADAM gibi Türkiye de pazarlama ve aktivite yapamaması.
Yoksa AMD nin Türkiye başında biz olsaydık, Türkiye deki pazar payını eşi görülmemiş derecede arttırırdık. Ama bu işerden el etek çektik.
AMD çok zeki çok kurnaz çok fırtına bi yönetici bulursa Türkiyedeki pazarının %50 sinden fazla yapar. Yöneticilerinde iş yok.

A.Yıldırım Kutlu


çok doğru asyada amd güçlü avrupadada iyi bizim gibi 3dünya ülkelerinde pasif p4 abi bu of üff diye sattılar soba prescotları 2işlemde donan yavaş ağır celeronları peynir ekmek gibi sattılar ülkemizde ama herşey birbiri ile paralel devleri almış intel hp dell sürekli onlara oynuyor... ülkemizde marka pcde genelde intel sistemler gidiyor exper ve casper, biraz pro2000 bişeyler yapmaya çalıştı amd ile ama ne fayda karşında devler var tutunamadı pek intel aldı başını gitti çok güçlü ismi ve pazar payı var dünyada yüzde80 pazar payı var deniyor intelin
hep diyorum intel ekmek yapsa 100tl verip alcaklar var


kendi adıma konuşayım ben q6600den x6 1055tye geçtim çokda memnunum bundan sonraki tercihim 8 çekirdekli Bulldozer olur yada intelin indirimleri olursa yada yeni modellerden dolayı fiyatını düşürürse Intel Core i7 980X alırım



edit: x6 1055t baybay oldu core7 960 aldım


cpu testleri

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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaslar hersey güzel tamam intel hizli vs vs de simdi amd x6 ile intel 6 cekirdek arsindaki performans farki ne kadar ? simdi aradaki fiyat farki ile performansa bakarsak verdigin paraya göre hangisi daha performansli asil mesela bu
herkesin görüsü ayri parasi olan var olmayan var benim param fazla yok ama 6 cekirdegi makul bir fiyata alabilecegim yada 8 cekirdek ...
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CeFurkan 8 yıl
4 çekirdek zaten oyunlar için yeterli şu anda

fakat ben oyun oynamıyorum ve buna rağmen çekirdek yetmiyor
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::Ashes:: 8 yıl
@Cose Turche
i72600k daha lanse edildimiki testleri mevcut olacak :(
i7980x miş bilmemneymiş bu kadar büyütmeyin bu işlemcileri radikal bir değişiklik var amd intel tartışması yapmıyorumki amd iyi olursa benim yararıma ki zaten amd çok kazanmış az kazanmış en büyük olmuş benim için bi önemi yok..
i7 980x 6fiziksel 6sanal çekirdekli 3.33ghz hızında 12mb önbellekli bir işlemci..
Bellek desteğide 3 kanal 1066mhz yani çift kanal 1666mhza denk geliyor..
Buldozerse habere göre 4modullü her modul 2çekirdekten oluşuyor ve aslında tek çekirdeğin işini çift çekirdek yapıyor ki bu özellik çekirdek gerekmeyen uygulamalarda çok büyük performans sıçramasıdır..
phenom II 1055t 1090tler neden i7980xlerle yarışamıyor diye sorarsanız tek farkı bellek desteğinden kaynaklanıyor 1333e 1666olması farkettiriyor..
Buldozerde bu 1866a çıkarılmış ve hala i7980xe birşey olmaz diyorsanız ben bişey demiyorum..
Bakızın q6600 büyük bir gelişmeydi hala ayakta
ölmedi .. sonra qx9770miş i7975miş 980miş hep bunun devamı niteliğinde oldu çok büyük gelişmeler yaşanmadı..
Artık Çekirdekte yükseltmek saat hızınıda yükseltmek birşey ifade etmiyor artık 4çekirdeğe sabitleyip en iyi performans alma vakti..
ne zaman uygulamalar 8çekirdeğe 12çekirdeğe tam destek sunar ozaman ona göre platformlar gelişir..
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zotacing 8 yıl
Bende o zaman değiştiririm sistemi, şimdilik x2'yle devam. Ama bu işlemci sanırım ilk çıktığında, ortalama 3-4 ay 1000TL civarı seyreder.
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Cose Turche 8 yıl
Enginering Sample yani ES revizyon işlemciler nette cirit atıyor detaylı olmasada bir kaç test mevcut,bellek desteği hiç bir şeyi değiştirmez araştırırsanız LGA 1366 i7 Dual Channel testlerini pekala bulabilirsiniz yani trbile 1066 = dual 1666 diye bir şey yok,1666 yer bitirir 1066 mhz belleği,o konuda tam bilgi sahibi değilsiniz,iki işlemci arasındaki farkı yaratan firmaların kullandıkları komut setleri,transistör sayısı nanometrik farklar,alu-fpu,l2-l3 konumlandırmaları,bellek bant genişliği vs vs olarak sıralanabilir,sentetik testlerde en düşük bellek erişim süresi Athlon x2 ye aittir ama athlon x2 ile windows 7 bile verimli çalışmaz,bırakın render yapmayıi..

Sizin dediğiniz mantıkla gidersek 1 modül 2 çekirdekse modüle göre yazılmış programlar çıkması lazım,çekirdeğe göre değil çekirdek desteği olmayan bir programda performans sıçraması ancak komut seti yenliğiyle yani kabaca mimarideki restorasyonla yaşanır,o yüzdendir ki sempron 140 athlon 64 2500+ ten iyidir...

Büyük gelişme olan Q6600 değil Core 2 Duo restorasyonudur Quad = Core2Duo*2,ayrıca çekirdek zarı(die) i7 de ve core 2 duoda tamamen farklıdır,aralarında uçurum fark var,haaa bu tecrübeyi yaşayabilmeniz için bir şeyler render etmeniz lazım o ayrı bir tez konusu olur...

Kullandıgımız işletim sistemi çekirdek desteklediği sürece çok çekirdek iyidir...Saat hızı yükseltmeden ekran kartı kullanırsanız i7 920 ile gtx 295 e darbogaz yaparsınız yani saat hızıda önemli,bugün oyun testlerinde Phenom II 955,i7 920 yi geçiyorsa sebebi bu darbogazdır,ikisinide şöyle bi 3.6 ya çekerseniz oyunlarda aralarında fark kalmaz uygulamalarda açıldıkça açılır i7 lehine çünkü intelin frekans başına işlem oranı AMD den daha yüksektir...

i7 980x sizi temin ederim büyütülecek bir işlemcidir evet hakettiği para o olmayabilir ama ilk çıktıgı gün alan,altını çizerek söylüyorum en az 5 sene kullanacagı bir işlemci almıştır üzerine i7 995x çıkmasına rağmen..
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nuricomx 8 yıl
SaLoVoLa ya katılıyorum. Önemli olan cebe uygun, yeteni almaktır. 2000 tllik işlemciyi Türkiye'de alacak çok fazla babayiğit yoktur. Gereksiz bir tartışma ortamı var sürekli forumda, şurda kaçkişi i7 kullanıyor acaba bi anket hazırlansın görelim. Bu sitenin görünür bir yerinde anket olmamasıda şaşırtıcı bu arada. -Nuri-
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vidoko 8 yıl
bu bulldozer kaçbeygir..:D
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SaLoVoLa 8 yıl
Amd bence intelin önünde şuan tüketici için en önemli kriter fiyat performanstır. buda öyle dalga geçilecek birşey değil zaten satışlarındanda belli. hatta biraz geniş çerçeveden bakmak lazım amd x6 ve buna uygun anakartla i7 ve ona uygun anakartın fiyatları arasında uçurum var. sadece işlemci değil anakartlarda işlemcilerin tercih edilmesinde önemli rol oynuyor. Şahsen ben q9550 yi 300 tl ye sattım üzerine 20-30 koyup x6 alabiliyorum. bence bu başarıdır bu başarı amd nin. intel ile nvidianın politikaları aynı ismimizle satış yapalım. 2000 tl lik intel işlemcilerine lafım yok performansta çok iyiler ama düşünün 4 işlemci takılabilen bir anakarta 4 adet amd x6 takarsanız intelin 980x ini geçeceğinden şüphem yok maliyetleride aynı olacak... inteli savunmanın artık bir mantığıda kalmadı...
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theyapici 8 yıl
güzel olur çıksın hele indirim mindirim olur soket değişir hadi hayırlısı
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