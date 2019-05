Doğrulandı: AMD'nin 8 çekirdekli Bulldozer işlemcisi 16MB bellek kapasitesiyle gelecek

AMD'ni Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemci ailesi için merak edilen detaylar her geçen gün biraz daha netlik kazanıyor. Şubat ayında düzenlenecek 2011 IEEE International Solid-State Circuits Konferansı'nın katılımcı detayları arasında yer alan bilgiler, AMD'nin Bulldozer işlemci ailesi için önemli ipuçları verdi. Bilindiği gibi Bulldozer mimarisi ile birlikte AMD, tasarım anlayışında güncellemeye giderek modül yapısına geçiş yapıyor. İşlemci içerisinde yer alan ve hem ortak hem de bağımsız kaynaklara sahip olan çift çekirdekli modüllerin sayısı, işlemci modeline göre şekillenecek ve örneğin 8 çekirdekli Bulldozer işlemcisi dört modülden oluşacak. Elde edilen bilgilere göre, Bulldozer mimarisindeki çift çekirdekli her modül, 3.5GHz ve üzeri hızlara çıkabilecek şekilde tasarlanmış. 11 metal katmanlı 32nm High-K Metal Kapı SOI CMOS teknolojisiyle hazırlanan işlemcilerdeki her modül, 213 milyon transistör içeriyor ve 0.8v ile 1.3v gerilimleri arasında çalışabiliyor.

AMD'nin açıklamalarına göre modül tasarımını esas alan yeni mimari, aynı üretim teknolojisiyle hazırlanacak K10.5 mimarili işlemcilere kıyasla artan performans ve saat hızlarına rağmen güç tüketimi ve zar alanı konusunda önemli avantajlar sağlayacak. Çift çekirdekli her modülün 2MB, yani her çekirdeğin 1MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle donatıldığı üst seviye Bulldozer işlemcileri aynı zamanda 8MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesiyle gelecek ve bu sayede örneğin 8 çekirdekli masaüstü Bulldozer işlemcisi toplamda 16MB bellek kapasitesine sahip olacak. Çoklu izlek performansına yönelik önemli tasarım güncellemeleri içeren Bulldozer tabanlı işlemcilerin, artan bellek kapasitesiyle birlikte tek izlekli uygulamalarda da performans çıtasını mevcut jenerasyona kıyasla önemli ölçüde yukarı taşıması bekleniyor. Bulldozer mimarisindeki bir diğer önemli güncelleme ise ilk defa Phenom II X6 ailesinde gördüğümüz TurboCore teknolojisi üzerine olacak.

Bilindiği gibi TurboCore teknolojisi ile uygulama ihtiyacına göre kullanılmayan çekirdekler kapatılarak üç çekirdeğe kadar çalışma frekansı otomatik olarak arttırılabiliyordu. AMD'nin Bulldozer işlemcileriyle birlikte kullanacağı TurboCore 2.0 teknolojisi ile birlikte çekirdek yerine modül kontrolü devreye girebilir. Zira 8 çekirdekli ve 16MB bellekli üst seviye işlemcilerin 3.5GHz gibi yüksek bir hızda standart olarak çalışması beklenmezken, TurboCore 2.0 teknolojisiyle birlikte işlemci modeline göre çalışma frekansının 500MHz civarında otomatik olarak artacağı ve yine modeline göre hızların 3.5GHz ve üzerine çıkabileceği üzerinde duruluyor.