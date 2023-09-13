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    Doğuş Otomotiv, "otomotiv sektöründen çıkıyor" iddialarına yanıt verdi

    Son günlerde özellikle sosyal medyada Doğuş Otomotiv'in otomotiv sektöründen çıkacağı yönünde söylentiler ortaya çıktı. Doğuş Otomotiv'den bu konuyla ilgili net bir açıklama geldi.
    Doğuş Otomotiv sektörden çekiliyor mu? İşte açıklama Tam Boyutta Gör
    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan Doğuş Otomotiv’in otomotiv sektöründen çıkacağı yönündeki asılsız haberler üzerine açıklama gereği doğmuştur.

    Doğuş Otomotiv, 28 yılı aşkın süredir Volkswagen Grubu markalarının Türkiye distribütörlüğünü üstlenmekte ve sektöründe olduğu kadar sektörünün dışında da standartları belirleyecek işlere imza atmayı hedeflemektedir.

    Bu doğrultuda tüm paydaşlarına karşı en yüksek etik standartlarda iş yapan, sözlerini her zaman yerine getiren, güvenilir bir şirket konumunda olmayı en yüksek itibar sayar.

    Hem ana üreticimizin standartları hem de “beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet sağlamak” vizyonumuza paralel strateji ile kurulan Doğuş Oto, Şirketimizin otomotiv perakendesi ve yetkili servis alanında faaliyetlerini sürdürmektedir.

    Değişen ve dönüşen ekonomilere şahitlik ettiğimiz pandemi sonrası dönemde hem ana üreticimiz VW AG hem de Doğuş Grubu değerlerine uyum sağlayan ve Doğuş Otomotiv’in örnek olma misyonunu devam ettireceğine inandığımız bağımsız bir yatırımcı ile perakende bacağında bölgesel olarak verimli bir iş birliği fırsatı görerek, çalışma kararı alınmış ve uygulama hayata geçirilmiştir.

    Bu noktada, Doğuş Oto finansal ve operasyonel performans gösterdiği lokasyonlarda faaliyetlerine mevcut düzeninde devam etmektedir. Kurumsal stratejisini “müşteri memnuniyeti odaklı çalışma” hedefi üzerine inşa eden Şirketimiz, koşulsuz müşteri memnuniyetini bir numaralı önceliği ola­rak ele almaya ve müşterilerine satış, servis ve yedek parça hizmetlerini yay­gın ve kesintisiz bir şekilde sunmaya devam edecektir.

    Otomotiv sektörü, şirketimizin temel faaliyet alanlarından biridir ve şirketimiz bu alanda yatırımlarına devam edecektir. Tüm paydaşlarımıza ve kamuoyuna, otomotiv sektöründeki varlığımızı güçlendirme kararlılığımızı bir kez daha ifade etmek isteriz.

    Saygılarımızla,

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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