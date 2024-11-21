Yeni Hyundai IONIQ 9 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Hyundai, 7 kişilik büyük elektrikli SUV modeli IONIQ 9'u resmi olarak tanıttı. Grup içerisinde Kia EV9'un karşılığı olan yeni model tıpkı onun gibi E-GMP platformu üzerine yükseliyor. Büyük bir araç olmasına rağmen IONIQ 9'un performans versiyonu 5,2 saniyelik 0-100 km/s hızlanmasıyla dikkat çekiyor.

Yeni Hyundai IONIQ 9, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Hyundai IONIQ 9 tasarım olarak Seven konseptine benziyor ancak Koreli üretici konseptin üzerine çok fazla şey katmış diyebiliriz. Tıpkı Santa Fe modelinde olduğu gibi Kuzey Amerika pazarındaki tüketicinin beğenisine oynayan modelde yuvarlak hatlar ve Parametric Pixel LED aydınlatmalar dikkat çekiyor. Farların arasında yer alan parlak siyah alanda ise muhtemelen otomobilin sürüş asistan yardımcılarına yol gösteren sensörler bulunuyor.

Yan taraftan bakıldığında IONIQ 9'un 3130 mm'lik uzun aks mesafesi hemen kendisini belli ediyor. Yüksek omuz çizgisi ve geriye doğru eğim kazanan tavan hattı, böylesine büyük bir otomobili bile oldukça dinamik göstermeyi başarmış. 19, 20 ve 21 inçlik farklı jant tasarımlarının da yer aldığı elektrikli modelde gizli kapı kolları bulunuyor. Bolca aydınlatmanın yer aldığı arka taraf ise yeni Hyundai IONIQ 9'un en Amerikanvari bölümü olmuş diyebiliriz.

7 kişilik teknolojik yaşam alanı

Tam Boyutta Gör Yeni Hyundai IONIQ 9'un ferah bir yaşam alanına sahip olduğunu aks mesafesinden anlayabiliyoruz. Üç kollu direksiyon simidi ve genel tasarım bize yeni Santa Fe'yi anımsatıyor. Konsolda ise 12 inçlik iki ekrandan oluşan kavisli dijital panel bizleri karşılıyor. 8 hoparlörlü ses sistemine sahip olan modelde 14 hoparlörlü Bose ses sistemi de opsiyon olarak sunuluyor. Ayrıca otomobilde doğrudan çekiş bataryasından beslenen 100W yüksek güç çıkışlı USB C girişleri mevcut.

IONIQ 9'un yaşam alanında sürdürülebilir malzemeler de ihmal edilmemiş. Geri dönüştürülmüş pet şişe ve yünlerden elde edilen kumaşları bunlara örnek gösterebiliriz. 6 veya 7 kişilik oturma düzeniyle tercih edilebilen modelin ikinci sıradaki kaptan koltukları tıpkı EV9'daki gibi arkaya döndürülebilme özelliğine sahip. Güvenlik tarafında ise Ön Çarpışmadan Kaçınma Yardımcısı 2, Şeritte Tutma Yardımcısı, Kör Nokta Çarpışmadan Kaçınma Yardımcısı, Güvenli Çıkış Uyarısı, 10 hava yastığı ve Arka Çapraz Trafik Uyarısı gibi bir çok özellik sunuluyor.

İster uzun menzil, ister performans

Tam Boyutta Gör Hyundai IONIQ 9, büyük bir araç olmasına rağmen 0.259 Cd gibi verimli bir hava sürtünme katsayısına sahip. Ancak bunu bazı pazarlarda opsiyonel olarak tercih edilebilen dijital yan aynalarıyla başarıyor. Elektrikli SUV'un tüm versiyonlarında 110.3 kWsa'lik büyük batarya kullanılıyor. Giriş seviyesinde yer alan Uzun Menzil seçeneğinde arka aks üzerine konumlandırılan bir motor bulunuyor. Söz konusu motor 160 kW güç ve 350 Nm tork üretiyor. Hyundai, bu versiyonun 19 inç jantlarla birlikte WLTP'ye göre 620 km'ye kadar sürüş menzili sunduğunu belirtiyor.

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Daha yüksek güç isteyenler için sunulan Uzun Menzil AWD seçeneğinde ise ön aks üzerine 70 kW güç ve 255 Nm tork üreten bir motor ekleniyor. En üstte yer alan IONIQ 9 Performance ise her biri 160 kW maksimum güç sunan iki motordan güç alıyor. Tüm modellerin son hızı 200 km/s ile sınırlandırılmış. Tek motorlu versiyon 0-100 km/s hızlanmasını 9,4 saniyede tamamlarken Uzun Menzil AWD seçeneğinde bu süre 6,7 saniyeye düşüyor.

Hyundai ve elektrik denince ilk akla gelen 350 kW DC hızlı şarj desteği IONIQ 9'un tüm versiyonları için de geçerli. Bu sayede büyük bataryayı sadece 24 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaştırmak mümkün. Ayrıca tüm versiyonlarda bataryadaki enerjiyle elektronik cihazlara güç vermeyi sağlayan V2L özelliği de bulunuyor.

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