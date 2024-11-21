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    Yeni Hyundai IONIQ 9 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Hyundai'nin ilk üç sıra koltuklu elektrikli SUV modeli tanıtıldı. Hyundai IONIQ 9 olarak adlandırılan modelin tasarımı ve özellikleri oldukça dikkat çekici.      

    Hyundai, 7 kişilik büyük elektrikli SUV modeli IONIQ 9'u resmi olarak tanıttı. Grup içerisinde Kia EV9'un karşılığı olan yeni model tıpkı onun gibi E-GMP platformu üzerine yükseliyor. Büyük bir araç olmasına rağmen IONIQ 9'un performans versiyonu 5,2 saniyelik 0-100 km/s hızlanmasıyla dikkat çekiyor.

    Yeni Hyundai IONIQ 9, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2025 Hyundai IONIQ 9 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Hyundai IONIQ 9 tasarım olarak Seven konseptine benziyor ancak Koreli üretici konseptin üzerine çok fazla şey katmış diyebiliriz. Tıpkı Santa Fe modelinde olduğu gibi Kuzey Amerika pazarındaki tüketicinin beğenisine oynayan modelde yuvarlak hatlar ve Parametric Pixel LED aydınlatmalar dikkat çekiyor. Farların arasında yer alan parlak siyah alanda ise muhtemelen otomobilin sürüş asistan yardımcılarına yol gösteren sensörler bulunuyor.

    Yan taraftan bakıldığında IONIQ 9'un 3130 mm'lik uzun aks mesafesi hemen kendisini belli ediyor. Yüksek omuz çizgisi ve geriye doğru eğim kazanan tavan hattı, böylesine büyük bir otomobili bile oldukça dinamik göstermeyi başarmış. 19, 20 ve 21 inçlik farklı jant tasarımlarının da yer aldığı elektrikli modelde gizli kapı kolları bulunuyor. Bolca aydınlatmanın yer aldığı arka taraf ise yeni Hyundai IONIQ 9'un en Amerikanvari bölümü olmuş diyebiliriz.

    7 kişilik teknolojik yaşam alanı

    2025 Hyundai IONIQ 9 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Hyundai IONIQ 9'un ferah bir yaşam alanına sahip olduğunu aks mesafesinden anlayabiliyoruz. Üç kollu direksiyon simidi ve genel tasarım bize yeni Santa Fe'yi anımsatıyor. Konsolda ise 12 inçlik iki ekrandan oluşan kavisli dijital panel bizleri karşılıyor. 8 hoparlörlü ses sistemine sahip olan modelde 14 hoparlörlü Bose ses sistemi de opsiyon olarak sunuluyor. Ayrıca otomobilde doğrudan çekiş bataryasından beslenen 100W yüksek güç çıkışlı USB C girişleri mevcut.

    IONIQ 9'un yaşam alanında sürdürülebilir malzemeler de ihmal edilmemiş. Geri dönüştürülmüş pet şişe ve yünlerden elde edilen kumaşları bunlara örnek gösterebiliriz. 6 veya 7 kişilik oturma düzeniyle tercih edilebilen modelin ikinci sıradaki kaptan koltukları tıpkı EV9'daki gibi arkaya döndürülebilme özelliğine sahip. Güvenlik tarafında ise Ön Çarpışmadan Kaçınma Yardımcısı 2, Şeritte Tutma Yardımcısı, Kör Nokta Çarpışmadan Kaçınma Yardımcısı, Güvenli Çıkış Uyarısı, 10 hava yastığı ve Arka Çapraz Trafik Uyarısı gibi bir çok özellik sunuluyor.

    İster uzun menzil, ister performans

    2025 Hyundai IONIQ 9 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Hyundai IONIQ 9, büyük bir araç olmasına rağmen 0.259 Cd gibi verimli bir hava sürtünme katsayısına sahip. Ancak bunu bazı pazarlarda opsiyonel olarak tercih edilebilen dijital yan aynalarıyla başarıyor. Elektrikli SUV'un tüm versiyonlarında 110.3 kWsa'lik büyük batarya kullanılıyor. Giriş seviyesinde yer alan Uzun Menzil seçeneğinde arka aks üzerine konumlandırılan bir motor bulunuyor. Söz konusu motor 160 kW güç ve 350 Nm tork üretiyor. Hyundai, bu versiyonun 19 inç jantlarla birlikte WLTP'ye göre 620 km'ye kadar sürüş menzili sunduğunu belirtiyor.

    Daha yüksek güç isteyenler için sunulan Uzun Menzil AWD seçeneğinde ise ön aks üzerine 70 kW güç ve 255 Nm tork üreten bir motor ekleniyor. En üstte yer alan IONIQ 9 Performance ise her biri 160 kW maksimum güç sunan iki motordan güç alıyor. Tüm modellerin son hızı 200 km/s ile sınırlandırılmış. Tek motorlu versiyon 0-100 km/s hızlanmasını 9,4 saniyede tamamlarken Uzun Menzil AWD seçeneğinde bu süre 6,7 saniyeye düşüyor.

    Hyundai ve elektrik denince ilk akla gelen 350 kW DC hızlı şarj desteği IONIQ 9'un tüm versiyonları için de geçerli. Bu sayede büyük bataryayı sadece 24 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaştırmak mümkün. Ayrıca tüm versiyonlarda bataryadaki enerjiyle elektronik cihazlara güç vermeyi sağlayan V2L özelliği de bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 10 saat önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 6 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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