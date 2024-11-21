Yeni Hyundai IONIQ 9 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

- Yeni Hyundai IONIQ 9, özellikleriyle neler sunuyor❓
- 7 kişilik teknolojik yaşam alanı
- İster uzun menzil, ister performans
- Yorumlar
Hyundai, 7 kişilik büyük elektrikli SUV modeli IONIQ 9'u resmi olarak tanıttı. Grup içerisinde Kia EV9'un karşılığı olan yeni model tıpkı onun gibi E-GMP platformu üzerine yükseliyor. Büyük bir araç olmasına rağmen IONIQ 9'un performans versiyonu 5,2 saniyelik 0-100 km/s hızlanmasıyla dikkat çekiyor.
Yeni Hyundai IONIQ 9, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yan taraftan bakıldığında IONIQ 9'un 3130 mm'lik uzun aks mesafesi hemen kendisini belli ediyor. Yüksek omuz çizgisi ve geriye doğru eğim kazanan tavan hattı, böylesine büyük bir otomobili bile oldukça dinamik göstermeyi başarmış. 19, 20 ve 21 inçlik farklı jant tasarımlarının da yer aldığı elektrikli modelde gizli kapı kolları bulunuyor. Bolca aydınlatmanın yer aldığı arka taraf ise yeni Hyundai IONIQ 9'un en Amerikanvari bölümü olmuş diyebiliriz.
7 kişilik teknolojik yaşam alanı
IONIQ 9'un yaşam alanında sürdürülebilir malzemeler de ihmal edilmemiş. Geri dönüştürülmüş pet şişe ve yünlerden elde edilen kumaşları bunlara örnek gösterebiliriz. 6 veya 7 kişilik oturma düzeniyle tercih edilebilen modelin ikinci sıradaki kaptan koltukları tıpkı EV9'daki gibi arkaya döndürülebilme özelliğine sahip. Güvenlik tarafında ise Ön Çarpışmadan Kaçınma Yardımcısı 2, Şeritte Tutma Yardımcısı, Kör Nokta Çarpışmadan Kaçınma Yardımcısı, Güvenli Çıkış Uyarısı, 10 hava yastığı ve Arka Çapraz Trafik Uyarısı gibi bir çok özellik sunuluyor.
İster uzun menzil, ister performans
Daha yüksek güç isteyenler için sunulan Uzun Menzil AWD seçeneğinde ise ön aks üzerine 70 kW güç ve 255 Nm tork üreten bir motor ekleniyor. En üstte yer alan IONIQ 9 Performance ise her biri 160 kW maksimum güç sunan iki motordan güç alıyor. Tüm modellerin son hızı 200 km/s ile sınırlandırılmış. Tek motorlu versiyon 0-100 km/s hızlanmasını 9,4 saniyede tamamlarken Uzun Menzil AWD seçeneğinde bu süre 6,7 saniyeye düşüyor.
Hyundai ve elektrik denince ilk akla gelen 350 kW DC hızlı şarj desteği IONIQ 9'un tüm versiyonları için de geçerli. Bu sayede büyük bataryayı sadece 24 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaştırmak mümkün. Ayrıca tüm versiyonlarda bataryadaki enerjiyle elektronik cihazlara güç vermeyi sağlayan V2L özelliği de bulunuyor.
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.