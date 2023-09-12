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    Anlık Bildirim

    Xiaomi ilk otomobilini Xiaomi 14 ile birlikte tanıtmaya hazırlanıyor

    Çin basınına göre Xiaomi ilk elektrikli otomobilini Xiaomi 14 serisi akıllı telefonlarla birlikte tanıtmayı planlıyor. Şirket merakla beklenen aracı sonbahar etkinliğinde karşımıza çıkarabilir.
    Xiaomi ilk otomobilini Xiaomi 14 ile birlikte tanıtmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi ilk elektrikli otomobilini 2023'ün sonlarına doğru gözler önüne çıkaracak gibi görünüyor. Çin basınında yer alan haberlere göre şirket merakla beklenen aracı Xiaomi 14 serisi akıllı telefonların da duyurulacağı sonbahar etkinliği sırasında tanıtacak.

    Xiaomi daha önce otomobil üretimine başlamak için Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'ndan onay almıştı. Kaynaklara göre şirket şu anda Pekin'deki haftada yaklaşık 50 prototip üretiyor. Yani otomobilin deneme üretimi başlamış durumda.

    Xiaomi ilk otomobilini Xiaomi 14 ile birlikte tanıtmayı planlıyor Tam Boyutta Gör

    Fiyatı ne kadar olacak?

    Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından verilecek ikinci ve son üretim onayının önümüzdeki bir iki ay içinde alınması bekleniyor. Xiaomi'nin MS11 kod adlı ilk elektrikli otomobili 800 km'ye kadar menzil sunan 101 kWh kapasiteli bir batarya içerecek.

    Xiaomi ilk otomobilini Xiaomi 14 ile birlikte tanıtmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Aracın 200.000 yuan (27.400 dolar) civarında bir fiyat etiketi taşıyacağı söyleniyor. Bu fiyat aralığında Tesla Model 3, BYD Seal, Deepal SL03 ve benzeri elektrikli otomobillere karşı rekabet edecek. Xiaomi ilk etapta ilk etapta yıllık 150.000 otomobil üretmeyi hedefliyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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