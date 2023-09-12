Xiaomi ilk otomobilini Xiaomi 14 ile birlikte tanıtmaya hazırlanıyor

Xiaomi daha önce otomobil üretimine başlamak için Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'ndan onay almıştı. Kaynaklara göre şirket şu anda Pekin'deki haftada yaklaşık 50 prototip üretiyor. Yani otomobilin deneme üretimi başlamış durumda.
Fiyatı ne kadar olacak?
Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından verilecek ikinci ve son üretim onayının önümüzdeki bir iki ay içinde alınması bekleniyor. Xiaomi'nin MS11 kod adlı ilk elektrikli otomobili 800 km'ye kadar menzil sunan 101 kWh kapasiteli bir batarya içerecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.