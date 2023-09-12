Xiaomi ilk otomobilini Xiaomi 14 ile birlikte tanıtmaya hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Xiaomi ilk elektrikli otomobilini 2023'ün sonlarına doğru gözler önüne çıkaracak gibi görünüyor. Çin basınında yer alan haberlere göre şirket merakla beklenen aracı Xiaomi 14 serisi akıllı telefonların da duyurulacağı sonbahar etkinliği sırasında tanıtacak.

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Xiaomi daha önce otomobil üretimine başlamak için Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'ndan onay almıştı. Kaynaklara göre şirket şu anda Pekin'deki haftada yaklaşık 50 prototip üretiyor. Yani otomobilin deneme üretimi başlamış durumda.

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Fiyatı ne kadar olacak?

Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından verilecek ikinci ve son üretim onayının önümüzdeki bir iki ay içinde alınması bekleniyor. Xiaomi'nin MS11 kod adlı ilk elektrikli otomobili 800 km'ye kadar menzil sunan 101 kWh kapasiteli bir batarya içerecek.

Tam Boyutta Gör Aracın 200.000 yuan (27.400 dolar) civarında bir fiyat etiketi taşıyacağı söyleniyor. Bu fiyat aralığında Tesla Model 3, BYD Seal, Deepal SL03 ve benzeri elektrikli otomobillere karşı rekabet edecek. Xiaomi ilk etapta ilk etapta yıllık 150.000 otomobil üretmeyi hedefliyor.

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Xiaomi ilk otomobilini Xiaomi 14 ile birlikte tanıtmayı planlıyor