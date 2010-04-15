Dokunmatik ekranlı LG Viewty GT'nin İngiltere'de satışına başlandı

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LG'nin bir kaç hafta önce Hollanda'da düzenlenen fuarda sergilediği Viewty GT (GT405) modelinin 3 Mobile tarafından İngiltere'de satışına başlandı.

Önceden yüklenen Skype, Windows Live Messanger uygulamalarıyla ve Facebook widget'ıyla birlikte gelen 3.0 inç (~7.62 cm) 240x400 piksel dokunmatik ekranlı cep telefonu hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA şebekesi desteği sunuyor; telefonun 60 MB'lık dahili belleğinin yetersiz kaldığı durumlarda microSD kartlar kullanıcıların yardımına koşuyor.

Anın yakalanması için 5 megapiksel çözünürlüğünde CMOS kameraya yer verilen telefona, otomatik odaklama özelliğinin eşlik ettiğini belirtelim. Son olarak USB veya Bluetooth üzerinden veri aktarımı gerçekleştirebilen Viewty GT, 18 aylık sözleşme karşılığında aylık 15 Pound'a satılmakta.

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