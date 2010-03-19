Dokunmatik ekranlı Samsung S7070 Diva - Luxury Gold Edition boy gösterdi

Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung'un Diva serisinin dokunmatik ekranlı ilk üyesi S7070, bilindiği üzere siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor. Bugün, S7070: Luxury Gold Edition internette sürpriz şekilde karşımıza çıktı.

Yeni nesil cep telefonlarının aksine üç band GSM şebekesini, EDGE bağlantısını destekleyen S7070, 101 x 54.8 x 13.4 mm ebatlarında, 94 gram ağırlığında tasarlanmış ve telefonun üzerinde 2.8 inç 240x320 piksel 262.144 renk dokunmatik LCD ekran yer alıyor. Samsung'un TouchWIZ arayüzünü kullanan model, 40 MB dahili bellek bulunuyor ve kapasite microSD kartlar aracılığıyla 8 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Telefonun göze çarpan diğer özellikleri arasında 3.2 megapiksel kamera, microUSB portu, FM radyo, Bluetooth v2.1 bağlantısı, sosyal ağlarla entegrasyon, 960 mAh lityum iyon batarya mevcut.

Gold Edition'da gerçekten altın kaplamanın kullanılıp kullanılmadığı, telefonun kutu içeriğinde değişiklik olup olmadığı ve son olarak fiyat üzerindeki sis perdesi kaldırılmadı.

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