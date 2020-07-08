Donald Trump: “ABD, Dünya Sağlık Örgütü’nden artık resmi olarak çekildi”

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Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkelerden olan ve yaklaşık 133 bin insanın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ABD’de Trump hükümeti, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) resmen çekildiğini duyurdu.

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Kongre’ye yapılan bilgilendirme neticesinde keşinleşen çekilme kararı kapsamında bir açıklama yapan New Jersey eyaleti senatörü Bob Menendez, “ Bir pandeminin ortasında Kongre, Başkan Donald Trump'tan ABD'nin DSÖ'den resmi olarak çekilmesine yönelik bildirim aldı. Bu durum Amerikalıların hayatını ve çıkarlarını korumaz. Aksine Amerikalıları hasta, Amerika’yı da yalnız bırakır.” İfadelerini kullandı.

Tohumları aslında 29 Mayıs’ta atılan kararın 6 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi. Başkan Trump, 29 Mayıs tarihinde düzenlediği basın toplantısında DSÖ ve Çin’i suçlamış, yaptığı konuşmada “Çin'in DSÖ üzerinde mutlak bir hakimiyeti var. ABD, DSÖ'ye yılda neredeyse 450 milyon dolar fon sağlarken, Çin sadece 40 milyon dolar ödedi. DSÖ'den esaslı reformlar yapmasını istedik ancak onlar harekete geçmeyi reddetti. DSÖ, oldukça ihtiyaç duyulan reformları yapmadığı için biz de bugün DSÖ ile ilişkimizi sonlandırıyoruz. Bu örgüte sağlanan fonları, hak eden acil küresel sağlık kurumlarına aktaracağız.” sözlerini sarf etmişti.

Uzmanlar ise ABD’den oldukça yüklü miktarda destek alan DSÖ’ye vurulan bu darbeyle kurumun kolu ve kanadının kırılabileceğini ve Kovid-19’a karşı verilen mücadelede ciddi sıkıntılar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Dünya çapında yürütülen aşı ve ilaç çalışmalarına da katkı sağlayan DSÖ’nün karşı karşıya kalacağı bu gelişme umarız koronavirüse karşı yürütülen mücadeleyi sekteye uğratmaz.

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