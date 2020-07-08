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    Donald Trump: “ABD, Dünya Sağlık Örgütü’nden artık resmi olarak çekildi”

    Koronavirüs salgını nedeniyle en sert darbeyi yiyen ülkelerin başında gelen ABD'de hükümet, Dünya Sağlık Örgütü'nden çekildiği duyurdu.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Donald Trump: “ABD, Dünya Sağlık Örgütü’nden artık resmi olarak çekildi”
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    Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkelerden olan ve yaklaşık 133 bin insanın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ABD’de Trump hükümeti, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) resmen çekildiğini duyurdu.

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    Kongre’ye yapılan bilgilendirme neticesinde keşinleşen çekilme kararı kapsamında bir açıklama yapan New Jersey eyaleti senatörü Bob Menendez, “ Bir pandeminin ortasında Kongre, Başkan Donald Trump'tan ABD'nin DSÖ'den resmi olarak çekilmesine yönelik bildirim aldı. Bu durum Amerikalıların hayatını ve çıkarlarını korumaz. Aksine Amerikalıları hasta, Amerika’yı da yalnız bırakır.” İfadelerini kullandı.

    Donald Trump: “ABD, Dünya Sağlık Örgütü’nden artık resmi olarak çekildi”

    Tohumları aslında 29 Mayıs’ta atılan kararın 6 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi. Başkan Trump, 29 Mayıs tarihinde düzenlediği basın toplantısında DSÖ ve Çin’i suçlamış, yaptığı konuşmada “Çin'in DSÖ üzerinde mutlak bir hakimiyeti var. ABD, DSÖ'ye yılda neredeyse 450 milyon dolar fon sağlarken, Çin sadece 40 milyon dolar ödedi. DSÖ'den esaslı reformlar yapmasını istedik ancak onlar harekete geçmeyi reddetti. DSÖ, oldukça ihtiyaç duyulan reformları yapmadığı için biz de bugün DSÖ ile ilişkimizi sonlandırıyoruz. Bu örgüte sağlanan fonları, hak eden acil küresel sağlık kurumlarına aktaracağız.” sözlerini sarf etmişti.

    Uzmanlar ise ABD’den oldukça yüklü miktarda destek alan DSÖ’ye vurulan bu darbeyle kurumun kolu ve kanadının kırılabileceğini ve Kovid-19’a karşı verilen mücadelede ciddi sıkıntılar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

    Dünya çapında yürütülen aşı ve ilaç çalışmalarına da katkı sağlayan DSÖ’nün karşı karşıya kalacağı bu gelişme umarız koronavirüse karşı yürütülen mücadeleyi sekteye uğratmaz.



    Kaynakça https://www.sondakika.com/haber/haber-abd-dunya-saglik-orgutu-nden-resmen-cekildi-13398377/ https://interestingengineering.com/president-trump-formally-withdrew-us-from-who-amid-coronavirus-crisis Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Nevfel (T. I. ) 1 gün
    Adam deli falan ama arada doğru işler yapıyor. Çin amerikanın beş katı nüfusla abd'nin ödediği paranın 10 da birini vermiyor.



    Zaten aldığı kararlarla salgını pandemi haline getiren de dsö. Tamamen siyonist ilaç firmalarına çalışıyor.
    Adam deli falan ama arada doğru işler yapıyor. Çin amerikanın beş katı nüfusla abd'nin ödediği paranın 10 da birini vermiyor. Zaten aldığı ka...
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    Yanıtla +22
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    YaptikBirHataKomiserBey (komiser kazım) 1 gün
    Dsö nün başındaki adamın hikayesini izledim. Bu gibi kuruluşlar para toplamaktan başka bir işe yaramıyor. Küresel olduğubu bile öngöremediler en başta. Hikaye.
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    kendinetroll (Mehmet c) 21 sa. YaptikBirHataKomiserBey
    Vallahi dsö dahil kimse göremedi. Trump dediğin adam da göremedi. Burada felaketleri engelleyemeyen devletler ve Dünyayı bilgilendirmeyen Çin sorumludur. Sonuçta bu virüs pandemiye varacak boyutta yayılması globalleşen devletlerin sorumluluğunda. Haritada gösteremeyeceğim Wuhan'dan bir virüs kalkıp kapıma gelebiliyorsa buradaki sorumlu dsö değildir herhalde. Şu anki durum tamamen günah keçisi aramaktan başka bir şey değil. Hele de seçimlerin yaklaştığı Abd'de bunların gündeme gelmesi şaşırtıcı değil. Önce Çin şimdi Dsö yarın bakalım kim sorumlu olacak Dsö ya da global şirketlerin bizim adımıza karar vermesinden pek memnun değilim ama bu kuruluşu ortadan kaldırın demek de pek bilinçsizce bir şey olurdu. Uluslararası denetim her zaman gerekiyor.
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    dontbuy (ahmet noyan) 1 gün
    umarım bizde çıkarız.
    Yanıtla +13
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    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
    danger-gddr (danger gddr) 28 dk.
    İşte Abd'de neler olup bittiğini anlamadığın için bunları söylüyorsun. Küresel medya tek eldir yani liderlerden istemedikleri bir olursa onlara deli de der, diktatör de der.Yani senin mantığınla Trump deli o yüzden indirmeye çalışıyorlar öyle mi, deliyse nasıl seçildi
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    detanaoq (Heraktus forgionus) 44 dk.
    adamın danışmanı bile deli bu adam huysuz ihtiyar savaş çıkartmak için uğraşıyor demiş...
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    danger-gddr (danger gddr) 48 dk.
    Aynı saçmalıkları zırvalamaktan bıkmadın sanırım
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    danger-gddr (danger gddr) 2 sa.
    He reis emir verdi

    Şu saçma sapan laf atmaları bırakıp soruya cevap verin, neden deli deniliyor sence az biraz düşündün mü
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    detanaoq (Heraktus forgionus) 51 dk. danger-gddr
    adam tastikli deli sadece basın değil eski sevgilileri bile demiş... sarı trupun bile trollü varmış... çakma USA'lı...https://www.haber7.com/dunya/haber/2694657-18-bin-doktorun-imzaladigi-trump-raporubu sizin yandaşlardan ve durum bu...
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    danger-gddr (danger gddr) 3 sa.
    Hala aynı şeyleri zırvalıyorsun, neye göre deli kime göre deli
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    detanaoq (Heraktus forgionus) 2 sa. danger-gddr
    zırvalayan sensin sarı trup için yırtınmanın sebebi ne? reis emir verdi heralde...
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    danger-gddr (danger gddr) 4 sa.
    İşte o tüm dünya dediğin şey küresel medya,

    Bunlar Trump'ı sevmediği için deli,aptal hakaretleri savuruyorlar, sen de bunların sözcülüğünü yapıyorsun, mantıklı düşün
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    detanaoq (Heraktus forgionus) 3 sa. danger-gddr
    medya işle alakası insanlar diyor adamı başkan olmadaN ÖNCEKİ HALİNİ GÖRMEMİŞSİN... en sorunlu başkan hatta kazayla seçtikleri deliden daha sorunlu...
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    dt1907 7 sa.
    doğru olanı yapmış.bir halta yaradığı yok bu kurum.
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    zingfth (Fatih EMİR) 8 sa.
    Acaba biz ne kadar veriyoruz DSÖ'ne . Ukrayna'ya en son 200 milyonluk silah yardımı yapılmıştı. Buraya 1milyardan aşağı vermemek lazım :p
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    We Built This City 16 sa.
    Çin'in folloşu.Trump'ın ellerine sağlık.
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    ogameci 17 sa.
    Good job
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    1853 kez okundu.
    20 kişi, toplam 25 yorum yazdı.

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