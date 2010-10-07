Donanım tutkunlarının yakından tanıdığı Cyril Pelupessy "CJ" hayatını kaybetti

Sıkı donanım tutkunlarının "CJ" rumuzuyla tanıdığı Cyril Pelupessy hayatını kaybetti. Yayınladığı resmi dökümanlarla piyasaya sürülmemiş ekran kartları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlayan ve sahip olduğu bilgi birkimini çeşitli forumlarda düzenli bir şekilde paylaşan Cyril Pelupessy'nin, akciğer iltihaplanması nedeniyle 28 Ağustos'tan beri tedavi gördüğü hastahanede üç gün önce hayatını kaybettiği bildirildi.

Bir süredir MSI Avrupa'da teknik pazarlama sorumlusu olarak görev yapan 34 yaşındaki Cyril Pelupessy'nin, bazı haberlerimize de konu olan paylaşımlarını unutmayacağız. R.I.P CJ...