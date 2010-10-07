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Donanım tutkunlarının yakından tanıdığı Cyril Pelupessy "CJ" hayatını kaybetti

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım tutkunlarının yakından tanıdığı Cyril Pelupessy
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Sıkı donanım tutkunlarının "CJ" rumuzuyla tanıdığı Cyril Pelupessy hayatını kaybetti. Yayınladığı resmi dökümanlarla piyasaya sürülmemiş ekran kartları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlayan ve sahip olduğu bilgi birkimini çeşitli forumlarda düzenli bir şekilde paylaşan Cyril Pelupessy'nin, akciğer iltihaplanması nedeniyle 28 Ağustos'tan beri tedavi gördüğü hastahanede üç gün önce hayatını kaybettiği bildirildi.

Bir süredir MSI Avrupa'da teknik pazarlama sorumlusu olarak görev yapan 34 yaşındaki Cyril Pelupessy'nin, bazı haberlerimize de konu olan paylaşımlarını unutmayacağız. R.I.P CJ...

Donanım tutkunlarının yakından tanıdığı Cyril Pelupessy
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DH Misafiri 9 yıl
Allah rahmet eylesin.
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Just4ForMe 9 yıl
Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun.
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acbold 9 yıl
yaş 34 :/ toprağı bol olsun.
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MattPegasus 9 yıl
R.I.P
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devrimdoga 9 yıl
Allahtan rahmet diliyoruz
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AndryTR 9 yıl
Ölümüne üzüldüm ama forumdaki "R.I.P." sevdasına ayrı bir "tilt" oldum...
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eray22486 9 yıl
ALLAH RAHMET EYLESİN...
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TURK SITH 9 yıl
bilgi kaynağını birine vasiyet etmiştir umarım...

R.I.P
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Rock_Rage 9 yıl
Ailesine ve varsa esine cogucuna allah sabır versin.
SAYGILARLA
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Batuist 9 yıl
huzur içinde yatsın..
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Shady 9 yıl
Toprağı bol olsun...
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ceycey11 9 yıl
toprağı bol olsun
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ahmetkep 9 yıl
Allah rahmet eylesin.
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