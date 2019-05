Donanimhaber'den bol ödüllü yarışma: TutturMARK

Donanimhaber.com ve Firebal iş birliği ile 1200TL değerinde ödül kazanabileceğiniz eğlenceli bir yarışmaya ne dersiniz?

Donanimhaber.com sizleri, Firebal işbirliği ile düzenlenen ve 1200TL değerinde ödüller kazanabileceğiniz yeni bir yarışmaya davet ediyor.

Bu yarışmada sisteminizi optimize etmede ne kadar iyi iseniz şansınız o kadar yüksek olucak demektir :)

Amaç : 3DMARK2001 benchmark yazılımından 10000-20000-30000-40000..100000 puan almak! daha fazlası veya azı değil, bu puanlardan birine en yakın skoru alan kullanıcı yarışmayı kazanacaktır..

Örnek : Ali 10110 puan alırken Ahmet 29400 puan almış ise Ali Ahmet'e göre daha şanslı demektir. Zira Ali hedef puan 10000'e 110 puan yaklaşmışken, Ahmet'in hedef puan 30000 için 600 puana ihtiyacı var.



Ne yapmalıyım ? : 3DMARK2001 benchmark yazılımından 10000-20000-30000-40000..100000 skorlarından birine yakın sonuç alarak futuremark ın sitesinde bunu yayınlayıp forumdaki mevcut konuya aşağıdaki gibi giriş yapmak. (Ayrıntılı anlatım videoda mevcuttur)

Nick : dhyarisma

Skor : 79983

İşlemci: İntel E8600

Ekran Kartı : ATI 4980

Futuremark link : www.futuremarklinkiniz..



Önemli Not:

- 1 den fazla kişi en yakın veya aynı puanı tutturursa, ödüller bu kişiler arası yapılacak çekiliş sonucuna göre verilecektir.

- 1 kişi yalnızca 1 ödül alabilir.

- Katılımcıların yayımladıkları çoğul skorlar arasında en iyi skor katılım skoru olarak kabul edilecektir.

- Her katılımcı sadece 1 çekiliş hakkı kazanabilir

- Futuremark'ta yayınlanmayan skorlar geçersizdir

- Katılım için geçmişte alınmış bir skoru kullanamazsınız. Skorun kabul edilmesi için 24 Temmuz 2009 ve sonrasında yapılan bir testin sonucunu göstermesi gerekmektedir.

- Alınan skor 3DMARK2001 in standart ayarlarında olmak zorundadır! çözünürlük,AA,Z-Buffer, FB,TF.. vs değerlerin değiştirilmesi yasaktır; bu değişimlerin yapıldığı farkedildiğinde yarismaci diskalifiye olacaktır.



* : Ekran kartınıza,işlemci,ram vs hız aşırtma yapabilirsiniz, hız azaltma yapabilirsiniz, istediğiniz ince ayarı yapabilirsiniz..[Sadece ve sadece 3DMARK2001 in standart ayarlarını değiştiremezsiniz ve de benchmark ın sağlıklı çalışmasını engelleyecek korsan yazılımlar kullanamazsınız.]

Yarışma son katılım tarihi: 7 Ağustos 2009'dur.

Yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları an burada yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar. Donanimhaber.com haber vermeksizin yarışma kurallarına değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yarışmacılar, en güncel kurallara göre sorumlu tutulacaklarını peşinen kabul ederler.

Yarışma Sonuçları Açıklandı

Evet yoğun bir katılım, çaba ve eğlence sonucunda Tutturmark 1'i burda sonuçlandırdık, kazanan tüm üyelerimizi tebrik ediyoruz..

Sonuçlar aşağıdaki gibidir..

1.lik ödülü

CoolnQuiet

2.lik ödülü

dorhug

3.lük ödülü

eldarunal

Qpad Kunka Kode5 Kazananlar

Cool Boy brkkyk tugay289 JeFFreY.JeY ßekir

Kazananların yapması gerekenler

Konu: Tutturmark Kazanan (1.lik ödülü veya Qpad Kunka)

Başlığı altında,

Nick :

Gerçek Ad Soyad :

Detaylı Adres Bilgisi :

Telefon Numarası :

kısımlarını doldurarak hey'e pm olarak göndermeniz gerekmektedir.Bilgileriniz sadece ödüllerin dağıtımını yapacak olan Fireball ile paylaşılacaktır.