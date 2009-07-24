Donanimhaber'den bol ödüllü yarışma: TutturMARK

Donanimhaber.com sizleri, Firebal işbirliği ile düzenlenen ve 1200TL değerinde ödüller kazanabileceğiniz yeni bir yarışmaya davet ediyor.
Bu yarışmada sisteminizi optimize etmede ne kadar iyi iseniz şansınız o kadar yüksek olucak demektir :)
Amaç : 3DMARK2001 benchmark yazılımından 10000-20000-30000-40000..100000 puan almak! daha fazlası veya azı değil, bu puanlardan birine en yakın skoru alan kullanıcı yarışmayı kazanacaktır..
Örnek : Ali 10110 puan alırken Ahmet 29400 puan almış ise Ali Ahmet'e göre daha şanslı demektir. Zira Ali hedef puan 10000'e 110 puan yaklaşmışken, Ahmet'in hedef puan 30000 için 600 puana ihtiyacı var.
Ne yapmalıyım ? : 3DMARK2001 benchmark yazılımından 10000-20000-30000-40000..100000 skorlarından birine yakın sonuç alarak futuremark ın sitesinde bunu yayınlayıp forumdaki mevcut konuya aşağıdaki gibi giriş yapmak. (Ayrıntılı anlatım videoda mevcuttur)
Nick : dhyarisma
Skor : 79983
İşlemci: İntel E8600
Ekran Kartı : ATI 4980
Futuremark link : www.futuremarklinkiniz..
Önemli Not:
- 1 den fazla kişi en yakın veya aynı puanı tutturursa, ödüller bu kişiler arası yapılacak çekiliş sonucuna göre verilecektir.
- 1 kişi yalnızca 1 ödül alabilir.
- Katılımcıların yayımladıkları çoğul skorlar arasında en iyi skor katılım skoru olarak kabul edilecektir.
- Her katılımcı sadece 1 çekiliş hakkı kazanabilir
- Futuremark'ta yayınlanmayan skorlar geçersizdir
- Katılım için geçmişte alınmış bir skoru kullanamazsınız. Skorun kabul edilmesi için 24 Temmuz 2009 ve sonrasında yapılan bir testin sonucunu göstermesi gerekmektedir.
- Alınan skor 3DMARK2001 in standart ayarlarında olmak zorundadır! çözünürlük,AA,Z-Buffer, FB,TF.. vs değerlerin değiştirilmesi yasaktır; bu değişimlerin yapıldığı farkedildiğinde yarismaci diskalifiye olacaktır.
* : Ekran kartınıza,işlemci,ram vs hız aşırtma yapabilirsiniz, hız azaltma yapabilirsiniz, istediğiniz ince ayarı yapabilirsiniz..[Sadece ve sadece 3DMARK2001 in standart ayarlarını değiştiremezsiniz ve de benchmark ın sağlıklı çalışmasını engelleyecek korsan yazılımlar kullanamazsınız.]
Yarışma son katılım tarihi: 7 Ağustos 2009'dur.
Yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları an burada yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar. Donanimhaber.com haber vermeksizin yarışma kurallarına değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yarışmacılar, en güncel kurallara göre sorumlu tutulacaklarını peşinen kabul ederler.
Yarışma Sonuçları Açıklandı
Evet yoğun bir katılım, çaba ve eğlence sonucunda Tutturmark 1'i burda sonuçlandırdık, kazanan tüm üyelerimizi tebrik ediyoruz..
Sonuçlar aşağıdaki gibidir..
1.lik ödülü
CoolnQuiet
2.lik ödülü
dorhug
3.lük ödülü
eldarunal
Qpad Kunka Kode5 Kazananlar
- Cool Boy
- brkkyk
- tugay289
- JeFFreY.JeY
- ßekir
Kazananların yapması gerekenler
Konu: Tutturmark Kazanan (1.lik ödülü veya Qpad Kunka)
Başlığı altında,
Nick :
Gerçek Ad Soyad :
Detaylı Adres Bilgisi :
Telefon Numarası :
kısımlarını doldurarak hey'e pm olarak göndermeniz gerekmektedir.Bilgileriniz sadece ödüllerin dağıtımını yapacak olan Fireball ile paylaşılacaktır.
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Yada bende senin gibi istekte bulunayım :)
Kalkıpta 8-9 aylık üyeler hediye alırsa bozulurum. 4 yıllık, 5 yıllık üyeler hediye alsın :D
@cluber00'ın ne söylemek istediğini sende biliyorsun fakat seninde mesaj sayın az olduğu için anlamak istemiyorsun.
Tamam mesaj sayın az olabilir gerçekten 2-3 senedir forumda olabilirsin ama ya fake kullanıcılara ne demeli?
Bende fake olarak aynı skoru 5-6 defa almasını bilirdim hiç problemde olmazdı. Bizim kızdığımız olay bu. peki haksızmıyım?
Yanlış anlama seni suçlamıyorum gerçekten hakedipte puanı alan az mesajlı üyeler var.
Yarışmadan önce bence üyelik mesafesi koymaları gerekirdi örneğin bir aydan yeni kullanıcılar katılamaz diye.
Fakat kurallar gereği herşey açık oldu. Her ne ise ben bu yarışmada eğlendim zamanımı geçirdim.
Kime çıkarsa çıksın hayrını görsün ama hakeden üyeye çıkmasını isterim.
grits-my life be like Ooh Aah:D
şarkını adı bu ben ne yapayım:D
skorları vieoda verdiği siteye gireceksin.tabi önce üye olmak lazım zaten gerekli bilgi videoda var.sonra da donanımhaber e gönderecen ama buraya değil kayıt linkine.oda videonun altın da bastığın gibi girer siteye.
@skksgk
cvp1:öyle bir lüksümüz yok
cvp2:sen ilk önce 4 testi yap 4-5 puan istenilen puana yaklaş tığın zaman sistem kendiliğinden kabul ediyo sonra nature yap.
arkadaşlar umarım yararlı bilgiler vermişimdir yorumları okumaya devam ediyom
herkese başarılar dh ekibinede kolay gelsin baya bi çekiliş isimleri olcak.İnşallah bizede nasip olur(AMİN)
Video öncesi çıkan truvatek kasa reklamında çalan müzik çok hoşuma gidiyor. Var mıdır kimin parçası olduğunu yada parçanın adını bilen?
sean paul a benziyor
Grits - Ooh Ahh
Tokio drift'in soundtrack'larından...
burda yapacağımız yorumlarlada eğlenceli vakitler geçiririz.ama gerçekten zar zor oldu yaaa:D
herkese bol şans arkadaşlar