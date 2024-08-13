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Tam Boyutta Gör Id Software tarafından geliştirilip 1994 yılında piyasaya sürülen Doom II, ikonik FPS serisinin ikinci oyunu olarak bildiğiniz gibi oyuncularda ayrı bir yere sahip. Günümüze kadar çok sayıda farklı modla güncellenen yapım, son olarak Ray Traced (Yol İzleme) teknolojisine kavuştu. Oyunun yeni modu, artık indirilebilir durumda ve serinin ikinci oyununu gerçeküstü bir görünüme dönüştürüyor.

Doom II, Ray Traced ile çağ atladı

Döneminin en ikonik FPS oyunlarından Doom II, yalnızca ikonik bir birinci şahıs nişancı oyunu olmakla kalmadı, PC oyunlarının nasıl yapıldığı ve oynandığı konusunda büyük bir değişime yol açtı. Doom II: Ray Traced modu ise yapıma, küresel aydınlatma, ışın izlemeli gölgeler, vokseller ve sıvı tabanlı kan simülasyonu gibi özellikler ekleyerek yepyeni bir atmosfere kavuşturuyor.

Paylaşılan videoya baktığımızda, oyunun karanlık alanları daha korkutucu hale gelirken elbette aydınlatmalar ve yansımalar geliştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Daha önce Half-Life 1 ve Quake 1'de kullanılan ışın izleme, burada geliştirilmiş parçacık desteği ve daha iyi genel performansla yenilenmiş. Ayrıca DLSS 3 Frame Generation ve AMD FSR 3 desteğiyle geliyor.

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Üstüne üstlük mod yapımcısı, Doom II: Ray Traced sürümünün RTX Remix ile uyumlu olduğunu söylüyor. Böylece gelecekte daha çarpıcı bir görünüme kavuştuğunu görebiliriz. Doom II, Ray Traced moduna direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

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Doom II, Ray Traced ile çağ atladı: İşte video