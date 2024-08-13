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    Doom II, Ray Traced ile çağ atladı: İşte video

    1994 yapımı ikonik FPS oyunu Doom II, nihayet Ray Traced moduna kavuştu. İşte küresel aydınlatma, ışın izlemeli gölgeler ve daha fazlasıyla güncellenen oyundan görüntüler. 
    Doom II, Ray Traced ile çağ atladı: İşte video Tam Boyutta Gör
    Id Software tarafından geliştirilip 1994 yılında piyasaya sürülen Doom II, ikonik FPS serisinin ikinci oyunu olarak bildiğiniz gibi oyuncularda ayrı bir yere sahip. Günümüze kadar çok sayıda farklı modla güncellenen yapım, son olarak Ray Traced (Yol İzleme) teknolojisine kavuştu. Oyunun yeni modu, artık indirilebilir durumda ve serinin ikinci oyununu gerçeküstü bir görünüme dönüştürüyor.

    Doom II, Ray Traced ile çağ atladı

    Döneminin en ikonik FPS oyunlarından Doom II, yalnızca ikonik bir birinci şahıs nişancı oyunu olmakla kalmadı, PC oyunlarının nasıl yapıldığı ve oynandığı konusunda büyük bir değişime yol açtı. Doom II: Ray Traced modu ise yapıma, küresel aydınlatma, ışın izlemeli gölgeler, vokseller ve sıvı tabanlı kan simülasyonu gibi özellikler ekleyerek yepyeni bir atmosfere kavuşturuyor.

    Paylaşılan videoya baktığımızda, oyunun karanlık alanları daha korkutucu hale gelirken elbette aydınlatmalar ve yansımalar geliştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor.  Daha önce Half-Life 1 ve Quake 1'de kullanılan ışın izleme, burada geliştirilmiş parçacık desteği ve daha iyi genel performansla yenilenmiş. Ayrıca DLSS 3 Frame Generation ve AMD FSR 3 desteğiyle geliyor. 

    Üstüne üstlük mod yapımcısı, Doom II: Ray Traced sürümünün RTX Remix ile uyumlu olduğunu söylüyor. Böylece gelecekte daha çarpıcı bir görünüme kavuştuğunu görebiliriz. Doom II, Ray Traced moduna direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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