Doom II, Ray Traced ile çağ atladı: İşte video

Doom II, Ray Traced ile çağ atladı
Döneminin en ikonik FPS oyunlarından Doom II, yalnızca ikonik bir birinci şahıs nişancı oyunu olmakla kalmadı, PC oyunlarının nasıl yapıldığı ve oynandığı konusunda büyük bir değişime yol açtı. Doom II: Ray Traced modu ise yapıma, küresel aydınlatma, ışın izlemeli gölgeler, vokseller ve sıvı tabanlı kan simülasyonu gibi özellikler ekleyerek yepyeni bir atmosfere kavuşturuyor.
Paylaşılan videoya baktığımızda, oyunun karanlık alanları daha korkutucu hale gelirken elbette aydınlatmalar ve yansımalar geliştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Daha önce Half-Life 1 ve Quake 1'de kullanılan ışın izleme, burada geliştirilmiş parçacık desteği ve daha iyi genel performansla yenilenmiş. Ayrıca DLSS 3 Frame Generation ve AMD FSR 3 desteğiyle geliyor.
Üstüne üstlük mod yapımcısı, Doom II: Ray Traced sürümünün RTX Remix ile uyumlu olduğunu söylüyor. Böylece gelecekte daha çarpıcı bir görünüme kavuştuğunu görebiliriz. Doom II, Ray Traced moduna direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.