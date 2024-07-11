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    Need for Speed Underground, RTX Remix ile yepyeni bir oyun oldu

    Tüm zamanların en klasik yarış oyunlarından biri olan Need for Speed Underground, Nvidia'nın RTX Remix'i ile adeta yeni bir hayata başlıyor. Yapılan mod ise harika görünüyor.
    Need for Speed Underground, RTX Remix ile yepyeni bir oyun oldu Tam Boyutta Gör
    EA Black Box tarafından geliştirilip 2003 yılında piyasaya sürülen Need for Speed: Underground, ikonik serinin senaryolu ilk oyunu olarak oyuncularda ayrı bir yere sahip. 15 milyon kopyadan fazla satan oyun, halen NFS serisinin tutkunları tarafında bir gün "remake" olarak gelecek diye bekleniyor. Resmi bir remake ne zaman gelir bilinmez ancak Nvidia'nın RTX Remix'i ile orijinal Need for Speed Underground, adeta yepyeni bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

    NFS Underground, RTX Remix ile hayat buldu

    Need for Speed Underground için RTX Remix temelli modun yapımına bu yılın başlarında alessandro893 tarafından başlanmıştı. RTX Remix ile oyunlara tam ışın izleme ve modern işleme teknolojilerinin eklenmesi kolaylaşıyor. RTX Remix ayrıca oyun içi dokuları ve materyalleri PBR veya Fiziksel Tabanlı Render sürümleriyle değiştirmeyi kolaylaştırarak gelişmiş aydınlatma, derinlik ve diğer efektlere olanak tanıyor. Ayrıca RTX Remix, görüntü doğruluğunu ve performansı iyileştirmek için DLSS yükseltme, Ray Reconstruction ve Frame Generation için yerleşik desteğe de sahip.

    Need for Speed Underground özelinde ise v0.1 sürümü bu hafta yayınlandı. Halen modun üzerinde çalışılıyor olsa da yeni sürüm performansı artırırken birçok yeni PBR dokusu ekleyerek yol ve duvarlar gibi unsurları daha gerçekçi bir hale sokuyor. 2.500'den fazla ışık eklenip güncellenirken ışın izleme, gölge ve yansımalar da Remix ile oyuna eklenmiş durumda.

    Need for Speed Underground, RTX Remix ile yepyeni bir oyun oldu Tam Boyutta Gör
    RTX Remix'in AI özellikleri sayesinde de oyunun mevcut dokularının yükseltildiği bazılarının ise Stable Diffusion kullanılarak sıfırdan oluşturulduğu belirtiliyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde ise aşağıdaki video ortaya çıkıyor. Açıkçası şimdiden oldukça etkileyici görünüyor.

    Nvidia, geçtiğimiz haftalarda RTX Remix'in tamamen açık kaynak kodlu olacağını ve 20.000'den fazla mod yapımcısına ev sahipliği yapan platformun yeteneklerinin daha da gelişeceğini duyurmuştu. RTX Runtime SDK ve RTX Remix Toolkit'in açık kaynak haline gelmesiyle geliştiriciler ve mod yapımcılar teknoloji üzerinde daha fazla kontrole sahip oldular. RTX Remix Toolki şimdiye kadar 20.000'den fazla mod yapımcısı tarafından klasik oyunları modlamak için kullanıldı ve 130'dan fazla RTX remaster'ı üretildi.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99270/need-for-speed-underground-rtx-remix-mod-gets-one-step-closer-to-racing-perfection/index.html https://www.moddb.com/mods/need-for-speed-underground-rtx-remix
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 14 saat önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 16 saat önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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