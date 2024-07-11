Need for Speed Underground, RTX Remix ile yepyeni bir oyun oldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör EA Black Box tarafından geliştirilip 2003 yılında piyasaya sürülen Need for Speed: Underground, ikonik serinin senaryolu ilk oyunu olarak oyuncularda ayrı bir yere sahip. 15 milyon kopyadan fazla satan oyun, halen NFS serisinin tutkunları tarafında bir gün "remake" olarak gelecek diye bekleniyor. Resmi bir remake ne zaman gelir bilinmez ancak Nvidia'nın RTX Remix'i ile orijinal Need for Speed Underground, adeta yepyeni bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

NFS Underground, RTX Remix ile hayat buldu

Need for Speed Underground için RTX Remix temelli modun yapımına bu yılın başlarında alessandro893 tarafından başlanmıştı. RTX Remix ile oyunlara tam ışın izleme ve modern işleme teknolojilerinin eklenmesi kolaylaşıyor. RTX Remix ayrıca oyun içi dokuları ve materyalleri PBR veya Fiziksel Tabanlı Render sürümleriyle değiştirmeyi kolaylaştırarak gelişmiş aydınlatma, derinlik ve diğer efektlere olanak tanıyor. Ayrıca RTX Remix, görüntü doğruluğunu ve performansı iyileştirmek için DLSS yükseltme, Ray Reconstruction ve Frame Generation için yerleşik desteğe de sahip.

Need for Speed Underground özelinde ise v0.1 sürümü bu hafta yayınlandı. Halen modun üzerinde çalışılıyor olsa da yeni sürüm performansı artırırken birçok yeni PBR dokusu ekleyerek yol ve duvarlar gibi unsurları daha gerçekçi bir hale sokuyor. 2.500'den fazla ışık eklenip güncellenirken ışın izleme, gölge ve yansımalar da Remix ile oyuna eklenmiş durumda.

Tam Boyutta Gör RTX Remix'in AI özellikleri sayesinde de oyunun mevcut dokularının yükseltildiği bazılarının ise Stable Diffusion kullanılarak sıfırdan oluşturulduğu belirtiliyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde ise aşağıdaki video ortaya çıkıyor. Açıkçası şimdiden oldukça etkileyici görünüyor.

Büyük bütçeli Türk oyunu Black State için ilk fragman yayınlandı 16 sa. önce eklendi

Nvidia, geçtiğimiz haftalarda RTX Remix'in tamamen açık kaynak kodlu olacağını ve 20.000'den fazla mod yapımcısına ev sahipliği yapan platformun yeteneklerinin daha da gelişeceğini duyurmuştu. RTX Runtime SDK ve RTX Remix Toolkit'in açık kaynak haline gelmesiyle geliştiriciler ve mod yapımcılar teknoloji üzerinde daha fazla kontrole sahip oldular. RTX Remix Toolki şimdiye kadar 20.000'den fazla mod yapımcısı tarafından klasik oyunları modlamak için kullanıldı ve 130'dan fazla RTX remaster'ı üretildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Need for Speed Underground, RTX Remix ile yepyeni bir oyun oldu