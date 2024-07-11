Need for Speed Underground, RTX Remix ile yepyeni bir oyun oldu

NFS Underground, RTX Remix ile hayat buldu
Need for Speed Underground için RTX Remix temelli modun yapımına bu yılın başlarında alessandro893 tarafından başlanmıştı. RTX Remix ile oyunlara tam ışın izleme ve modern işleme teknolojilerinin eklenmesi kolaylaşıyor. RTX Remix ayrıca oyun içi dokuları ve materyalleri PBR veya Fiziksel Tabanlı Render sürümleriyle değiştirmeyi kolaylaştırarak gelişmiş aydınlatma, derinlik ve diğer efektlere olanak tanıyor. Ayrıca RTX Remix, görüntü doğruluğunu ve performansı iyileştirmek için DLSS yükseltme, Ray Reconstruction ve Frame Generation için yerleşik desteğe de sahip.
Need for Speed Underground özelinde ise v0.1 sürümü bu hafta yayınlandı. Halen modun üzerinde çalışılıyor olsa da yeni sürüm performansı artırırken birçok yeni PBR dokusu ekleyerek yol ve duvarlar gibi unsurları daha gerçekçi bir hale sokuyor. 2.500'den fazla ışık eklenip güncellenirken ışın izleme, gölge ve yansımalar da Remix ile oyuna eklenmiş durumda.
Nvidia, geçtiğimiz haftalarda RTX Remix'in tamamen açık kaynak kodlu olacağını ve 20.000'den fazla mod yapımcısına ev sahipliği yapan platformun yeteneklerinin daha da gelişeceğini duyurmuştu. RTX Runtime SDK ve RTX Remix Toolkit'in açık kaynak haline gelmesiyle geliştiriciler ve mod yapımcılar teknoloji üzerinde daha fazla kontrole sahip oldular. RTX Remix Toolki şimdiye kadar 20.000'den fazla mod yapımcısı tarafından klasik oyunları modlamak için kullanıldı ve 130'dan fazla RTX remaster'ı üretildi.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99270/need-for-speed-underground-rtx-remix-mod-gets-one-step-closer-to-racing-perfection/index.html https://www.moddb.com/mods/need-for-speed-underground-rtx-remix Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.