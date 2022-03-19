Çalışma: 4. doz mRNA Covid-19 aşısı, az düzeyde ek koruma sağlıyor

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Geçtiğimiz yılın sonlarında Covid-19 aşısının dördüncü doz uygulamalarına başlayan İsrail, aşının etkinliği üzerine bir araştırma yaptı. Bilim insanları, yaptıkları bir çalışmayla dördüncü dozun üçüncü doza göre yalnızca az miktarda ek koruma sağladığı sonucuna vardı.

Yaşlılarda ve kronik hastalarda koruma daha yüksek olabilir

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nde(CDC) yapılan bir araştırma, üçüncü doz mRNA Covid-19 aşısının Omicron varyantından kaynaklanan hastalıklara karşı korumada önemli bir yere sahip olduğunu gösterdi. Araştırmada elde edilen veriler ayrıca enfeksiyona karşı üçüncü doz aşı korumasının yaklaşık dört ay sonra önemli ölçüde düştüğünü ortaya koydu.

Bunun üzerine dördüncü doz Covid-19 aşısını uygulayan ilk ülke olan İsrail'de dördüncü dozun etkinliği üzerine bir çalışma gerçekleştirildi. Hem Pfizer hem de Moderna aşısı üzerinde yapılan çalışmada, dört dozlu grupları üç dozlu kontrol gruplarıyla karşılaştırırken pozitif Omicron vakalarında yalnızca küçük farklılıklar olduğu gözlemlendi. Bununla birlikte bilim insanları, dördüncü dozun yaşlı ve kronik hastalığa sahip insanlarda daha koruyucu bir etki sunabileceğini söylüyor.

Pfizer grubundaki katılımcıların %18,3'ü ve Moderna grubundakilerin %20,7'si Omicron varyantı ile enfekte olurken üç dozlu kontrol grubunda bu oran %25 olarak gerçekleşti. Çalışmadaki katılımcıların büyük bir çoğunluğunun genç ve sağlıklı bireylerden oluştuğu belirtiliyor.

İsrail'deki çalışmalar haricinde 60 yaş üstü kişilerde mRNA aşılarının dördüncü dozunun etkinliği üzerine henüz yayımlanmamış bir çalışmada dördüncü dozun, üç doza kıyasla şiddetli hastalıkları önemli ölçüde azalttığı bulundu.

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Leicester Üniversitesi'nden klinik bir virolog olan Julian Tang, çalışmaların faydalı olduğunu belirtmekle beraber Omicron'a karşı tasarlanmış yeni Covid-19 aşılarına ihtiyaç olduğunu söyledi. Reading Üniversitesi'nden Simon Clarke ise yeni varyantları daha iyi hedeflemek için aşıları güncel tutmak gerektiğine değindi.

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Dördüncü doz mRNA Covid-19 aşısı, az düzeyde ek koruma sağlıyor