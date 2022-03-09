Covid-19, hafif atlatanlarda bile beyin hasarına sebep olabiliyor

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Covid-19'u atlatan kişiler üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmada hastalığı hafif veya orta derecede atlatanlarda bile SARS-CoV-2 virüsünün beyinde gri madde kaybına ve koku ve hafızaya bağlı alanlar da dahil olmak üzere önemli nörolojik değişikliklere sebep olduğu gözlemlendi.

Bilişsel düşüşler de görüldü

Oxford Üniversitesi araştırmacıları, Birleşik Krallık Biobank görüntüleme merkezlerinden elde ettikleri verilerle Covid-19'un hastalar üzerindeki etkilerine dair bir çalışma gerçekleştirdiler. Çalışma kapsamında toplamda 785 kişiyle ortalama 38 ay arayla iki kez tarama ve bilişsel testler yapıldı.

Toplam 785 katılımcının Mart 2020'den Nisan 2021'e kadar 401'ine Covid-19 teşhisi kondu. Bu 401 kişinin 2 tanesi yoğun bakımda olmak üzere toplamda yalnızca 15 tanesi hastanede tedavi gördü. Covid-19 teşhisi konulmayan 384 kişiyi ise çalışmada kontrol grubu olarak yer aldı. Araştırmacılar, teşhis konulan kişileri hem hastalığa yakalanmadan önceki taramalarıyla hem de kontrol grubuyla karşılaştırdı.

Covid-19'dan kurtulanların ikinci beyin taramaları teşhisten ortalama 141 sonra gerçekleştirildi. Karşılaştırılmalar yapıldığında koku duyusunda azalma, koku alma korteksi ile bağlantılı alanlarda beyin doku hasarı, tüm beyin hacminde bir azalma ve beyin omurilik sıvısı hacminde bir artış gibi değişimler gözlemlendi. Ayrıca bilişsel testlerde de Covid-19 atlatan kişiler kontrol grubuna göre testi daha uzun sürelerde tamamlayabildiler.

Çalışmanın yazarlarından birisi: "Enfekte olmuş katılımcılar, iki zaman noktası arasında ortalama olarak daha büyük bilişsel düşüş gösterdi. Önemli olan bu görüntüleme ve bilişsel boylamsal etkiler, hastaneye kaldırılan 15 vaka hariç tutulduktan sonra da aynı görülüyordu." dedi.

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Araştırmacılar, istatistiklerin ortalama bir etkiyi temsil ettiğini ve bunun Covid-19'dan kurtulan her kişide beyin değişiklikleri olacağı anlamına gelmediğini belirttiler. Çalışma ayrıca Delta veya Omicron varyantlarını da kapsamıyor.

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