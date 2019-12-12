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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dört arka kameralı Galaxy A71 duyuruldu

    6.7 inçlik Super AMOLED ekran, 64MP çözünürlüğünde ana kamera, makro sensör, L şeklinde kamera yuvası yeni Samsung Galaxy A71 modelinin özellikleri arasında.
    13 sa.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dört arka kameralı Galaxy A71 duyuruldu
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    Samsung’un yeni Galaxy A 2020 serisinin ilk üyesi Galaxy A51 modelini Vietnam’da tanıtmasının ardından Galaxy A71 modeli de resmiyet kazandı. Galaxy A71 modeli delikli çentik tasarımı ve makro kamerası ile dikkat çekiyor.

    Galaxy A71 özellikleri

    Galaxy A71 modelinde önceki nesilde yer alan 6.7 inçlik 1080×2400 çözünürlüğünde Super AMOLED ekran kendisine yer buluyor. Farklı olarak orta üst kısma delikli çentik tasarımı yerleştirilmiş. Parmak izi okuyucu yine ekrana entegre.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy S11 canlı görselleri sızdırıldı"

    Telefona Snapdragon 730 olduğu tahmin edilen 8 çekirdekli bir yonga seti güç veriyor. 6GB/8GB RAM bellek seçeneği ve 128GB depolama kapasitesi ile sistem desteklenirken 4500mAh kapasiteli batarya da yerini korumuş.

    Arka kısımda yeni L şeklinde kamera yuvası tasarımını görüyoruz. Ana sensör 64MP çözünürlüğünde. Yanında ise 12MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör, 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 5MP çözünürlüğünde yeni makro sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. Henüz Galaxy A71 için henüz bir fiyat açıklanmadı.



    https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-a71-unveiled-android-10-macro-camera/ Yorum Yaz
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    strathmorea 13 sa. en beğenilen
    O işlemciyle 3000 tl nin üzerinde olmaması lazım diyeceğim ama telefonu 4000 den satışa çıkartacak en yakın ihtimalle.
    Yanıtla +7
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    Ronades 13 sa.
    4 kamera nedir arkadaş,ne işe yaradıkları bile belli değil.Kaç kişi kullanıyor diye araştırma yapsalar yüzde 10u geçmez.Çirkin durmasını geçtim,sırf bu yüzden 50-100 dolar fazla itelemeye çalışıyolar.Kaliteleri desen vasatın altında.Tek kamera koy düzgün koy arkadaş.Telefon pazarı iyice boka sarmaya başladı.
    4 kamera nedir arkadaş,ne işe yaradıkları bile belli değil.Kaç kişi kullanıyor diye araştırma yapsalar yüzde 10u geçmez.Çirkin durmasını geçtim,sırf bu yüzden ...
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    WarSaw 1 sa.
    4 olmamışya arkayı full kamerayla donatsalarmış keşke olmamış böyle tasarımda asitmetri var göze batıyor
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    Raphaël 9 sa.
    Kameralar daha kotu konumlandirilamazmis.
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    Ronades 13 sa.
    4 kamera nedir arkadaş,ne işe yaradıkları bile belli değil.Kaç kişi kullanıyor diye araştırma yapsalar yüzde 10u geçmez.Çirkin durmasını geçtim,sırf bu yüzden 50-100 dolar fazla itelemeye çalışıyolar.Kaliteleri desen vasatın altında.Tek kamera koy düzgün koy arkadaş.Telefon pazarı iyice boka sarmaya başladı.
    Yanıtla +5
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    strathmorea 13 sa. en beğenilen
    O işlemciyle 3000 tl nin üzerinde olmaması lazım diyeceğim ama telefonu 4000 den satışa çıkartacak en yakın ihtimalle.
    Yanıtla +7
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