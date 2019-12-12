Dört arka kameralı Galaxy A71 duyuruldu

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Samsung’un yeni Galaxy A 2020 serisinin ilk üyesi Galaxy A51 modelini Vietnam’da tanıtmasının ardından Galaxy A71 modeli de resmiyet kazandı. Galaxy A71 modeli delikli çentik tasarımı ve makro kamerası ile dikkat çekiyor.

Galaxy A71 özellikleri

Galaxy A71 modelinde önceki nesilde yer alan 6.7 inçlik 1080×2400 çözünürlüğünde Super AMOLED ekran kendisine yer buluyor. Farklı olarak orta üst kısma delikli çentik tasarımı yerleştirilmiş. Parmak izi okuyucu yine ekrana entegre.

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Telefona Snapdragon 730 olduğu tahmin edilen 8 çekirdekli bir yonga seti güç veriyor. 6GB/8GB RAM bellek seçeneği ve 128GB depolama kapasitesi ile sistem desteklenirken 4500mAh kapasiteli batarya da yerini korumuş.

Arka kısımda yeni L şeklinde kamera yuvası tasarımını görüyoruz. Ana sensör 64MP çözünürlüğünde. Yanında ise 12MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör, 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 5MP çözünürlüğünde yeni makro sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. Henüz Galaxy A71 için henüz bir fiyat açıklanmadı.

https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-a71-unveiled-android-10-macro-camera/