Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy S11 canlı görselleri sızdırıldı

    Galaxy S11 serisi arka kısımdaki dörtgen şeklinde kamera yuvası ile dikkat çekiyor. Samsung ilk kez özelleştirilmiş yüksek performanslı 108MP sensöre yer verecek.
    2 gün
    5,6b
    2
    22
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Galaxy S11 canlı görselleri sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung’un yeni yıldaki ilk amiral gemisi olacak Galaxy S11 için hazırlıklar son aşamaya gelirken artık prototip süreci de başladı. Modelin ilk prototipleri ise mühendislerin elinde test ediliyor.

    Galaxy S11 neler sunacak?

    İnternete sızdırılan görseller Galaxy S11 modelini muhafazası içerisinde gösteriyor. Genelde dış tasarımın sızdırılmasını istemeyen firmalar bu tarz kalın bir muhafaza tercih ediyor. Bununla birlikte telefonun dörtgen şeklindeki kamera yuvası belli oluyor. Daha önce gündeme gelen şablon tasarımlarında da dörtgen kamera tasarımı ifade edilmişti.

    Ayrıca Bkz. "Deepfake videolar Snapchat platformunda"

    Galaxy S11 modeli 108MP ana kamerasıyla dikkat çekecek. Aslında ilk 108MP kameralı telefon değil ancak Samsung özelleştirilmiş bir sensör kullanıyor. 1.3 inçlik sensör ISOCELL Bright HMX sensöründen daha iyi sonuçlara imza atıyor. Bu özel sensör Galaxy S11+modeline ait olacak. Standart ISOCELL Bright HMX sensör ise Galaxy S11 modelinde kullanılacak.

    Galaxy S11 canlı görselleri sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Diğer taraftan Galaxy S11 ve S11+ modellerinde 120Hz ekran kullanılırken düz ekranlı Galaxy S11e için ise 90Hz ekran olacağı ifade ediliyor. Yonga seti tarafında ise Snapdragon 865 ve Exynos 9830 tercihi yapılacak. Bölgeye göre yonga setleri ve 4G/5G destekleri şekillendirilecek. Konfigürasyon ise 12GB ve 512GB kapasiteye kadar çıkacak.

    IP68 ile suya dayanıklı olan Galaxy S11 serisi batarya tarafında da iddialı. Galaxy S11+ modelinin 5000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı iddia ediliyor. Galaxy S10+ modelinde 4100mAh kapasiteli bir batarya yer alıyordu. Serinin diğer modellerinde de batarya kapasitesinin artacağı tahmin ediliyor.

    Galaxy S11 canlı görselleri sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör



    https://www.gizmochina.com/2019/12/09/purported-samsung-galaxy-s11-appears-in-first-leaked-shots/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ~Lion King~ 2 gün en beğenilen
    Samsung modelleri sizce de çok çabuk eskimiyor mu? Yeni model çıkınca eskisi direkt gözden düşüyor.
    4 Yanıt Yanıtla +20
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    alaz1903 2 gün
    Sızdırılan canlı görseller şununla mı çekildi acaba?

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla +18
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    esmerbuyucu 2 gün ~Lion King~
    Android telefonların çoğu öyle.
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    astegon 1 gün
    Exynos a dandik de demişler.

    ha ha ha

    Exynos 960 ile çıkacaktı hani? Yoksa S11 5G edition mı olacak. Pöfff...

    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    freedomfighter 1 gün
    Haberi yapan bilgiyi nereden almış foto dışında? Hani artık o dandik exynos işlemcileri çıkartmayacaklardı? şaşırdım görünce.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Sedunar 1 gün
    Para tuzağı
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    huseyincarnege 1 gün
    samsung apple le çirkinlik yarışınamı girdi acaba
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    beter.böcek 1 gün
    Bi eskilerden Note 8 alayım dedim fiyat halâ 5.000 bandında 😃 Ki S9'a hiç girmiyorum.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    nightsoldier 1 gün
    2 sene icinde arayuz ve performans dahil tum guncellemelerin kesilecegi,

    Cikarken 15 bin isteyip 2 ay icinde 7 bine bile zor satilacagi,

    Kasadaki en en en ufak bir cizigin garanti disi sayilarak, kullanicilari hakem heyetleriyle yuzgoz edecegi,

    Verilen guncellemelerin cok cok gec gelmesi



    Disinda samsung kullanilir
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    dt1907 1 gün nightsoldier
    bu dediğim kriterleri hangi marka yapmıyor merak ettim tercihim o yönde olur.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    cumur 2 gün dt1907
    görseldeki kamera yapısı ile gelecekse bunların hiçbirine uymuyor
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    kntrli 2 gün
    Telefonlarda son yıllarda ekran büyütmek MP arttırmak dışında bir numara yok. Nerde o eskiden heyecanla yeni modellerin tanıtılacağı günü beklediğimiz günler Xperia Z Samsung S2. S3 gibi hey gidi günler
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    alaz1903 2 gün
    Sızdırılan canlı görseller şununla mı çekildi acaba?

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla +18
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    stalker(1979) 2 gün alaz1903
    Bunla çekilseydi cam gibi olurdu. Hesap makinesi ile çekilmiş :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    12 Angry Men 2 gün
    Çinli markalardan sonra samsung'un bir albenisi kalmadı benim gözümde.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    TITAN +155 ProfXavier +142 Fiat S.p.A. +133 keremec +125 cengizhan72 +112 TIME +112 Ceqa +108 Jon_Kar +106 haQQo +104 kucukyenici +103
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    2 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    5557 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    samsung, galaxy s11 ve
    6 etiket daha galaxy s11+ Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler Popüler
    Facebook Sayfası258,7b
    Twitter Profili77,9b
    YouTube Kanalı261b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Oppo 320 milyon akıllı telefonda, Android tabanlı ColorOS kullanıldığını açıkladı 1 gün Oppo Reno 3 serisi 26 Aralık'ta tanıtılacak 1 gün LG Gram dizüstü serisi güncellendi 1 gün Microsoft, Windows 7'deki virüs yazılımı Security Essentials'ı artık güncellemeyecek 1 gün Birden fazla telefonu Samsung televizyonunuza yansıtabileceksiniz 1 gün Samsung, Galaxy S11 serisini 18 Şubat'ta tanıtmayı planlıyor 2 gün Apple'ın iPhone 11 üretimini yüzde 25 azaltacağı iddia ediliyor 2 gün Netflix, The Irishman'in izlenme rakamlarını açıkladı 2 gün 2019'da 10 milyar dolar gişe hasılatı yapan Disney, sinema tarihine geçti 2 gün Gmail'de e-postalar artık ek olarak gönderilebilecek 2 gün Mac Pro ve Apple Pro Display XDR Türkiye fiyatı belli oldu! 2 gün Amazon'un sahip olduğu Ring ilk akıllı ampulünü geliştiriyor 2 gün Nokia 7.1 için Android 10 güncellemesi başladı 2 gün iOS 13.3 ve iPadOS 13.3 çıktı! İşte yenilikler ve çözülen sorunlar 2 gün Monster'da Bu Hafta - Need for Speed Heat 2 gün Resident Evil 3 Remake, 3 Nisan 2020’de PS 4, Xbox One ve PC’ye geliyor 2 gün Yeni BMW 4 Serisi Coupe'nin kamuflajlı fotoğrafları devasa böbrek ızgarayı doğruluyor 2 gün 10 çekirdekli Intel Core i9 işlemcisinin çıkış tarihi sızdı 2 gün Kaz simülasyonu PS4 ve Xbox One’a geliyor 2 gün RX 5600’ün bellek kapasitesi EEC listesinde ortaya çıktı 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Galaxy S11 canlı görselleri sızdırıldı Sonraki Redmi markası ilk yönlendiricisini duyurdu 2 gün ABD, Türkiye’ye sattığı F-35’leri geri satın alacak 2 gün Düşük miktardaki alkol tüketimi kanser riskini artırıyor 2 gün Wunderlist kapanıyor 2 gün Volkswagen'den Tesla'ya mesaj: "Gelecek yıl rekabet çok daha güçlü olacak" 2 gün Oppo zengin gerçeklik gözlüklerini duyurdu 2 gün Teknofest ilk kez İstanbul dışında düzenlenecek 2 gün Yapay zekalı LEGO ayrıştırma makinesi ile tanışın 2 gün Küresel silah satışlarında Türk şirketler ilk 100'de 2 gün En ucuz 5G telefonu Redmi K30 tanıtıldı 2 gün Ozon tabakasındaki iyileşme, iklim değişikliğini de yavaşlatıyor 2 gün RedmiBook 13 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 gün Ghostbusters: Afterlife fragmanı yayınlandı 2 gün Apple 28 yıl aradan sonra CES 2020 fuarında 3 gün İklim değişikliği, okyanuslardaki oksijen seviyesini düşürüyor 3 gün Yapay zekâ duvarın gerisini de görebilecek 3 gün Dünya'da üretilen Passat'ların yüzde 30'unu Türkiye alıyor 3 gün Microsoft Math Solver, yapay zekâ ile matematik problemleri çözüyor 3 gün Çin’den ABD’ye karşılık geldi: Yabancı bilgisayar ve yazılım kullanımı yasaklanıyor 3 gün Altın Küre Ödülleri'ne Netflix damga vurdu: İşte açıklanan adaylar Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Entelektüel insan ne tür müzik dinler ? Paylaşıyoruz
    DH Forum
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim