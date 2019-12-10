Galaxy S11 canlı görselleri sızdırıldı

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Samsung’un yeni yıldaki ilk amiral gemisi olacak Galaxy S11 için hazırlıklar son aşamaya gelirken artık prototip süreci de başladı. Modelin ilk prototipleri ise mühendislerin elinde test ediliyor.

Galaxy S11 neler sunacak?

İnternete sızdırılan görseller Galaxy S11 modelini muhafazası içerisinde gösteriyor. Genelde dış tasarımın sızdırılmasını istemeyen firmalar bu tarz kalın bir muhafaza tercih ediyor. Bununla birlikte telefonun dörtgen şeklindeki kamera yuvası belli oluyor. Daha önce gündeme gelen şablon tasarımlarında da dörtgen kamera tasarımı ifade edilmişti.

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Galaxy S11 modeli 108MP ana kamerasıyla dikkat çekecek. Aslında ilk 108MP kameralı telefon değil ancak Samsung özelleştirilmiş bir sensör kullanıyor. 1.3 inçlik sensör ISOCELL Bright HMX sensöründen daha iyi sonuçlara imza atıyor. Bu özel sensör Galaxy S11+modeline ait olacak. Standart ISOCELL Bright HMX sensör ise Galaxy S11 modelinde kullanılacak.

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Diğer taraftan Galaxy S11 ve S11+ modellerinde 120Hz ekran kullanılırken düz ekranlı Galaxy S11e için ise 90Hz ekran olacağı ifade ediliyor. Yonga seti tarafında ise Snapdragon 865 ve Exynos 9830 tercihi yapılacak. Bölgeye göre yonga setleri ve 4G/5G destekleri şekillendirilecek. Konfigürasyon ise 12GB ve 512GB kapasiteye kadar çıkacak.

IP68 ile suya dayanıklı olan Galaxy S11 serisi batarya tarafında da iddialı. Galaxy S11+ modelinin 5000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı iddia ediliyor. Galaxy S10+ modelinde 4100mAh kapasiteli bir batarya yer alıyordu. Serinin diğer modellerinde de batarya kapasitesinin artacağı tahmin ediliyor.

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https://www.gizmochina.com/2019/12/09/purported-samsung-galaxy-s11-appears-in-first-leaked-shots/