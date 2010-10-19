Dört yıl sonra tekrar: GeForce 7950GT AGP yeniden piyasada

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nvidia tarafından ilk defa 14 Eylül 2006'da lanse edilen GeForce 7950GT'nin AGP versiyonu Japon üretici Clevery tarafından yıllar sonra yeniden piyasaya sürüldü. Çıktığı dönemde AGP versiyonu sadece XFX tarafından üretilen GeForce 7950GT AGP, Nvidia'nın G71 GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan Clevery'nin "eski" yeni modeli, 512MB GDDR3 bellekle geliyor. 24x pixel shader iş hattına sahip olan ekran kartının grafik birimi 500MHz'de, bellekleri ise 1200MHz'de görev yapıyor.
Görüntü aktarımı için çift DVI ve S-video portlarını kullanan Clevery GeForce 7950GT AGP, 160$ civarında bir fiyatlandırma ile sunuluyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
böyle kartları 100-150 TL den satsalar süper olur.gerisi boş....
Agp kullanan yok olsa bile agp sistemleri (p4 3ghz) artık oyunlar için yetersiz.
herhalde nostalji yaptılar kendilerince...
@showstopper41
x10000
Sempron 140 işlemci = 34$ (x2 şansı var)
2GB 800MHZ DDR2= 37$
GT240 512Mb GDDR5 =70$
Toplam = 190$
Eski parçalar da 30$ etsin hadi. Aynı paraya daha güçlü PC ye geçiş yapılablir.