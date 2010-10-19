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Dört yıl sonra tekrar: GeForce 7950GT AGP yeniden piyasada

8 yıl
18,1b
1
72
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dört yıl sonra tekrar: GeForce 7950GT AGP yeniden piyasada
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Nvidia tarafından ilk defa 14 Eylül 2006'da lanse edilen GeForce 7950GT'nin AGP versiyonu Japon üretici Clevery tarafından yıllar sonra yeniden piyasaya sürüldü. Çıktığı dönemde AGP versiyonu sadece XFX tarafından üretilen GeForce 7950GT AGP, Nvidia'nın G71 GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan Clevery'nin "eski" yeni modeli, 512MB GDDR3 bellekle geliyor. 24x pixel shader iş hattına sahip olan ekran kartının grafik birimi 500MHz'de, bellekleri ise 1200MHz'de görev yapıyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI ve S-video portlarını kullanan Clevery GeForce 7950GT AGP, 160$ civarında bir fiyatlandırma ile sunuluyor.

Dört yıl sonra tekrar: GeForce 7950GT AGP yeniden piyasada
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Dört yıl sonra tekrar: GeForce 7950GT AGP yeniden piyasada
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Dört yıl sonra tekrar: GeForce 7950GT AGP yeniden piyasada
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acbold 8 yıl
gt 480 alanlar bu kartı görünce acele ettiklerine üzülecekler :D:D:D keşke biraz daha beklesek dicekler :pppp
böyle kartları 100-150 TL den satsalar süper olur.gerisi boş....
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berkaylive 8 yıl
agp kullandığım son zamanlarda çıksaydı alırdım herhalde bu kartı ama çok geç kaldılar arkadaşımada katılıyorum agpyi erken yediler daha ömrü vardı
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Tolgá 8 yıl
Hemen 10 tane sipariş ediyorum
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mavizaman 8 yıl
hiç güleceğim yoktu...
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selahattın ısık 8 yıl

mavizaman

hiç güleceğim yoktu...


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vidoko 8 yıl
agp kullanan çok az kaldı bu kartı piyasaya sürmeleri intahar olmuşş bence
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Batuist 8 yıl
adamlar bu gpuyu nereden bulmuşlar yahu.. kesin ellerinde patladı bu kartlar zamanında dünyanın parasına satmak istediler satamadılar sonra ellerinde patlayınca şimdi ortaya çıkardılar.. ne kadara satsak kardır hesabı..
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napolyon94 8 yıl
hd4650 den sonra agp çıkmaz diyordum ama ....
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MxFxOx 8 yıl
Fena kart değil ama 4 sene önceki bir karta kimse 160$=250Tl vermez.
Agp kullanan yok olsa bile agp sistemleri (p4 3ghz) artık oyunlar için yetersiz.
herhalde nostalji yaptılar kendilerince...
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MIKROP DOGAN 8 yıl
fiyatı düşerse almayı düşünüyorum








@showstopper41

x10000
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OverClocK1ng 8 yıl
Biraz daha para eklenerek ve eldeki AGP sistemi 2. el de satıp paraya ekleyerek yeni bir sistem almak daha mantıklı.
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Dovahkiin 8 yıl
AGP kullanıcılarının oranı küçümsenmeyecek düzeyde. Keşke adam gibi ucuza satsalardı da en azından insanlar platform değiştirine kadar rahatça kullansaydı, çoğu kişi platform değiştirmek yerine hala AGP kart alıyor...
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husNUKE 8 yıl
bu kartla ne mario oynanır ama, 100 fps altına düşmez
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showstopper41 8 yıl
760G anakart = 50$
Sempron 140 işlemci = 34$ (x2 şansı var)
2GB 800MHZ DDR2= 37$
GT240 512Mb GDDR5 =70$
Toplam = 190$

Eski parçalar da 30$ etsin hadi. Aynı paraya daha güçlü PC ye geçiş yapılablir.
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Volkanbaba 8 yıl
Agp mi
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The@Thing 8 yıl
nvıdıa yine şaşırdı
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