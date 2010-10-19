Dört yıl sonra tekrar: GeForce 7950GT AGP yeniden piyasada

Nvidia tarafından ilk defa 14 Eylül 2006'da lanse edilen GeForce 7950GT'nin AGP versiyonu Japon üretici Clevery tarafından yıllar sonra yeniden piyasaya sürüldü. Çıktığı dönemde AGP versiyonu sadece XFX tarafından üretilen GeForce 7950GT AGP, Nvidia'nın G71 GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan Clevery'nin "eski" yeni modeli, 512MB GDDR3 bellekle geliyor. 24x pixel shader iş hattına sahip olan ekran kartının grafik birimi 500MHz'de, bellekleri ise 1200MHz'de görev yapıyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI ve S-video portlarını kullanan Clevery GeForce 7950GT AGP, 160$ civarında bir fiyatlandırma ile sunuluyor.