Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Down sendromunu tedavi etmenin potansiyel bir yolu bulundu

    Bilim insanları Down sendromuna yol açan fazla 21. kromozomu CRISPR tabanlı yöntemle susturmayı başardı. Bulgular, hastalık için ilk etkili tedavinin önünü açabilir.

    Bilim dünyası, en yaygın genetik hastalıklardan biri olan Down sendromuna yönelik çığır açabilecek bir yaklaşım üzerinde ilerleme kaydediyor. ABD’de Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi ve Harvard Tıp Fakültesi’nde görev yapan nörologlar tarafından yürütülen yeni araştırma, Down sendromuna neden olan genetik hatanın doğrudan hedef alınabileceğini ortaya koydu.

    Fazla kromozomu susturma yöntemi

    Down sendromu, büyük çoğunlukla 21. kromozomun üç kopya halinde bulunması (trisomi 21) nedeniyle ortaya çıkıyor. Araştırmacılar, CRISPR/Cas9 gen düzenleme teknolojisinin modifiye edilmiş bir versiyonunu kullanarak bu ekstra kopyayı laboratuvar ortamında susturmayı başardı. Çalışma henüz erken aşamada olsa da bilim insanları bunun gelecekte hastalığa yönelik ilk gerçek tedavinin temelini oluşturabileceğini düşünüyor.

    Araştırmanın temelinde, insan vücudunda doğal olarak gerçekleşen bir süreç yer alıyor. Normal gelişim sırasında kadınlarda bulunan iki X kromozomundan biri, X-inaktivasyonu adı verilen mekanizma ile susturuluyor. Bu süreç, XIST adı verilen uzun kodlamayan RNA tarafından kontrol ediliyor.

    Bilim insanları daha önce XIST’i Down sendromlu hücrelere ekleyerek ekstra kromozomu susturmayı denemişti. Ancak önceki gen düzenleme teknikleri, bu RNA’yı hücrelerin yalnızca küçük bir kısmına entegre edebiliyordu. Yeni çalışmada geliştirilen CRISPR tabanlı yöntem ise bu sorunu büyük ölçüde aşmayı başardı.

    Başarı oranı dikkat çekti

    Araştırma kapsamında yapılan deneylerde, trisomi 21 taşıyan hücrelerin yüzde 20 ila 40’ında XIST entegrasyonu sağlandı. Ayrıca yöntemin yalnızca hedeflenen kromozom kopyasını etkilediği ve bu sayede yan etki riskinin sınırlandırılabileceği gözlemlendi. Elde edilen sonuçlar, ekstra kromozomun gen ifadesinin kısmen baskılanabildiğini gösterdi.

    Buna rağmen uzmanlar, bu gelişmenin henüz “kanıt niteliğinde” olduğunu ve klinik uygulamaya geçiş için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. Özellikle gen düzenleme sürecinin istenmeyen genetik etkiler oluşturup oluşturmayacağı dikkatle incelenecek.

    Araştırmacılar, ekstra kromozomun tamamen susturulmasının şart olmayabileceğini de belirtiyor. Kısmi baskılama bile Down sendromunun en ağır etkilerini azaltabilir. Ayrıca XIST’in daha küçük bir bölümünün kullanılmasıyla tedavinin beyin hücrelerine ulaştırılmasının kolaylaşabileceğine dair bulgular da mevcut. Ekip, çalışmalarını bir üst aşamaya taşıyarak fare modelleri üzerinde deneylere başlamaya hazırlanıyor.

    Kaynakça https://gizmodo.com/scientists-discover-potential-path-to-treating-down-syndrome-2000745726 https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2517953123#data-availability
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    the godfather 2 türkçe yama evlenince kyk borcu silinir mi yal nasıl yapılır citoles reçetesiz alınır mı 1.6 multijet doblo neden çok yakıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum