    GÖKBEY Hava Ambulansı test uçuşunu yaptı

    2026'da envantere girmesi plananan GÖKBEY Hava Ambulansı'nın test uçuşu yapıldı. Helikopterin önümüzdeki günlerde Delta testlerinin tamamlanması planlanıyor.       

    Yerli imkanlarla geliştirilen GÖKBEY’in yeni versiyonu GÖKBEY Hava Ambulansı tanıtıldı ve ilk uçuşunu gerçekleştirdi. GÖKBEY Hava Ambulansı, Türk coğrafyasının hava iklimine ve yerli üretim altyapısına uygun olarak Türk mühendisler tarafından tasarlandı.

    GÖKBEY Hava Ambulansı afetlerde, depremde, selde ve zorlu coğrafyalarda acil sağlık desteği sunacak. Aynı anda iki hastaya yoğun bakım şartlarında müdahale edilebilecek sağlık ekipmanları bulunduruyor. Yaklaşık 1 ton yakıt kapasitesine sahip olan GÖKBEY Hava Ambulansı 3,8 saat havada kalıyor. 700 kilometre menzile sahip.

    Ankara’daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerinde, GÖKBEY hava ambulansının test uçuşu başarıyla gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Memişoğlu ve Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Gökbey’in test uçuşuna eşlik etti. Helikopter, test uçuşunun ardından güvenli bir şekilde iniş yaptı.

    2026'da envantere girecek

    Hava ambulanslarının görev yapabilmesi için Delta sertifikasına ihtiyacı var. Önümüzdeki günlerde Delta testleri tamamlanacak. 2026 sonuna kadar 3 adet helikopterin Sağlık Bakanlığı’na teslim edilmesi planlanıyor.

