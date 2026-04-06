GÖKBEY Hava Ambulansı test uçuşunu yaptı

GÖKBEY Hava Ambulansı afetlerde, depremde, selde ve zorlu coğrafyalarda acil sağlık desteği sunacak. Aynı anda iki hastaya yoğun bakım şartlarında müdahale edilebilecek sağlık ekipmanları bulunduruyor. Yaklaşık 1 ton yakıt kapasitesine sahip olan GÖKBEY Hava Ambulansı 3,8 saat havada kalıyor. 700 kilometre menzile sahip.
2026'da envantere girecek
Hava ambulanslarının görev yapabilmesi için Delta sertifikasına ihtiyacı var. Önümüzdeki günlerde Delta testleri tamamlanacak. 2026 sonuna kadar 3 adet helikopterin Sağlık Bakanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor.
