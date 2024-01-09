Sistem toplayacaklar dikkat: DRAM fiyatlarında artış bekleniyor

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi üretim bandında yaşanan fazlalık ve stok artışı nedeniyle, DRAM fiyatlarında uzun süreli bir düşüş yaşandı. Ancak bu durum, beklenenden daha kısa sürebilir. TrendForce’un en son raporuna göre, envanter sorunları çözüldü ve önümüzdeki aylarda fiyatların tekrar artması bekleniyor. Gelin detaylara göz atalım.

DRAM fiyatlarında yükseliş başlıyor

Yukarıda da belirttiğimiz gibi DRAM fiyatları, talebin düşmesi ancak arzın görece yüksek kalmasından dolayı 2023 yılı içerisinde çoğunlukla düşüş eğilimi gösterdi. Ancak sektörden gelen yeni raporlar, bellek üreticilerinin sıkı üretim kontrollerine ve fiyatlarda yaşanacak artışa vurgu yapıyor.

TrendForce'un, PC, sunucu, mobil, GPU ve tüketici DRAM pazarını içeren tahminlerine göre, 2024'ün ilk çeyreğinde DRAM fiyatlarında yüzde 13 ila 18 civarında artış bekleniyor. Bildiğiniz gibi PC endüstrisi yavaş yavaş ''daha yeni'' DDR5 standardını benimsiyor, ancak fiyatlar henüz üreticiler tarafından belirlenen hedefe ulaşmadı.

Tam Boyutta Gör TrendForce ise, PC ve sunucu DRAM pazarında yüzde 10 ila 15 oranında bir fiyat artışı öngörüyor. Mobil DRAM pazarında ise, fiyatlar tarihin en düşük seviyelerinde ve stoklar artmaya devam ediyor. Bunun nedeni olarak akıllı telefon pazarındaki "devam eden belirsizliğe" işaret edildi. Dolayısıyla üretim artmıyor ve önümüzdeki üç ayda DRAM fiyatları yüzde 18-23 oranında artacak.

Nvidia GeForce RTX 40 SUPER serisi tanıtıldı! İşte özellikleri 8 sa. önce eklendi

Ayrıca analistler, tüketici DRAM fiyatlarının DDR3 yongaları için yüzde 8 ila 13, DDR4 yongaları içinse yüzde 10 ila 15 oranında artmasını bekliyor. GDDR6 16GB modüllerinin başı çektiği GPU pazarında ise, talepler güçlü kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla fiyatlar 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 10 ila 15 oranında artacak.

Dolayısıyla yeni sistem toplayacak ve parça alacak kullanıcıların dikkatli olmalarında fayda var. Ayrıca TrendForce’un bu tahminlerinin küresel ölçekte olduğunu ve Türkiye gibi yerel pazarları yansıtmadığını da belirtelim.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ram Haberleri

Kullanıcılar dikkat: DRAM fiyatlarında artış bekleniyor