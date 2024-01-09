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    Sistem toplayacaklar dikkat: DRAM fiyatlarında artış bekleniyor

    DRAM pazarında bir süredir devam eden fiyat düşüşleri 2024'ün ilk çeyreğinde sona erebilir. Üreticiler, stok fazlalığı ve envanter sorunlarının önüne geçmeye başladı. 
    Kullanıcılar dikkat: DRAM fiyatlarında artış bekleniyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi üretim bandında yaşanan fazlalık ve stok artışı nedeniyle, DRAM fiyatlarında uzun süreli bir düşüş yaşandı. Ancak bu durum, beklenenden daha kısa sürebilir. TrendForce’un en son raporuna göre, envanter sorunları çözüldü ve önümüzdeki aylarda fiyatların tekrar artması bekleniyor. Gelin detaylara göz atalım.

    DRAM fiyatlarında yükseliş başlıyor

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi DRAM fiyatları, talebin düşmesi ancak arzın görece yüksek kalmasından dolayı 2023 yılı içerisinde çoğunlukla düşüş eğilimi gösterdi. Ancak sektörden gelen yeni raporlar, bellek üreticilerinin sıkı üretim kontrollerine ve fiyatlarda yaşanacak artışa vurgu yapıyor.

    TrendForce'un, PC, sunucu, mobil, GPU ve tüketici DRAM pazarını içeren tahminlerine göre, 2024'ün ilk çeyreğinde DRAM fiyatlarında yüzde 13 ila 18 civarında artış bekleniyor. Bildiğiniz gibi PC endüstrisi yavaş yavaş ''daha yeni'' DDR5 standardını benimsiyor, ancak fiyatlar henüz üreticiler tarafından belirlenen hedefe ulaşmadı. 

    Kullanıcılar dikkat: DRAM fiyatlarında artış bekleniyor Tam Boyutta Gör
    TrendForce ise, PC ve sunucu DRAM pazarında yüzde 10 ila 15 oranında bir fiyat artışı öngörüyor. Mobil DRAM pazarında ise, fiyatlar tarihin en düşük seviyelerinde ve stoklar artmaya devam ediyor. Bunun nedeni olarak akıllı telefon pazarındaki "devam eden belirsizliğe" işaret edildi. Dolayısıyla üretim artmıyor ve önümüzdeki üç ayda DRAM fiyatları yüzde 18-23 oranında artacak.

    Ayrıca analistler, tüketici DRAM fiyatlarının DDR3 yongaları için yüzde 8 ila 13, DDR4 yongaları içinse yüzde 10 ila 15 oranında artmasını bekliyor. GDDR6 16GB modüllerinin başı çektiği GPU pazarında ise, talepler güçlü kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla fiyatlar 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 10 ila 15 oranında artacak.

    Dolayısıyla yeni sistem toplayacak ve parça alacak kullanıcıların dikkatli olmalarında fayda var.  Ayrıca TrendForce’un bu tahminlerinin küresel ölçekte olduğunu ve Türkiye gibi yerel pazarları yansıtmadığını da belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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