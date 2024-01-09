Sistem toplayacaklar dikkat: DRAM fiyatlarında artış bekleniyor

DRAM fiyatlarında yükseliş başlıyor
Yukarıda da belirttiğimiz gibi DRAM fiyatları, talebin düşmesi ancak arzın görece yüksek kalmasından dolayı 2023 yılı içerisinde çoğunlukla düşüş eğilimi gösterdi. Ancak sektörden gelen yeni raporlar, bellek üreticilerinin sıkı üretim kontrollerine ve fiyatlarda yaşanacak artışa vurgu yapıyor.
TrendForce'un, PC, sunucu, mobil, GPU ve tüketici DRAM pazarını içeren tahminlerine göre, 2024'ün ilk çeyreğinde DRAM fiyatlarında yüzde 13 ila 18 civarında artış bekleniyor. Bildiğiniz gibi PC endüstrisi yavaş yavaş ''daha yeni'' DDR5 standardını benimsiyor, ancak fiyatlar henüz üreticiler tarafından belirlenen hedefe ulaşmadı.
Ayrıca analistler, tüketici DRAM fiyatlarının DDR3 yongaları için yüzde 8 ila 13, DDR4 yongaları içinse yüzde 10 ila 15 oranında artmasını bekliyor. GDDR6 16GB modüllerinin başı çektiği GPU pazarında ise, talepler güçlü kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla fiyatlar 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 10 ila 15 oranında artacak.
Dolayısıyla yeni sistem toplayacak ve parça alacak kullanıcıların dikkatli olmalarında fayda var. Ayrıca TrendForce’un bu tahminlerinin küresel ölçekte olduğunu ve Türkiye gibi yerel pazarları yansıtmadığını da belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.